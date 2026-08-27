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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आप प्रोटोकॉल में हमसे बड़े हैं?', DM पर भड़कीं बेबी रानी मौर्य

'आप प्रोटोकॉल में हमसे बड़े हैं?', DM पर भड़कीं बेबी रानी मौर्य

बेबी रानी मौर्य का आरोप है कि उन्होंने व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के लिए डीएम को कई बार फोन किया लेकिन उनकी कॉल रिसीव नहीं की गई. जिसके बाद वे डीएम के ऊपर नाराज हुईं.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 27 Aug 2026 10:18 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य और एटा के जिलाधिकारी अरविंद सिंह के बीच फोन कॉल को लेकर नाराजगी का मामला सामने आया है. मंत्री का आरोप है कि उन्होंने व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के लिए डीएम को कई बार फोन किया, लेकिन उनकी कॉल रिसीव नहीं की गई. कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने डीएम से नाराजगी जताते हुए कहा, नहीं, गलत बात है, यह नहीं चलेगा आपको फोन उठाना चाहिए.

मंत्री ने कहा कि वह कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी लेना चाह रही थीं, लेकिन डीएम से बातचीत नहीं हो सकी. उन्होंने डीएम के रवैए पर नाराजगी जताते हुए कहा, हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि क्या व्यवस्थाएं हैं? आप हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं.

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प्रोटोकॉल को लेकर भी सवाल

मंत्री बेबी रानी मौर्य ने डीएम से प्रोटोकॉल को लेकर भी सवाल किया. उन्होंने कहा, आप प्रोटोकॉल में हमसे बड़े हैं? इसलिए आप बात नहीं करेंगे हमसे? इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के लिए असहज स्थिति बन गई. मंत्री के एक करीबी ने बताया कि डीएम को उनके कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए कई बार कॉल किया था पर फोन नहीं उठा. 

बुके लेने से भी किया इनकार

कार्यक्रम के दौरान डीएम की ओर से मंत्री को बुके देने की कोशिश की गई, लेकिन नाराज मंत्री ने शुरुआती तौर पर बुके लेने से इनकार कर दिया. हालांकि, बाद में उन्होंने डीएम से बुके स्वीकार कर लिया.

रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल हुई थीं मंत्री

बेबी रानी मौर्य बुधवार को एटा पहुंची थीं. उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया. रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को साड़ी और मिठाई वितरित की गई. इस दौरान मंत्री ने 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए शुरू की गई मुफ्त बस यात्रा योजना की भी जानकारी दी. घटना का वीडियो बुधवार के कार्यक्रम के बाद सामने आया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. 

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 27 Aug 2026 10:16 PM (IST)
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