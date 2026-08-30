प्रेग्नेंट थीं जिंदा जलाई गईं मंजित कौर, इन्फ्लुएंसर की मौत मामले में बड़ा खुलासा

चंडीगढ़ में इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर की मौत के मामले में एक अहम जानकारी सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, करीब 54 दिन पहले जिंदा जलाई गईं मनजीत कौर करीब 7 हफ्ते की गर्भवती थीं. गंभीर रूप से झुलसने के बाद वह कई हफ्तों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझती रहीं. आखिरकार 26 अगस्त को चोटों के चलते उनकी मौत हो गई.

इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने दो लोगों शुभी और पिंडा को एफआईआर में नामजद किया है. दोनों के खिलाफ कौर की मां की शिकायत पर अपहरण और हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब दोनों आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है.

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तलाकशुदा थीं मनजीत कौर

पुलिस के अनुसार, मनजीत कौर तलाकशुदा थीं और उनका एक सात साल का बेटा भी है. उनका बेटा अपने पिता यानी कौर के पूर्व पति के साथ रहता था. बताया गया है कि मनजीत कौर एक आरोपी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थीं. पुलिस इसी रिश्ते समेत मामले से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है.

आरोप है कि 3 जुलाई को शुभी और पिंडा ने मनजीत कौर को जबरन कार में बैठाया. इसके बाद उनके साथ मारपीट की गई. आरोपियों ने उन्हें एक पेड़ से बांध दिया और फिर आग लगा दी. घटना की जानकारी मिलने पर कौर का एक दोस्त मौके पर पहुंचा. उसने कंबल की मदद से आग बुझाई और उन्हें मोरिंडा के स्थानीय अस्पताल ले गया.

हालत गंभीर होने पर मनजीत को मोहाली के एक निजी अस्पताल रेफर किया गया. इसके बाद 9 जुलाई को उन्हें पीजीआईएमईआर में भर्ती कराया गया. यहां उनका लंबे समय तक इलाज चला.

कुछ समय के लिए लौटा था होश, फिर बिगड़ी हालत

कई हफ्तों तक इलाज के बाद 5 अगस्त को मनजीत कौर को कुछ समय के लिए होश आया था. हालांकि, उनकी हालत गंभीर बनी रही. करीब तीन हफ्ते बाद 26 अगस्त को चोटों के कारण उनकी मौत हो गई.

अब पुलिस घटना की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है. जांचकर्ता चंडीगढ़ से मोरिंडा के बीच रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं. साथ ही मनजीत के परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना से पहले और बाद की पूरी जानकारी सामने आ सके.

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फिलहाल मनजीत कौर के परिवार में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है. इसी वजह से परिवार के सदस्य जांच में शामिल नहीं हुए हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले में कई और तथ्य सामने आ सकते हैं.