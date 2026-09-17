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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडXप्लेन: एक PDA से कितनों को साधेंगे अखिलेश यादव? 4 साल में 5 बार बदले मायने

Xप्लेन: एक PDA से कितनों को साधेंगे अखिलेश यादव? 4 साल में 5 बार बदले मायने

फरवरी 2024 में अखिलेश यादव के मुताबिक, 49% पिछड़ों ने कहा कि वे PDA पर भरोसा करते हैं. दलितों में यह आंकड़ा सिर्फ 16% था और अल्पसंख्यकों में 21%. यानी दलित और अल्पसंख्यक वोटरों का भरोसा अभी भी कम है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 17 Sep 2026 06:03 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी का मुख्यालय... एक लाल रंग की 15 मीटर लंबी लग्जरी बस धीरे-धीरे गेट से अंदर आती है. बस के दोनों तरफ बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है- 'समाजवादी PDA यात्रा.' ऊपर की तरफ विंडशील्ड पर डॉ. भीमराव आंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्र और बेनी प्रसाद वर्मा समेत 18 महापुरुषों की तस्वीरें लगी हैं. बस के एक तरफ अखिलेश यादव की फोटो है, तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव की. नीचे साफ लिखा है- 'पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक-मुस्लिम.' इसका मतलब सपा के PDA का मतलब फिर बदल गया है...

PDA का मतलब क्या है?

PDA यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक. अखिलेश यादव ने 2023 में यह फॉर्मूला दिया था. मकसद था- यादव और मुस्लिम वोटबैंक के साथ-साथ पिछड़ी जातियों और दलितों को जोड़ना, ताकि BJP के 'सवर्ण, गैर-यादव ओबीसी' गठजोड़ को तोड़ा जा सके.


Xप्लेन: एक PDA से कितनों को साधेंगे अखिलेश यादव? 4 साल में 5 बार बदले मायने

PDA का चुनावी रिकॉर्ड क्या कहता है?

2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 403 सीटों में से 111 सीटें मिलीं. वोट शेयर 32.1% रहा, जबकि BJP को 41.3% वोट मिले. यानी सीटों में बड़ा अंतर था.

2024 लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदली. समाजवादी पार्टी ने 80 में से 37 सीटें जीतीं. कांग्रेस के साथ गठबंधन में सपा ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा और 37 जीतीं. BJP की सीटें 62 से घटकर 33 रह गईं. 2024 में सपा को 3.81 करोड़ से ज्यादा वोट मिले, BJP को करीब 3.83 करोड़ वोट मिले. यह अंतर सिर्फ 1.4 लाख का था.

इस प्रदर्शन ने सपा को भरोसा दिया कि PDA फॉर्मूला काम कर रहा है. 2024 में सपा ने मुस्लिम-यादव वोटबैंक में कुर्मी, पाल और दलितों को जोड़कर PDA को मजबूत किया.

यूपी में दलित वोट की ताकत कितनी?

उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 21% है. 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. दलित वोट सिर्फ आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं है. 120 से ज्यादा सीटों पर दलित मतदाता हार-जीत तय करते हैं. सीधा असर 140-150 सीटों पर पड़ता है.

2022 में BJP और उसके सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) ने 84 में से 63 आरक्षित सीटें जीती थीं, जबकि सपा गठबंधन को सिर्फ 20 सीटें मिलीं. यही वजह है कि अखिलेश दलित वोट को तोड़ने की कोशिश में जुटे हैं.


Xप्लेन: एक PDA से कितनों को साधेंगे अखिलेश यादव? 4 साल में 5 बार बदले मायने

सपा का वोटबैंक यादव और मुस्लिम तक सिमटा हुआ था. पिछड़ी जातियों और दलितों का बड़ा हिस्सा BJP के साथ जा रहा था. PDA का मकसद इसी गैप को भरना है.

PDA पर भरोसा कितना?

