'कोई पोस्ट कर दूं तो...', छत्तीसगढ़ में FIR पर भड़कीं नेहा सिंह राठौर

भोजपुरी गायिका और अपनी पोस्ट को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली नेहा सिंह राठौर के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसे लेकर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है. नेहा राठौर ने कहा कि वो अगर किसी भी सामाजिक मुद्दे पर कोई पोस्ट कर देती हूं तो उन पर एफआईआर दर्ज कर लिए जाते हैं.

नेहा सिंह राठौर ने कहा कि "मैं किसी भी सामाजिक मुद्दे पर कोई पोस्ट कर दूं, चाहे पेपर लीक पर कोई सवाल कर दूं तो ले देकर एफआईआर हो जाता है. जवाबदेही तो तय नहीं होती. कोई जिम्मेदारी तो लेता नहीं है. ले देकर एक ही हथकंडा है एफआईआर कर दो. इन लोगों ने मुझ पर बहुत सारे एफआईआर कर दिए हैं. मुद्दा ये है कि मैंने पोस्ट की थी कि भाजपा के लोग तिरंगा क्यों नहीं फहरा रहे हैं. बस इसी छोटे कैप्शन पर छत्तीसगढ़ में नई एफआईआर दर्ज हो गई."

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नेहा सिंह राठौर के खिलाफ FIR दर्ज

बता दें कि नेहा सिंह राठौर 'बिहार में का बा' गाने के बाद सुर्खियों में आईं थी, जिसके बाद से वो लगातार सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दे को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं. कई बार वो अपनी पोस्ट को लेकर सुर्खियों में भी आ जाती है. जिसके बाद उन पर पहले भी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है.

ताजा मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर का है जहां उन पर कथित तौर पर भड़काऊ, भ्रामक और असत्य सामग्री पोस्ट करने के मामले में शिकायत दर्ज की गई है. उनके खिलाफ बीजेपी नेता उज्जवल दीपक ने 17 अगस्त को लिखित शिकायत दी थी. बताया जा रहा है नेहा ने बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का पुराना वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी का झंडा फहरा रहे थे.

नेहा राठौर हाल ही में पुणे में आयोजित कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज में भी पहुंची थी, जहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ भी मंच साझा किया था.

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