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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'इस्लाम नहीं कबूला तो जान से मार दूंगा..', कानपुर में धर्मांतरण का मामला

'इस्लाम नहीं कबूला तो जान से मार दूंगा..', कानपुर में धर्मांतरण का मामला

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक 19 साल की युवती ने धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. जब पीड़िता ने इससे इनकार किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और वीडियो वायरल करने की धमकी दी.

Written By : अशोक सिंह, कानपुर |  Updated at : 08 Sep 2026 02:07 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक 19 साल की युवती के धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया हैं, जिससे हड़कंप मच गया हैं आरोप हैं कि यहां के रावतपुर थाना क्षेत्र एक महिला और युवक ने युवती को बुर्का पहनाकर फोटो खींचने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने की कोशिश की. यही नहीं उसके साथ मारपीट और सोशल मीडिया में फोटो और वीडियो भी वायरल करने की धमकी दी गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. 

पीड़िता ने इस संबंध में रावतपुर थाना क्षेत्र में दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि करीब दो साल पहले उसकी पहचान रूबी खान और उनके बच्चों को अरबी पढ़ाने आने वाले तौफीक से हुई थी. आरोप है कि एक दिन रूबी ने उसे बुर्का पहनाकर फोटो खींची. बाद में तौफीक ने कथित तौर पर उसे इस्लाम कबूल करने और मस्जिद में रहने के लिए कहा. 

धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप

युवती का आरोप है कि जब उसने धर्मांतरण से इनकार किया तो विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और कहा कि अगर इस्लाम नहीं कबूल करोगी तो मैं तुमको जान से मार दूंगा या आत्महत्या कर लूंगा. आरोपियों ने कहा कि अगर वो धर्मांतरण के लिए राजी नहीं हुई तो उसकी फोटो और वीडियो को भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा. युवती के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है.

पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज

पीड़िता ने दावा किया कि लगातार धमकियों के कारण उसने नवंबर 2025 में बीबीए की पढ़ाई छोड़ दी और माता-पिता के साथ रहने लगी. बावजूद इसके उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा, जिससे तंग आकर उसने पुलिस ने शिकायत का फैसला लिया है. 2 सितंबर को पीड़िता ने रावतपुर थाने में शिकायत की और थाने के बाहर भी आरोपी पक्ष से जुड़े लोगों द्वारा धमकी दिए जाने का आरोप लगाया.

पुलिस ने युवती की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है. इस मामले पर डीसीपी कासिम आब्दी ने बताया कि युवती की शिकायत पर आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया है. आरोपों की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

 

 

About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
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Published at : 08 Sep 2026 02:07 PM (IST)
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