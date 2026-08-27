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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में ऐसी जगह, भाई-बहन एक साथ जाएं तो पति-पत्नी का बंधन!

यूपी में ऐसी जगह, भाई-बहन एक साथ जाएं तो पति-पत्नी का बंधन!

इस इमारत में ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है और यहां 7 फेरों के रुप में चक्कर लगाने पड़ते हैं. हिंदू धर्म में 7 फेरों का मतलब शादी है.इसीलिए यहां पर भाई बहन का जाना प्रतिबंधित है.

Written By : प्रवीण द्विवेदी, जालौन |  Updated at : 27 Aug 2026 08:25 PM (IST)
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रक्षा बंधन पर बहन अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके दीर्घायु होने की कामना करती हैं. भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा वर्षों से चली आ रही हैं. लेकिन इस त्यौहार को लेकर एक कहानी यूपी के जालौन से भी जुड़ी हुई हैं. यहां पर एक ऐसी इमारत मौजूद हैं. जहां अगर भाई-बहन एक साथ जाएं तो वो पति-पत्नी के बंधन से बंध जाते हैं. 

बताया जाता है कि इस इमारत में ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है और यहां पर 7 फेरों के रुप में चक्कर लगाने पड़ते हैं. हिंदू धर्म में 7 फेरों का मतलब शादी से होता है. इसीलिए यहां पर भाई बहन का एक साथ जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है.

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210 फीट ऊंची मीनार 20 साल में बनी थी 

दरअसल, जालौन के कालपी में मौजूद 210 फीट ऊंची लंका मीनार का निर्माण वकील बाबू मथुरा प्रसाद निगम ने कराया था. इस मीनार को तैयार होने में 20 साल से ज्यादा का वक्त लगा था. इस मीनार की खास संरचना की वजह से यहां भाई-बहनों का प्रवेश वर्जित है. दिल्ली के कुतुबमीनार के बाद यही सबसे ऊंची मीनार है. इसका निर्माण कराने वाला शख्स रामलीला में रावण की भूमिका निभाता था. उसे रावण से इतना लगाव था कि उसने लंका नाम से ही मीनार का निर्माण कराया. इसीलिए यहां के लोग इस रीति-रिवाजों का सदियों से पालन करते चले आ रहे हैं.

इस 'लंका मीनार' में रह रहा रावण का पूरा परिवार

बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार कालपी में स्थित इस मीनार के अंदर रावण के पूरे परिवार के चित्र बनाए गए हैं. वैसे मीनार ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन अपनी अजीब मान्यता की वजह से ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट में बदल चुकी है. वहीं, जानकारी के मुताबिक यह मीनार 1857 में मथुरा प्रसाद नामक एक व्यक्ति द्वारा बनवाई गई थी. मथुरा प्रसाद ने रावण की याद में इस मीनार का निर्माण करवाया था. इसलिए, इसका नाम ‘लंका मीनार’ रखा गया.

रावण का किरदार मन को भाया तो बना दी 'लंका'

मथुरा प्रसाद रामलीला में ज्यादातर रावण का किरदार करते थे. ऐसा कहा जाता है कि रावण की भूमिका ने उनपर इतनी बड़ी छाप छोड़ी कि उन्होंने रावण की याद में एक मीनार बनवा डाला. लंका मीनार को बनाने में 20 साल का समय लगा था. टॉवर की ऊंचाई 210 फीट है. इस मीनार को बनाने में उस समय लगभग 2 लाख रूपए का खर्चा आया था.

कुंभकरण और मेघनाथ की बड़ी मूर्तियां

यहां कुंभकरण और मेघनाथ की बड़ी मूर्तियां भी स्थापित की गई है. कुंभकरण की मूर्ती 100 फीट ऊंची है, तो वहीं मेघनाथ की मूर्ती 65 फीट है. यहां आप भगवान शिव के साथ-साथ चित्रगुप्त की मूर्ति को भी देख सकते हैं. यहां 180 फीट लंबी नाग देवता की भी मूर्ती को स्थापित किया गया है. रावण क्योकि भगवान् शिव का भक्त था, मंदिर होने ही यह भी एक वजह हो सकती है.

भाई-बहिन का एक साथ जाना है मना

लंका मीनार को लेकर एक अजीब मान्यता ये भी है कि यहां मीनार में भाई बहन एक साथ ऊपर नहीं जा सकते हैं. असल में, मीनार के ऊपर जाने के लिए 7 परिक्रमाओं को पूरा करना पड़ता है, जिसे भाई-बहन द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है. चूंकि हिंदू धर्म में 7 फेरों का मतलब पति पत्नी के रिश्ते से होता है. यही कारण कि मीनार के ऊपर एक साथ भाई बहनों का जाना मना है. इस मान्यता को आप भी कुछ कह लें, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा इसका पालन सालों से किया जा रहा है.

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Published at : 27 Aug 2026 08:17 PM (IST)
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