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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुस्कान-साहिल की फांसी की सजा पर सौरभ की मां का बयान, इन्हें कहा धन्यवाद

मुस्कान-साहिल की फांसी की सजा पर सौरभ की मां का बयान, इन्हें कहा धन्यवाद

साहिल और मुस्कान को फांसी की सजा के ऐलान पर सौरभ की मां ने संतोष जाहिर करते हुए अदालत के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने सौरभ की बेटी को बिना शर्त लेने की बात कही.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 14 Oct 2026 06:20 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में मेरठ के बहुचर्चित 'नीला ड्रम' केस के मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. अदालत के फैसले पर सौरभ राजपूत की मां रेनू देवी ने संतोष जाहिर किया है. उन्होंने कहा, "हमें बहुत अच्छा लग रहा है. हम इस बात से बहुत संतुष्ट हैं कि उन दोनों को मौत की सज़ा सुनाई गई है. हमें वह न्याय मिला जिसकी हमें तलाश थी. हम अपने वकीलों, सहयोगियों और स्टाफ के बहुत आभारी हैं. हम हमेशा उनका धन्यवाद करेंगे और उनके ऋणी रहेंगे."

इसके साथ ही रेनू देवी ने कहा कि जो बेटी जेल में है, उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है. रही बात बड़ी बेटी की, तो अगर उसके नाना-नानी उसे बिना किसी शर्त के हमें सौंप देते हैं, तो हम उसे अपने साथ रखेंगे. वहीं उन्होंने कहा कि अगर साहिल और मुस्कान उपरी अदालत में जाते हैं तो हम भी जाएंगे.

यह भी पढ़ें: सजा सुनते ही रो पड़े मुस्कान और साहिल, जानें नीले ड्रम हत्याकांड की टाइमलाइन

आज कोर्ट ने सुनाई सजा 

यहां बता दें कि 30 सितंबर को अदालत ने मुस्कान और साहिल को दोषी करार दे दिया था. जिसके बाद आज दोनों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने फांसी की सजा सुनाई. जिसके बाद दोनों भावुक हो गए. अदालत ने इसे रैरेस्ट ऑफ रेयर केस माना. वादी पक्ष शुरू से ही इस मामले में फांसी की सजा की माग कर रहा था.

पूरे देश में बना था चर्चा 

साहिल और मुस्कान ने 3 मार्च 2025 को सौरभ की हत्या कर उसके शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिए थे और इसके बाद दोनों पहाड़ों पर घूमने चले गए थे. जिससे उनके प्रति लोगों का आक्रोश और बढ़ गया था. फिलहाल दोनों को सजा सुनाए जाने के बाद सभी लोगों ने संतुष्टि जाहिर की है. हालांकि इन दोनों को फांसी कब दी जाएगी इसको लेकर अभी कोई सूचना नहीं आयी है, उसके लिए आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

यह भी पढ़ें: यूपी में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, राजधानी से आजमगढ़ तक IAS अफसरों के ट्रांसफर

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 14 Oct 2026 06:20 PM (IST)
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UP NEWS Meerut News
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