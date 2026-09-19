गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपहले जहर पिया, फिर मारी गोली, लखनऊ में प्रेमिका के सामने युवक ने किया सुसाइड

पहले जहर पिया, फिर मारी गोली, लखनऊ में प्रेमिका के सामने युवक ने किया सुसाइड

लखनऊ में प्रेमी ने प्रेमिका को वीडियो कॉल सुसाइड कर लिया है. प्रेमी ने पहले जहर पिया फिर खुद को गोली मारकर जान दे दी. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 19 Sep 2026 10:58 AM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र में युवक ने प्रेमिका को वीडियो कॉल कर आत्महत्या कर ली. युवक ने पहले वीडियो कॉल पर प्रेमिका के सामने जहर पिया फिर उसके बाद खुद को गोली मार कर जान दे दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

वही जांच में सामने आया कि युवक काम पर जाने की बात बता कर घर से निकला था. घर से कुछ दूरी पर ही युवक का शव जंगल में झाड़ियों में पड़ा मिला. पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान रायसिंह खेड़ा निवासी करन यादव के रूप में हुई है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सिद्धार्थनगर: वाई-फाई लगाने को लेकर विवाद, जमकर चले लाठी-डंडे
सिद्धार्थनगर: वाई-फाई लगाने को लेकर विवाद, जमकर चले लाठी-डंडे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर
रीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गैंग चार्ट' की मंजूरी पर इलाहाबाद HC सख्त, बहराइच SP-डीएम को फटकार
'गैंग चार्ट' की मंजूरी पर इलाहाबाद HC सख्त, बहराइच SP-डीएम को फटकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर: कचहरी में हंगामा, 500 रुपये के लिए चाचा-भतीजे में मारपीट
मुजफ्फरनगर: कचहरी में हंगामा, 500 रुपये के लिए चाचा-भतीजे में मारपीट

मुजफ्फरनगर: कचहरी में हंगामा, 500 रुपये के लिए चाचा-भतीजे में मारपीट

ड्राइवर था मृतक प्रेमी

मृतक एक कारोबारी के घर ड्राइवर था. शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे वह बाइक से ड्यूटी जाने की बात कहकर घर से निकला था. दोपहर करीब एक बजे पुलिस को जगल में शव पड़े होने की सूचना मिली. मौके पर जब पुलिस पहुंची तो कारण के मुझे से झाग निकल रहा था. वही करीब 100 मीटर दूर उसकी मोटरसाइकल भी खड़ी थी.

शव के पास पड़ी थी जहर की बोतल और पिस्टल

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके पर शव के पास से एक पिस्टल पड़ी मिली. इसके साथ ही पास में ही कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल, पानी की बोतल, डिस्पोजल गिलास और दवा की दो खुली छोटी शीशियां मिली थी. बिजनौर थाना प्रभारी कपिल गौतम ने बताया कि शव के पास से जो समान मिला है उसको फॉरेंसिक टीम में जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है.

एक दिन पहले हुई थी लड़ाई 

पुलिस की शुरुआती जांच में आया कि युवक ने आत्महत्या प्रेम संबंधों के चलते की. घटना से पहले करन ने अपनी प्रेमिका को वीडियो कॉल की थी. इसी दौरान उसने पहले जहर पिया फिर उसके बाद गोली मारकर आत्महत्या कर ली. पुलिस की जांच में सामने आया है कि करन ने एक दिन पहले अपने दोस्तों को फोन करके अपने परेशान होने की बात बताई थी. यह भी कहा था कि अब वह उनसे नहीं मिल पाएगा.

'गैंग चार्ट' की मंजूरी पर इलाहाबाद HC सख्त, बहराइच SP-डीएम को फटकार

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सिद्धार्थनगर: वाई-फाई लगाने को लेकर विवाद, जमकर चले लाठी-डंडे
सिद्धार्थनगर: वाई-फाई लगाने को लेकर विवाद, जमकर चले लाठी-डंडे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर
रीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गैंग चार्ट' की मंजूरी पर इलाहाबाद HC सख्त, बहराइच SP-डीएम को फटकार
'गैंग चार्ट' की मंजूरी पर इलाहाबाद HC सख्त, बहराइच SP-डीएम को फटकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर: कचहरी में हंगामा, 500 रुपये के लिए चाचा-भतीजे में मारपीट
मुजफ्फरनगर: कचहरी में हंगामा, 500 रुपये के लिए चाचा-भतीजे में मारपीट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर
रीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर
विश्व
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
स्पोर्ट्स
भारत में एशियन गेम्स लाइव कैसे और कहां देखें? जानें 19 सितंबर का पूरा शेड्यूल
भारत में एशियन गेम्स लाइव कैसे और कहां देखें? जानें 19 सितंबर का पूरा शेड्यूल
बॉलीवुड
'इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना
जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया था गाना
इंडिया
एमपी HC जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर PM केयर्स फंड में करेंगे 1 करोड़ दान
एमपी HC जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर PM केयर्स फंड में करेंगे 1 करोड़ दान
विश्व
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
एग्रीकल्चर
घर पर ऐसे उगा सकते हैं कुंदरू, जान लें इस सब्जी की खूबी
घर पर ऐसे उगा सकते हैं कुंदरू, जान लें इस सब्जी की खूबी
टेक्नोलॉजी
आपके Gadgets चुपचाप हो रहे हैं खराब, ये आदतें डालती हैं असर
आपके Gadgets चुपचाप हो रहे हैं खराब, ये आदतें डालती हैं असर
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget