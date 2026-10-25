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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी विधानसभा चुनाव से पहले अबू आजमी का दावा- '2027 में 300 सीटें लाएगी सपा'

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अबू आजमी का दावा- '2027 में 300 सीटें लाएगी सपा'

आजमगढ़ पहुंचे महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने दावा किया कि आगले विधानसभा चुनाव में सपा 300 सीटें लाएंगी.

Written By : खुर्रम नोमानी, आजमगढ़ |  Updated at : 25 Oct 2026 11:24 AM (IST)
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महाराष्ट्र प्रदेश के सपा अध्यक्ष  विधायक अबू आसिम आजमी आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. अबू आसिम ने कहा कि पानी सिर के ऊपर हो चुका, प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार से उब चुकी और जल्द चुनाव के साथ बदलाव चाहती है. 

उन्होंने कहा, "भाजपा जाति और धर्म की राजनीति करती है, धर्म विशेष को चिन्हित कर उन लोगों पर कार्यवाही हो रही है लोगों के पैरों में गोली मारी जा रही है. 2012 से 2017 के अखिलेश यादव के दौर को लोग याद कर रहे है और अब पछता रहे है और अबकी बार सपा 300 सीटें लाएगी." सपा के उत्तर प्रदेश में दो बार से सत्ता से बाहर रहने का  दर्द उन पर साफ झलक रहा था.

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पोस्टर वार जताई नाराजगी 

पोस्टर वार पर कहा कि AI का जमाना है किसी को साड़ी पहनाकर नचवा दे, किसी से कुछ गलत बोलवा देना ये नौटंकी है. कभी नौटंकी में एक राजा बन जाता है तो कभी डाकू तो कभी साधू बन जाता है तो कभी मौलवी बन जाता है. सपा 90% लोगों की आवाज है. सोशल मीडिया पर अब किसी को कुछ भी बोल ले. 

लोगों के अंदर से डर निकल गया 

अबू आजमी ने कहा, "गांधी की आत्मा खून के आंसू रो रही होगी. वो लोग जो अंग्रेजो के तलवे चाटते थे वो सत्ता में बैठे है. एसआईआर और वोट चोरी के सवाल पर अबू आसिम आजमी ने कहा कि अब पोल खुल चुका है, डॉ.राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़क सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाती है. लेकिन अब सड़क पर भीड़ बढ़ गयी है, अब लोग नकेल कसेंगे और ये बता देंगे कि जो डराकर दबाकर  इनकम टैक्स, ईडी के जोर पर जो कुछ रहे है वो अब नही चलेगा और बदलाव होगा."

सपा नेता अबू आसिम आजमी  अपनी राजनीतिक और व्यावसायिक शक्ति के जरिए  महाराष्ट्र में मजबूत पकड़ बनाई. विधायक बनने के अलावा महाराष्ट्र के सपा प्रदेश अध्यक्ष भी बने. 

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About the author खुर्रम नोमानी, आजमगढ़

डॉ, खुर्रम आलम नोमानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से करीब 23 सालों से एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं. नोमानी को करीब 32 सालों का अनुभव है. इस दौरान कई ग्राउंड रिपोर्ट्स किए. 2003 में भारत नेपाल सीमा पर लड़कियों की खरीद फरोख्त पर सिद्धार्थनगर से ग्राउंड रिपोर्ट की. अबू  सलेम के पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पण के समय अबू सलेम के परिवार का इंटरव्यू सबसे पहले स्टार न्यूज़ पर प्रसारित की. 2004 के लोकसभा चुनाव से लेकर होने वाले सभी लोकसभा ,विधानसभा चुनाव  की ग्राउंड रिपोर्टिंग की. खुर्रम आलम नोमानी ने पत्रकारिता एवं जनसंचार में पीजी डिप्लोमा किया. इसके बाद MA,PHD (हिन्दी) की डिग्री हासिल की. 
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Published at : 25 Oct 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Azamgarh NEWS
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