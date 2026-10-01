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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अखिलेश यादव ने जूता मारा है', सपा में किसको लेकर ऐसा बोले OP राजभर?

'अखिलेश यादव ने जूता मारा है', सपा में किसको लेकर ऐसा बोले OP राजभर?

ओम प्रकाश राजभर ने सपा के राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर एक बार फिर निशाना साध दिया है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने सपा के लोडरों पर जूता मारा है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 01 Oct 2026 07:20 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्यसभा के लिए रामगोपाल यादव और धनराज नथवानी को उम्मीदवार बनाया है. इसके बाद से ही सूबे की सियासत गरमाई हुई हैं. इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) चीफ ओम प्रकाश राजभर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं.

एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा, "जो मुसलमान सपा में लीडर हैं वह लीडर क्या लोडर हैं उनके मुंह पर अखिलेश यादव ने जूता मारा है कि तुम अगर बोलोगे तो खैर नहीं है. पार्टी से निकाल दिए जाओगे. हम जो कर रहे हैं, हमारा संबंध बीजेपी से है. बाप बीजेपी से राज्यसभा सांसद है तो बेटों को भी हम बीजेपी से राज्यसभा सांसद बनाएंगे. तुम बोलोगे तो जूता मारेंगे. कल अखिलेश यादव ने यह बात साबित कर दी."

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राजभर ने पीडीए को लेकर फिर साधा निशाना

ओपी राजभर ने कहा, "समय-समय पर अखिलेश जी PDA का फॉर्मूला बदलते रहते हैं और कल का उनका फॉर्मूला निकला कि PDA का परिवार. P से परिवार हो गया राम गोपाल यादव, D से हो गया धनी राम दौलतमंद हैं, वो आ गए. अब बच रहा है A, तो ये तीसरा कोई अपराधी कहीं से पकड़कर ले आएंगे तो पीडीए का फुलफॉर्म हो गया परिवार, दौलतमंद और अपराधी.

सपा के प्रत्याशी घोषित होने पर दी थी यह प्रतिक्रिया

ओपी राजभर ने बुधवार को सपा द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कहा था कि अखिलेश जी आप सही जा रहे हैं. आपने परिवार और धनपति के नाम का तो ऐलान कर ही दिया अब बस एक अपराधी को और अपना प्रत्याशी बना दीजिए, आपका पीडीए पूरा हो जाएगा.

उन्होंने आगे कहा था कि पी से परिवार के प्रो रामगोपाल आ गए, डी से दौलतमंद से धनराज नाथवानी हो गए. अब एक अपराधी बचा है, घोषणा कर दीजिए." बता दें कि समाजवादी पार्टी ने बुधवार को रामगोपाल यादव और धनराज नथवानी को उम्मीदवार बनाया है अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा तीसरा प्रत्याशी भी उतारेगी.

UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 07:07 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS OM Prakash Rajbhar SAMAJWADI PARTY UP POLITICS
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