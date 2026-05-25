पंजाब चुनाव 2027 में कटेंगे सीटिंग विधायकों के टिकट? AAP ने साफ कर दी तस्वीर

आम आदमी पार्टी (AAP) के पंजाब में टिकट फेरबदल को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों पर पार्टी नेता बलतेज सिंह पन्नू ने सख्त जवाब दिया है. उन्होंने इन अफवाहों को बेबुनियाद और विपक्षी षड्यंत्र बताया है.

AAP नेता बलतेज सिंह पन्नू ने कहा- देखिए, जिस तरह कुछ लोग बेतुकी बातें कर रहे हैं कि इसका टिकट कटेगा, उसका टिकट कटेगा उनके पास आखिर कौन सा सर्वे है? उन्हें यह लिस्ट कहां से मिली? पार्टियाँ अपने सर्वे खुद करवाती हैं. AAP ने भी कई सर्वे करवाए हैं और लगातार करवा रही है.

टिकट कटने की अफवाहों पर AAP नेता बलतेज पन्नू का पलटवार

पन्नू की मानें तो उनके करीब 95% विधायक फिर से जीत रहे हैं. बलतेज सिंह पन्नू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बेवजह बेबुनियाद अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ठोस एजेंडा नहीं बचा है. उन्होंने कहा कि AAP मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रही है और पार्टी का फोकस विकास और जनहित के मुद्दों पर है.

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पंजाब में टिकट बदलने की चर्चाओं को AAP ने बताया विपक्षी साजिश

पंजाब में AAP सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों का जिक्र करते हुए पन्नू ने कहा कि जनता के बीच पार्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. ऐसे में विपक्ष अफवाहों के सहारे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जनता के बीच विकास कार्यों का प्रचार करें. यह स्पष्ट है कि टिकट वितरण को लेकर AAP आंतरिक सर्वेक्षण के आधार पर फैसला लेगी और कोई भी निर्णय पारदर्शी एवं पार्टी हित में होगा.

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दरअसल, हाल ही में राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के दलबदल के बाद पार्टी की स्थिति डगमगा गई थी. इसके बाद पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य विधानसभा में एक विश्वास मत पारित कर अपनी मजबूती का प्रदर्शन किया था. उसके बाद एक पोस्ट वायरल हो रही था कि पंजाब में कई आप विधायकों का पत्ता साफ हो सकता है, जिस पर पन्नू ने सख्त जवाब दिया है.