पहले जहर पिया, फिर मारी गोली, लखनऊ में प्रेमिका के सामने युवक ने किया सुसाइड

लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र में युवक ने प्रेमिका को वीडियो कॉल कर आत्महत्या कर ली. युवक ने पहले वीडियो कॉल पर प्रेमिका के सामने जहर पिया फिर उसके बाद खुद को गोली मार कर जान दे दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

वही जांच में सामने आया कि युवक काम पर जाने की बात बता कर घर से निकला था. घर से कुछ दूरी पर ही युवक का शव जंगल में झाड़ियों में पड़ा मिला. पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान रायसिंह खेड़ा निवासी करन यादव के रूप में हुई है.

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ड्राइवर था मृतक प्रेमी

मृतक एक कारोबारी के घर ड्राइवर था. शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे वह बाइक से ड्यूटी जाने की बात कहकर घर से निकला था. दोपहर करीब एक बजे पुलिस को जगल में शव पड़े होने की सूचना मिली. मौके पर जब पुलिस पहुंची तो कारण के मुझे से झाग निकल रहा था. वही करीब 100 मीटर दूर उसकी मोटरसाइकल भी खड़ी थी.

शव के पास पड़ी थी जहर की बोतल और पिस्टल

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके पर शव के पास से एक पिस्टल पड़ी मिली. इसके साथ ही पास में ही कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल, पानी की बोतल, डिस्पोजल गिलास और दवा की दो खुली छोटी शीशियां मिली थी. बिजनौर थाना प्रभारी कपिल गौतम ने बताया कि शव के पास से जो समान मिला है उसको फॉरेंसिक टीम में जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है.

एक दिन पहले हुई थी लड़ाई

पुलिस की शुरुआती जांच में आया कि युवक ने आत्महत्या प्रेम संबंधों के चलते की. घटना से पहले करन ने अपनी प्रेमिका को वीडियो कॉल की थी. इसी दौरान उसने पहले जहर पिया फिर उसके बाद गोली मारकर आत्महत्या कर ली. पुलिस की जांच में सामने आया है कि करन ने एक दिन पहले अपने दोस्तों को फोन करके अपने परेशान होने की बात बताई थी. यह भी कहा था कि अब वह उनसे नहीं मिल पाएगा.

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