मानसा: हेड कांस्टेबल ने पूरे परिवार को मारी गोली! खुद किया सुसाइड, बेटे की भी मौत

पंजाब के मानसा में एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. परविंदर झोटा हत्याकांड का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि अब पंजाब पुलिस के एक हेड कांस्टेबल गुरविंदर सिंह ने अपने बच्चों और पत्नी को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली. गोली लगने से एक बेटे की मौत हो गई है, जबकि पत्नी और दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल हैं. बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते गुरविंदर सिंह ने यह खौफनाक कदम उठाया.

मामला मानसा कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास का है. मृतक हेड कांस्टेबल गुरविंदर सिंह मानसा के डिप्टी कमिश्नर का गनमैन था. उसकी और एक बेटे की मौत हो गई है. वहीं, पत्नी और दूसरे बेटे की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने दूसरे अस्पताल रेफर किया है.

परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड: मंत्री-विधायक के आवास पर प्रदर्शन, चिपकाए 'धिक्कार पत्र'

सुबह 7.00 बजे की घटना

यह घटना मानसा जिले के वार्ड नंबर पांच में सुबह करीब 7.00 बजे हुई. मानसा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव चौधरी ने बताया कि सिंह के परिवार में विवाद चल रहा था. गुरविंदर सिंह के एक बेटे को मानसा के सिविल अस्पताल लाए जाने पर मृत घोषित कर दिया गया था. उसकी पत्नी और दूसरे बेटे को दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया.

पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि परिवार में विवाद क्या था. इसके लिए गुरविंदर के रिश्तेदारों से पूछताछ कर परिस्थिति समझने की कोशिश की जाएगी. वहीं, पत्नी की हालत बेहतर होने पर उससे भी सवाल किए जा सकते हैं.

पंजाब: संगरूर में सड़क हादसे के बाद लोगों में रोष, लहरागागा–जाखल रोड जाम