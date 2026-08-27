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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा को जयंत चौधरी की दो टूक, 'मुझे निशाना बनाए लेकिन समुदाय...'

सपा को जयंत चौधरी की दो टूक, 'मुझे निशाना बनाए लेकिन समुदाय...'

जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के बयान को सस्ते आरोप कहा. बोले अब ये चुनावी घड़ी है तो लगा सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने सपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर भी नाराजगी दिखाई.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 27 Aug 2026 05:44 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल में तल्खी बढती जा रही है. इस बीच गुरुवार (27 अगस्त) को रालोद चीफ जयंत चौधरी ने सपा के प्रदेश अध्यक्ष और अखिलेश यादव पर दोनों पर निशाना साधा. 

रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा, "सस्ते आरोप लगाना अब ये चुनावी घड़ी है तो लगा सकते हैं. लेकिन वो बात कितनी चिपकेगी, सबको पता है. हमारी शैली, लोकल की शैली, कुछ अलग ही रहती है. कितना ही कटाक्ष करेंगे. व्यक्तिगत मुझ पर भी करेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं. लेकिन अगर वो समाज को घेरे में लेने की कोशिश न करें. उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया. मेरा नाम लेकर बोल देते हैं, मैं कुछ नहीं कहता." 

उन्होंने आगे कहा, "अखिलेश जब तक मेरा नाम नहीं ले रहे थे लेकिन इशारे पर मुझे टारगेट कर रहे थे, मैंने कोई जवाब नहीं दिया. लेकिन अगर वो कहेंगे कि जिस समाज को राजनीति नहीं आती, किस समाज की बात कर रहे हैं? मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं. समाजवादी समाज निर्माण करती है या समाज से बनती है? कोई भी राजनीतिक पार्टी समाज से बनी है. समाज को बनाने वाले हमारी हैसियत नहीं हैं."

यह भी पढ़ें: अंकित बालियान की हत्या पर अखिलेश का बड़ा बयान, 'यूपी का जाट समुदाय आक्रोशित'

इसके साथ ही जयंत चौधरी ने हरियाणवी सिंह अंकित बालियान के मर्डर पर दुःख जताया और कहा,"मैंने आज सुबह उनके पिता से बात की. यह बहुत दुख की बात है. वह एक अच्छे और होनहार युवा थे. पुलिस प्रशासन जल्द इस हत्याकांड को अंजाम देने वालों को पकड़ेगी. हमारे विधायक उनके परिवार के संपर्क में हैं." 

क्या कहा था अखिलेश यादव ने ?

अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम में पिछले दिनों जयंत चौधरी का नाम लिए बिना तंज कसा था और कहा था कि जाने कहां-कहां से आ गए थे गठबंधन वाले. हमने चवन्नी का रुपया बना दिया, फिर भी हमें छोड़कर चले गए. इसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया था. बीजेपी ने इसे जाट समाज के अपमान से जोड़ते हुए अखिलेश यादव से माफी मांगने को कहा था. जबकि बसपा सुप्रीमो ने भी इसे गलत बताते हुए अखिलेश यादव से माफी मांगने की बात कही थी.

वेस्ट यूपी में जाट समाज का प्रभाव 

यहां बता दें कि वेस्ट यूपी में ज्यादातर सीटों पर जाट समाज का प्रभाव है, इसलिए इस मुद्दे को जाट समाज से जोड़ा जा रहा था. ये बात आज जयंत चौधरी ने भी जाहिर कर दी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर मेरे लिए कहा होता तो शायद मैं जवाब नहीं देताम लेकिन समुदाय तक बात न जाए.

यह भी पढ़ें: 'गलत करूं तो जूते मारें', मंत्री भरत सिंह चौधरी के बयान का वायरल

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 27 Aug 2026 05:44 PM (IST)
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