फरवरी 2024 के एक सर्वे के मुताबिक, 49% पिछड़ों ने कहा कि वे PDA पर भरोसा करते हैं. दलितों में यह आंकड़ा सिर्फ 16% था और अल्पसंख्यकों में 21%. यानी दलित और अल्पसंख्यक वोटरों का भरोसा अभी भी कम है.

विरोधी PDA को क्या कहते हैं?

PDA को लेकर विरोधियों ने भी अपनी-अपनी व्याख्याएं गढ़ ली हैं.

यूपी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अगस्त 2026 में कहा, 'आपके PDA यानी पीट देगा अशफाक गैंग का जोश हाई हो गया है.' राजभर का इशारा आजम खान की तरफ था. उन्होंने अखिलेश से पूछा कि आपको कुर्मी समाज से इतनी चिढ़ क्यों है.

बसपा के नेता रहे आकाश आनंद ने कहा था, 'सपा के PDA का असली मतलब पब्लिक डराओ अभियान है.'

यूपी BJP अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, 'PDA यानी पीड़ा, दमन और अपराध.'

मायावती ने अगस्त 2026 में 'P' को 'पंडित' बताते हुए कहा, 'सपा गिरगिट की तरह रंग बदल रही है.' बसपा प्रमुख ने कहा कि यह चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है.

अखिलेश का दांव कितना कारगर?

PDA फॉर्मूला ने 2024 लोकसभा चुनाव में सपा को सबसे बड़ी ताकत बना दिया. अखिलेश की रणनीति साफ है कि गैर-यादव पिछड़ी जातियों (कुर्मी, पाल, निषाद, राजभर, मौर्य, कश्यप आदि) और दलितों को साथ लाकर BJP के 'सवर्ण, गैर-यादव ओबीसी' गठजोड़ को तोड़ा जाए. साथ ही मुस्लिम वोट को एकजुट रखना भी है.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सपा की रणनीति में एक और बदलाव है- 'PDA 2.0.' इसके तहत सामान्य सीटों पर भी 100 से ज्यादा दलित उम्मीदवार उतारने की तैयारी है. यह दलित वोटरों को यह संदेश देने की कोशिश है कि सपा सिर्फ PDA की बात नहीं करती, बल्कि दलितों को टिकट भी देती है.

2022 में दलित वोट का बड़ा हिस्सा BJP के पास गया था. दलितों का भरोसा जीतने के लिए सिर्फ रथ पर फोटो लगाना काफी नहीं होगा. जमीन पर जातिगत समीकरण कितने बदलते हैं, यह 2027 में पता चलेगा. फिलहाल, रथ तैयार है, नारे लिखे गए हैं और फोटो लग गई हैं. अब इंतजार है अखिलेश की 'समाजवादी PDA यात्रा' के ऐलान का.

सपा का नया रथ कितना खास है?

यह कोई आम बस नहीं है. बुलेटप्रूफ ग्लास, छत तक जाने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट, अंदर मीटिंग रूम, सोफा-कम-बेड, किचन, वॉशरूम, सीसीटीवी कैमरे, बाहर LED स्क्रीन, वाई-फाई और एयर कंडीशनिंग से लैस है. इसे तैयार करने में 2 से 5 करोड़ रुपये का खर्च बताया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, अखिलेश यादव अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में इसी रथ से पूरे यूपी में यात्रा शुरू कर सकते हैं. मकसद साफ है- 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी.

रथ के पोस्टर 2022 के मुकाबले बदल गए हैं. पोस्टर पर लिखा है- 'PDA सामाजिक आंदोलन है' और 'PDA सामाजिक न्याय का संघर्ष है.' बस के बाईं तरफ का नारा बताया गया है- 'सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, PDA ही परिवर्तन लाएगा.' दाईं तरफ मुलायम सिंह यादव की फोटो के साथ लिखा है- 'PDA सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का संघर्ष है.'

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 17 Sep 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
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