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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडश्रावस्ती में तालाब की जमीन पर बने 9 मकान ध्वस्त, सरकारी योजना आवास भी नहीं बचा

श्रावस्ती में तालाब की जमीन पर बने 9 मकान ध्वस्त, सरकारी योजना आवास भी नहीं बचा

श्रावस्ती में प्रशासन ने तालाब की जमीन पर बने 9 मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. वहां रह रहे परिवारों ने एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है.

Written By : अम्मार रिजवी |  Updated at : 19 Sep 2026 12:05 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में प्रशासन ने तालाब की जमीन पर बने 9 मकानों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त कर दिया. जबकि जिन 9 परिवारों के मकान बुलडोजर से जमींदोज हुए उनके मुताविक वे 100 साल से अधिक समय से रहते आ रहे हैं. इसमें मुख्यमंत्री योजना के भी आवास थे जो कार्रवाई की जद में आ गए. जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं.

2022 में सरकार से सिर छिपाने के लिए जिन लोगों को चाभी सौंपी गयी थी आज उसी सरकारी बुलडोजर ने उनका आशियाना छीन लिया. जमीन से बेदखल हुए लोगों ने कहा कि अब सरकार बताए हम कहां जाए. इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे.

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क्या है पूरा मामला ?

श्रावस्ती के थाना इकौना देहात में  सरकारी तालाब की जमीन को कब्जामुक्त कराने के नाम पर प्रशासन की टीम पांच दिनों से डेरा डाले हुए थी. पिछले 5 दिनों से थोड़ा-थोड़ा कर मकान तोड़े जा रहे थे, और आज सुबह तड़के बुलडोजर ने बस्ती को पूरी तरह सपाट कर दिया.प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई हाई कोर्ट के सख्त निर्देशों के तहत की गई है. सरकारी तालाबों और जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराना कानूनन जरूरी था, जिसके तहत नोटिस देकर पैमाइश पूरी की गई और जमीन खाली करवाई गई.

परिवारों ने लगाया आरोप 

परिवार के साथ रह रही महिला ने रोते हुए बताया कि 2022 में खुद सरकार ने हमें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया था. तब किसी को नहीं दिखा कि ये तालाब है? आज हमारे हाथ से छत छीन ली. छोटे-छोटे बच्चों को लेकर इस धूप और बरसात में कहां जाएं? सरकार ने ही दिया, सरकार ने ही उजाड़ दिया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने नाप-जोख के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ किया. कभी 26 मीटर का दायरा बताया गया, तो कभी 36 मीटर का लाल निशान लगाकर पूरे के पूरे 9 मकानों को तालाब की जद में घोषित कर दिया गया.

फिलहाल प्रशासन की टीम ने घरों को जमींदोज कर जमीन को सरकारी कब्जे में ले लिया है. अधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट को रिपोर्ट भेज अब आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

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Published at : 19 Sep 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Shrawasti News
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