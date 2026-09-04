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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर के भैरव मंदिर में चोरी, लोहे की रॉड से तोड़ा दानपात्र

मुजफ्फरनगर के भैरव मंदिर में चोरी, लोहे की रॉड से तोड़ा दानपात्र

मुजफ्फरनगर के भैरव मंदिर में एक चोर ने मंदिर में रखी दानपात्र की पेटी को लोहे की रॉड से तोड़ कर उसमें रखी नगदी चोरी कर ली. पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 04 Sep 2026 10:26 AM (IST)
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उतर प्रदेश के  मुजफ्फरनगर से मंदिर में चोरी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बेखौफ चोर ने प्रसिद्ध भैरव मंदिर में घुसकर लोहे की रॉड से दानपात्र तोड़ दिया और उसमें रखी नकदी चोरी कर ली. चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

घटना उस वक्त हुई जब मंदिर के व्यवस्थापक सतीश छावड़े किसी काम से बाजार गए हुए थे. इसी दौरान चोर मंदिर में दाखिल हुआ और लोहे की रॉड से दानपात्र तोड़कर उसमें रखे पैसे निकाल लिए.

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क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, पूरा मामला मीरापुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का है, जहां प्रसिद्ध भैरव मंदिर में बुधवार को अज्ञात चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. मंदिर के दानपात्र को काफी समय से खोला नहीं गया था, इसलिए उसमें कितनी नकदी थी, इसका अभी सही आंकड़ा सामने नहीं आया है.

चोरी की सूचना मिलते ही मीरापुर पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. वहीं चोरी की घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.

चोरी का फरार हुआ चोर 

चोरी करने के बाद जब आरोपी मंदिर के पीछे की तरफ जाने लगा, तभी व्यवस्थापक सतीश मौके पर पहुंच गए. उन्होंने चोर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी हाथ छुड़ाकर मौके से फरार हो गया. व्यवस्थापक ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वह भागने में कामयाब रहा.

सतीश छावड़े ने बताया कि वह सामान लेने बाजार गए थे. वापस लौटने पर उन्हें मंदिर में किसी के होने का शक हुआ. अंदर जाकर देखा तो एक युवक मौजूद था. उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी हथियार से हमला होने की आशंका के चलते उन्होंने सावधानी बरती. इसी दौरान आरोपी बाल छुड़ाकर भाग निकला. उन्होंने काफी दूर तक उसका पीछा किया और बाद में पुलिस को सूचना दी. 

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया. व्यवस्थापक के मुताबिक दानपात्र काफी समय से नहीं खोला गया था, इसलिए उसमें कितनी रकम थी, इसका अभी पता नहीं चल पाया है.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 10:26 AM (IST)
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