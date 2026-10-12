ओपी राजभर ने अखिलेश को कहा भगोड़ा, कांग्रेस विवाद पर दिया बयान

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एक-दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं. इसी क्रम में योगी सरकार में मंत्री और सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा है. उन्होंने अयोध्या में दी चुनौती का जिक्र करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि ललकार कर भाग जाने वाले को 'भगोड़ा' कहते हैं.

अखिलेश यादव को बताया भगोड़ा

ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया और लिखा- "अखिलेश यादव, इतिहास गवाह है कि ललकार कर भाग जाने वाले को 'भगोड़ा' बोलते हैं! उम्मीद है आप भगोड़े साबित नहीं होंगे. अयोध्या और जहूराबाद आपको पुकार रहा है. क्यों बढ़-चढ़कर और बड़ी-बड़ी करते हैं महाराज?"

राजभर ने आगे लिखा- "जिस मुद्दे पर बोलना होता है, उस पर क्यों नहीं कुछ बोलते? बोलना है तो कल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय और महिला नेता के बवाल पर बोलिए. कहिए कि इमरान मसूद के गिरेबान पर हाथ लगाना ठीक था या नहीं. बताइए प्रमोद तिवारी का हाथ जोड़कर माफी मांगना सही था या नहीं? कहिए कि आपके दोस्त कांग्रेस के नेताओं का भद्दी भद्दी गालियां देना सही था या नहीं? खैर, आ रहा है 2027... इस बार आपका और आपके दोस्तों का बड़बोलापन और अहंकार दोनों मटियामेट हो जाएगा. यूपी का स्वाभिमान जीतेगा, 27 यूपी जीतेगा."

बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी. जिसे सीएम योगी ने स्वीकार कर लिया था. सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश यादव अयोध्या से नामांकन को तैयार हैं, वो भी इसके लिए तैयार हैं. मुकाबला होना है तो आमने-सामने का होना चाहिए. जिसके बाद सपा प्रमुख ने कहा कि सीएम योगी हराने के लिए उनका पीडीए प्रहरी ही काफी है. जिसके बाद दोनों तरफ से सियासी हमले किए जा रहे हैं.

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