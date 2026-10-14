मुस्कान-साहिल की फांसी की सजा पर सौरभ की मां का बयान, इन्हें कहा धन्यवाद

उत्तर प्रदेश में मेरठ के बहुचर्चित 'नीला ड्रम' केस के मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. अदालत के फैसले पर सौरभ राजपूत की मां रेनू देवी ने संतोष जाहिर किया है. उन्होंने कहा, "हमें बहुत अच्छा लग रहा है. हम इस बात से बहुत संतुष्ट हैं कि उन दोनों को मौत की सज़ा सुनाई गई है. हमें वह न्याय मिला जिसकी हमें तलाश थी. हम अपने वकीलों, सहयोगियों और स्टाफ के बहुत आभारी हैं. हम हमेशा उनका धन्यवाद करेंगे और उनके ऋणी रहेंगे."

इसके साथ ही रेनू देवी ने कहा कि जो बेटी जेल में है, उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है. रही बात बड़ी बेटी की, तो अगर उसके नाना-नानी उसे बिना किसी शर्त के हमें सौंप देते हैं, तो हम उसे अपने साथ रखेंगे. वहीं उन्होंने कहा कि अगर साहिल और मुस्कान उपरी अदालत में जाते हैं तो हम भी जाएंगे.

यह भी पढ़ें: सजा सुनते ही रो पड़े मुस्कान और साहिल, जानें नीले ड्रम हत्याकांड की टाइमलाइन

आज कोर्ट ने सुनाई सजा

यहां बता दें कि 30 सितंबर को अदालत ने मुस्कान और साहिल को दोषी करार दे दिया था. जिसके बाद आज दोनों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने फांसी की सजा सुनाई. जिसके बाद दोनों भावुक हो गए. अदालत ने इसे रैरेस्ट ऑफ रेयर केस माना. वादी पक्ष शुरू से ही इस मामले में फांसी की सजा की माग कर रहा था.

पूरे देश में बना था चर्चा

साहिल और मुस्कान ने 3 मार्च 2025 को सौरभ की हत्या कर उसके शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिए थे और इसके बाद दोनों पहाड़ों पर घूमने चले गए थे. जिससे उनके प्रति लोगों का आक्रोश और बढ़ गया था. फिलहाल दोनों को सजा सुनाए जाने के बाद सभी लोगों ने संतुष्टि जाहिर की है. हालांकि इन दोनों को फांसी कब दी जाएगी इसको लेकर अभी कोई सूचना नहीं आयी है, उसके लिए आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

यह भी पढ़ें: यूपी में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, राजधानी से आजमगढ़ तक IAS अफसरों के ट्रांसफर