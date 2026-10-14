सजा सुनते ही रो पड़े मुस्कान और साहिल, जानें नीले ड्रम हत्याकांड की टाइमलाइन

उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित 'नीला ड्रम' केस में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई है. अदालत ने 30 सितंबर को हुई सुनवाई में दोनों को हत्या और षड्यंत्र में दोषी करार दे दिया था. जिसके बाद आज दोनों की सजा का ऐलान किया गया है. मृतक सौरभ राजपूत के परिजनों ने अदालत के फैसले पर संतुष्टि जताई है. सजा सुनते ही मुस्कान और साहिल दोनों रो पड़े.

यह मामला 'नीला ड्रम' से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था. मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने 3 मार्च 2025 को सौरभ की हत्या की और शव को काटकर नीले ड्रम में सीमेंट भरकर छिपा दिया था. इस केस में अब तक क्या-क्या हुआ ? जानिए

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सौरभ और मुस्कान की हुई थी लव मैरिज

सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की 2016 में लव मैरिज हुई थी. दोनों एक बेटी पीहू भी है. सौरभ मर्चेंट नेवी में लंदन में काम करता था.मुस्कान का पुराना प्रेमी साहिल शुक्ल इस दौरान उसके संपर्क में आया और सौरभ के लौटने के बाद दोनों ने उसकी हत्या की बनाने की प्लानिंग की. पुलिस की जांच और दोनों से पूछताछ के बाद आए तथ्य और डेट के हिसाब से पूरे केस की टाइमिंग को समझिए-

24 फरवरी 2025-सौरभ राजपूत लंदन से मेरठ के इंदिरा नगर (ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र) स्थित अपने घर लौटा.

25 फरवरी 2025-घर पर पत्नी मुस्कान का जन्मदिन धूमधाम से मनाया .

28 फरवरी 2025-बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया गया. परिवार के साथ समय बिताने के बाद हत्याकांड की कहानी शुरू हुई.

3 मार्च 2025-मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवा मिलाई. बेहोश होने के बाद साहिल को घर बुलाया गया. दोनों ने चाकू से दिल और गर्दन पर वार कर सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी.

4 मार्च 2025-शव के करीब 15 टुकड़े किए गए. सिर, हाथ और धड़ अलग कर नीले प्लास्टिक ड्रम में डालकर सीमेंट और रेत से सील कर दिया गया. मुस्कान ने बेटी को मायके छोड़ दिया था.

5 मार्च 2025-मुस्कान और साहिल शिमला-मनाली घूमने चले गए. इंस्टाग्राम पर फोटो-वीडियो डालकर सामान्य जीवन का दिखावा करते रहे.

17 मार्च 2025-दोनों हिमाचल से लौटे. मुस्कान ने परिवार को घटना के बारे में बताया.

18 मार्च 2025-सौरभ के भाई राहुल ने शिकायत दर्ज कराई. घर से दुर्गंध आने पर पुलिस पहुंची. नीले ड्रम से सौरभ के शव के टुकड़े बरामद हुए. हत्या का मुकदमा दर्ज.

19 मार्च 2025-मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला गिरफ्तार कर मेरठ जिला जेल भेजे गए. इस दौरान कोर्ट में पेशी के दौरान साहिल पर वकीलों ने हमला भी किया.

12 मई 2025-पुलिस ने करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. हत्या, साक्ष्य नष्ट करना और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप लगाए गए.

जुलाई 2025-जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत में ट्रायल शुरू हुआ.

नवंबर 2025-मुस्कान ने जेल में दूसरी बेटी को जन्म दिया.

कोर्ट की कार्यवाही और फैसला

ट्रायल करीब 13-16 महीने चला. कुल 126 पेशियां हुईं और 22 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज हुए.

21 अप्रैल 2026- धारा 313 के तहत आरोपियों से सवाल-जवाब हुए. दोनों ने आरोपों से इनकार किया.

17 सितंबर 2026-अंतिम बहस पूरी हुई. अभियोजन पक्ष ने फांसी की मांग की.

30 सितंबर 2026-अदालत ने मुस्कान और साहिल को हत्या, साक्ष्य छिपाने और षड्यंत्र का दोषी करार दिया. सजा पर फैसला सुरक्षित रखा गया.

14 अक्टूबर 2026- जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने दोनों को मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई. फैसला सुनते ही दोनों भावुक हो गए. सौरभ की मां और भाई कोर्ट में मौजूद रहे.

पूरे देश में चर्चा में रहा था यह केस

जिस तरह मुस्कान और साहिल ने हत्या के बाद शव को टुकड़े कर नीले ड्रम में भरा था, यह तरिका बेहद क्रूर था. इसके बाद दोनों घूमने भी चले गए, उनके चेरे पर कोई शिकन भी नहीं थी, जिसने लोगों का गुस्सा उनके प्रति और बढ़ाया. इस पूरे केस में पुलिस ने फोरेंसिक सुबूत, मोबाइल लोकेशन और गवाहों के बयानों के आधार पर दोषियों को सजा तक पहुंचाया. इस केस को रैरेस्ट ऑफ रेयर माना गया.

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