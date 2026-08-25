Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'कोई पोस्ट कर दूं तो..', छत्तीसगढ़ में FIR पर भड़कीं नेहा सिंह राठौर

'कोई पोस्ट कर दूं तो..', छत्तीसगढ़ में FIR पर भड़कीं नेहा सिंह राठौर

भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने उन पर की गई एफआईआर को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि वो जब भी सामाजिक मुद्दों को लेकर कुछ बोलती हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 25 Aug 2026 03:38 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी गायिका और अपनी पोस्ट को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली नेहा सिंह राठौर के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसे लेकर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है. नेहा राठौर ने कहा कि वो अगर किसी भी सामाजिक मुद्दे पर कोई पोस्ट कर देती हूं तो उन पर एफआईआर दर्ज कर लिए जाते हैं. 

नेहा सिंह राठौर ने कहा कि "मैं किसी भी सामाजिक मुद्दे पर कोई पोस्ट कर दूं, चाहे पेपर लीक पर कोई सवाल कर दूं तो ले देकर एफआईआर हो जाता है. जवाबदेही तो तय नहीं होती. कोई जिम्मेदारी तो लेता नहीं है. ले देकर एक ही हथकंडा है एफआईआर कर दो. इन लोगों ने मुझ पर बहुत सारे एफआईआर कर दिए हैं.  मुद्दा ये है कि मैंने पोस्ट की थी कि भाजपा के लोग तिरंगा क्यों नहीं फहरा रहे हैं. बस इसी छोटे कैप्शन पर छत्तीसगढ़ में नई एफआईआर दर्ज हो गई." 

'चाय खतरे में है मित्तर, चीनी पहुंच गई सत्तर', फेसबुक पर लिखा तो लेखपाल सस्पेंड

नेहा सिंह राठौर के खिलाफ FIR दर्ज

बता दें कि नेहा सिंह राठौर 'बिहार में का बा' गाने के बाद सुर्खियों में आईं थी, जिसके बाद से वो लगातार सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दे को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं. कई बार वो अपनी पोस्ट को लेकर सुर्खियों में भी आ जाती है. जिसके बाद उन पर पहले भी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है. 

ताजा मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर का है जहां उन पर कथित तौर पर भड़काऊ, भ्रामक और असत्य सामग्री पोस्ट करने के मामले में शिकायत दर्ज की गई है. उनके खिलाफ बीजेपी नेता उज्जवल दीपक ने 17 अगस्त को लिखित शिकायत दी थी. बताया जा रहा है नेहा ने बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का पुराना वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी का झंडा फहरा रहे थे.

नेहा राठौर हाल ही में पुणे में आयोजित कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज में भी पहुंची थी, जहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ भी मंच साझा किया था. 

'मौलाना इंतजार कर रहे हैं', हिजाब पर OP राजभर ने अखिलेश से पूछा सवाल

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 25 Aug 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कोई पोस्ट कर दूं तो..', छत्तीसगढ़ में FIR पर भड़कीं नेहा सिंह राठौर
'कोई पोस्ट कर दूं तो...', छत्तीसगढ़ में FIR पर भड़कीं नेहा सिंह राठौर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जनता पर महंगाई की मार, BJP है जिम्मेदार', महंगी चीनी पर बोले आकाश आनंद
'जनता पर महंगाई की मार, BJP है जिम्मेदार', महंगी चीनी पर बोले आकाश आनंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चंदा चोरों अयोध्या छोड़ो', कंप्यूटर बाबा ने खोला मोर्चा; आंदोलन की चेतावनी
'चंदा चोरों अयोध्या छोड़ो', कंप्यूटर बाबा ने खोला मोर्चा; आंदोलन की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर नहीं कर्मचारियों के लिए 4 करोड़ का दान, अब हो रही चर्चा
राम मंदिर नहीं कर्मचारियों के लिए 4 करोड़ का दान, अब हो रही चर्चा
Advertisement

वीडियोज

CID बंद होने की वजह TRP नहीं? Dayanand Shetty ने Internal Politics का किया खुलासा
Paradox Interview: Brown Rang किसने लिखा? Honey Singh या Badshah, Rapper ने दिया जवाब
The Traitors 2: Shahneel Gill, Krystle D’Souza ने Parul Gulati की Gut Feeling पर उठाए सवाल
Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Bollywood News: महाकाली टीजर में छाए अक्षय खन्ना! शुक्राचार्य के खूंखार अवतार ने उड़ाए फैंस के होश (24.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे
'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे
राजस्थान
राजस्थान: CJP बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12500 करोड़, रांका बोले- 'कॉकरोच इज बैक'
राजस्थान: CJP बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12500 करोड़, रांका बोले- 'कॉकरोच इज बैक'
इंडिया
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
क्रिकेट
भारत-श्रीलंका दूसरे टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर ICC का एक्शन, मिली ये सजा
भारत-श्रीलंका दूसरे टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर ICC का एक्शन, मिली ये सजा
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
इंडिया
तरुण तेजपाल को जेल जाना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट से झटका
तरुण तेजपाल को जेल जाना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका
इंडिया
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
ABP NEWS
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
ABP NEWS
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Embed widget