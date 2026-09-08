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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकोर्ट में पेश नहीं हुए कौशांबी CO, कोर्ट ने गिरफ्तारी का दिया आदेश

कोर्ट में पेश नहीं हुए कौशांबी CO, कोर्ट ने गिरफ्तारी का दिया आदेश

कौशांबी में तैनात सीओ ट्रैफिक सत्येन्द्र तिवारी पर कोर्ट की नजरें टेढ़ी हो गयीं हैं. 2018 के एससी/एसटी मामले में कोर्ट ने दो बार गवाही के लिए बुलाया लेकिन नहीं पहुंचे, अब NBW वारंट जारी कर दिया गया है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 08 Sep 2026 11:30 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कौशांबी में सीओ ट्रैफिक के पद पर तैनात सत्येंद्र प्रसाद तिवारी को कोर्ट के आदेश का अनदेखा करना भारी पड़ गया. अब वाराणसी के विशेष एससी एसटी अदालत ने दो बार बुलाए जाने के बावजूद हाजिर न होने को लेकर CO ट्रैफिक सत्येंद्र प्रसाद तिवारी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का आदेश दिया है.

इसके अलावा कोर्ट ने अगले आदेश तक  उनका वेतन रोकने के लिए भी कहा है. अदालत ने इस मामले में सीओ की लापरवाही स्पष्ट रूप से मानी, जिसके बाद गिरफ्तारी का फैसला दिया गया. अदालत के आदेश के बाद महकमे में हड़कंप मच गया है.

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2018 से जुड़े मामले में नहीं हो पाए पेश 

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत से जुड़े एक मामले में कौशांबी CO ट्रैफिक सत्येंद्र प्रसाद तिवारी  विवेचक रहे .जनपद वाराणसी की विशेष SC /ST  अदालत ने उन्हें दो बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही देने के लिए बुलाया था. लेकिन वह हाजिर नहीं हो पाए. 1 तारीख 13 अगस्त 2026 और दूसरी तारीख 1 सितंबर 2026 निर्धारित रही. 

अब इस मामले में अदालत की तरफ CO सत्येंद्र प्रसाद तिवारी के खिलाफ NBW जारी किया गया है. 10 सितंबर तक उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने, इसके अलावा अगले आदेश तक उनका वेतन रोकने का भी निर्णय शामिल है. 

पीड़ित पिता से मिलकर रो पड़े थे CO सत्येंद्र

दरअसल सत्येंद्र तिवारी कौशांबी में CO ट्रैफिक के पद पर तैनात हैं. हाल ही में वह उस समय भी चर्चा में आए थे जब कौशांबी की अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद उनका एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था जिसमें वह मारे गए लोगों के परिजनों के गले लगकर रो रहे थे और उन्हें सांत्वना दे रहे थे. 

अदालत के आदेश पर अब सीओ ट्रैफिक सत्येन्द्र तिवारी की गिरफ्तारी होती है यां नहीं या फिर कोर्ट में वे माफी की अपील करेंगे ? लेकिन क्या कोर्ट उन्हें माफ करेगा इस पर बड़ा ही संशय जान पड़ रहा है.

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Published at : 08 Sep 2026 11:30 AM (IST)
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