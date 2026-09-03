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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'योगी बाबा आयो हैं 1051 करोड़ लायो हैं', CM की मौजूदगी में MLA श्रीकांत शर्मा खास अंदाज

'योगी बाबा आयो हैं 1051 करोड़ लायो हैं', CM की मौजूदगी में MLA श्रीकांत शर्मा खास अंदाज

मथुरा में गुरुवार (3 सितंबर) को सीएम की मौजूदगी में विधायक श्रीकांत शर्मा ने अनोखे अंदाज में बयान दिया. इस दौरान उन्होंने कहा, "योगी बाबा आयो हैं और 1051 करोड़ लायो हैं."

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 03 Sep 2026 11:13 PM (IST)
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मथुरा में गुरुवार को विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं बीजेपी विधायक श्रीकांत शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत और अभिनंदन करते हुए 2017 के बाद ब्रज में हुए विकास कार्यों को गिनाया. उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत ब्रज के अंदाज में करते हुए कहा कि योगी बाबा आयो हैं और 1051 करोड़ लायो हैं. 

बीजेपी विधायक श्रीकांत शर्मा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ब्रज ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में यमुना और गंगा की तरह विकास का प्रवाह लगातार तेज गति से जारी है. वर्ष 2017 से पहले ब्रज की हालत बहुत खराब थी. जहां घुटनों तक कीचड़ होता था, वहां अब खड़ंजा बन गया है.

उन्होंने आगे कहा, "जहां गड्ढे होते थे, वहां इंटरलॉकिंग हो गई है और जहां सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे थे, वहां मजबूत सड़कें बन गई हैं. पहले यमुना पार जाने के लिए ब्रजवासियों के पास एक ही पुल था, लेकिन अब तीन पुल उपलब्ध हैं. मथुरा में लक्ष्मी नगर के पास पुल और वृंदावन में दो पुल बनाए गए हैं."  

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बीजेपी विधायक ने अपने संबोधन में क्या-क्या कहा?

बीजेपी विधायक ने अपने संबोधन में आगे कहा कि पहले मथुरा से वृंदावन जब शाम को आते थे तो 9 बजे के बाद दूधियों से दूध की कैन और साइकिल तक छीन ली जाती थी. अब मथुरा के भूतेश्वर से रंगजी मंदिर तक चौड़ी सड़क बन गई है और रात में दूधिया रोशनी से पूरा मार्ग जगमगाता है.

उन्होंने भूतेश्वर से गोवर्धन चौराहा और गोवर्धन होते हुए डींग बॉर्डर तक सड़क निर्माण का भी जिक्र किया. कहा कि 2017 से पहले इन मार्गों पर जगह-जगह बड़े गड्ढे थे और मोटरसाइकिल-साइकिल सवार गिर जाते थे. आज बेहतर सड़कों के कारण आवागमन सुगम हुआ है.

'यमुना में गिर रहे 36 नालों में से 32 टैप किए जा चुके'

श्रीकांत शर्मा ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले मथुरा-वृंदावन के 36 नाले सीधे यमुना में गिरते थे, लेकिन अब इनमें से 32 नाले बंद किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान में केवल चार नाले यमुना में गिर रहे हैं और ये चारों भी अक्टूबर तक पूरी तरह टैप कर दिए जाएंगे. उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 सालों में कुछ नहीं किया, जबकि 2017 से 2022 के बीच 36 में से 32 नालों को बंद किया गया.

बीजेपी विधायक ने जवाहर बाग का जिक्र करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जवाहर बाग पर कब्जे को लेकर हुई घटना कलंक है, जिसे लोगों को समय-समय पर याद दिलाते रहना चाहिए. आज जवाहर बाग को देखकर लोग खुद इसकी बदली तस्वीर देख सकते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूरे ब्रज 84 कोस क्षेत्र में यात्रा के पड़ाव स्थलों को विकसित करने का काम भी किया है.

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Published at : 03 Sep 2026 11:12 PM (IST)
Tags :
Shrikant Sharma Mathura News BJP UP NEWS YOGI ADITYANATH
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