'मौलाना इंतजार कर रहे हैं', हिजाब पर OP राजभर ने अखिलेश से पूछा सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में हिजाब या स्कार्फ पहनने की इजाजत नहीं दी है. जिसके बाद इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रहा है. कोर्ट के इस फैसले पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और कहा कि अब आपके जवाब का इंतजार है.

ओम प्रकाश राजभर ने स्कूलों में हिजाब पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निसाना साधा और कहा कि इस फैसले से आपके मन को दुख पहुंचा होगा. अब आपको बता देना चाहिए कि आप हिजाब पर क्या सोचते हैं.

अखिलेश यादव से पूछा जवाब

राजभर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 'मित्र अखिलेश जी, हाईकोर्ट का आदेश तो आपने पढ़ा हो होगा. स्कूलों में हिजाब पहनने पर हाईकोर्ट को तरफ़ से रोक लगा दी गई है. आपके प्रवक्ता तो खुलकर हाईकोर्ट के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं. आपका क्या रुख़ है? क्या आप भी हाईकोर्ट के ख़िलाफ़ खड़े होंगे?

कह दीजिए अपने मन की. कह दीजिए हाईकोर्ट के इस आदेश से आपका मन दुखा है. इंतज़ार है आपके जवाब का? बताइए हिजाब को लेकर आप क्या सोचते हैं? मौलाना लोग जानना चाहते हैं?'

हाईकोर्ट के फैसले पर सपा की प्रतिक्रिया

इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. सपा के राज्यसभा सांसद राजीव राय ने कहा कि हमारे प्रधानमत्री जी तो परिधान से लोगों को पहचानते हैं और मनपसंद परिधान पहनने पर ही अगर कोई रोक लगा दे तो हाई कोर्ट में क्या कहूं? हाईकोर्ट का फैसला है तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे तो बस प्रधानमंत्री की वो लाइनें याद आ रही थीं.

सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह हाईकोर्ट के आदेश पर कहा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही हाई कोर्ट के फ़ैसले की समीक्षा कर सकता है या उसे पलट सकता है. हर कोई कोर्ट का सम्मान करता है और उसके फ़ैसले को मानना ​​ही होगा.

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