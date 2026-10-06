HCLTech के लखनऊ में 10 साल पूरे, CM योगी आज कार्यक्रम में होंगे शामिल

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को एचसीएलटेक के लखनऊ में संचालन के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एचसीएल आईटी सिटी में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. कार्यक्रम की थीम पावरिंग टेक्नोलॉजी, टैलेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन उत्तर प्रदेश रखी गई है.

सीएम योगी की मौजूदगी में एचसीएलटेक के सफर के साथ उत्तर प्रदेश में आईटी और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के विस्तार, रोजगार सृजन और भविष्य में निवेश की योजनाओं पर चर्चा होगी. इस दौरान एचसीएलटेक की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा और सीओओ राहुल सिंह कार्यक्रम को संबोधित करेंगे.

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20 जिलों में चल रहे कार्यक्रम

एचसीएलटेक और एचसीएल फाउंडेशन ने तकनीकी क्षेत्र के साथ सामाजिक सरोकारों में भी भागीदारी की है. फाउंडेशन की पहल के जरिए प्रदेश के 20 जिलों के करीब 3,000 गांवों में आजीविका, कृषि, कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और समावेशन से जुड़े कार्यक्रम संचालित किए गए हैं.

100 एकड़ में फैला है परिसर

लखनऊ स्थित HCL परिसर 100 एकड़ में फैला है,जो पूरी तरह ईको फ्रेंडली और अत्याधुनिक तकनीक से लैस है. यहां स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार कई विकल्प मौजूद हैं. यहां का माहौल पूरी तरह वर्ल्ड क्लास बना है. यहां एक ही परिसर में बेहद आधुनिक ऑफिस, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और आवासीय सुविधाएं मौजूद हैं. यह पूरी तरह से लखनऊ का आईटी हब बन चुका है. 16 लाख वर्ग फुट में बना कैंपस, सिक्यूरिटी, मनोरंजन, जिम व स्पोर्ट्स जोन का अलग एहसास कराता है.

यहां बता दें कि सीएम योगी प्रदेश में आधुनिक तकनीक और शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर हैं और लगातार इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में इस तरह के संस्थान आएं जो तकनीक और शिक्षा में प्रदेश को आगे ले जाएं. इसके साथ ही इनके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलें. जिसमें HCL महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. यहां स्थानीय के साथ प्रदेश और देश के अलग-अलग हिस्सों से आकर लोग काम कर रहे हैं.

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