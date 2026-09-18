महापंचायत में राकेश टिकैत की योगी सरकार को दो टूक, कहा- सीधे रास्ते पर...

पश्चिमी उतर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में गुरुवार रात को विशाल किसान-मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया. इस बैठक में राकेश टिकैत और नरेश टिकैत भी शामिल हुए, जिसमें किसानों ने गन्ने के दाम बढ़ाने, एमएसपी गारंटी कानून, बिजली, जमीन के सर्किल रेट बढ़ाने और किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा की.

मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में हुई इस रात्रि महापंचायत में आसपास के कई जनपदों से बड़ी संख्या में किसान और कार्यकर्ता पहुंचे थे. यूपी में पहली बार इस तरह रात्रि महापंचायत का आयोजन हुआ है. देर रात तक किसानों ने विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया और इसके बाद किसानों और कार्यकर्ताओं के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.

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राकेश टिकैत ने दी सरकार को चेतावनी

इस पंचायत को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लड़ाई सिर्फ दिन में नहीं बल्कि, रात में भी लड़ी जाती है. उन्होंने इसे किसानों और कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग से जोड़ते हुए कहा कि लंबे समय से उनकी रात में इस तरह की बैठक नहीं हुई थी.

टिकैत ने इस दौरान केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार को सीधे रास्ते पर चलना चाहिए. नहीं, तो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसी तरह की बैठकें प्रदेश के दूसरे जिलों में भी आयोजित की जाएंगी और वैचारिक क्रांति के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा.

गन्ना के दाम और एमएसपी गारंटी की माँग

टिकैत ने किसानों की मांगों को लेकर गन्ने के दाम बढ़ाने, एमएसपी गारंटी कानून लागू करने, बिजली संशोधन बिल खत्म करने और जमीन के सर्किल रेट बढ़ाने की मांग दोहराई. उन्होंने चीनी के बढ़ते दामों को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए.

रात्रि महापंचायत को लेकर उन्होंने कहा कि यह रात का जागरण और किसानों-कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग है. दिन में ही नहीं, जरूरत पड़ने पर रात में भी लड़ाई लड़ी जाती है. दक्षिण भारत के कई राज्यों में रात में बैठकें होती हैं और मुजफ्फरनगर की यह रात्रि महापंचायत भी सफल रही. आने वाले समय में हर जिले में इस तरह की बैठकें आयोजित की जाएंगी.

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