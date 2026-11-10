ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडसराइकेला: युवक की गोली मारकर हत्या, मौके से ताश की गड्डियां मिलीं; आरोपी की तलाश

सराइकेला: युवक की गोली मारकर हत्या, मौके से ताश की गड्डियां मिलीं; आरोपी की तलाश

सरायकेला- खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सतबोहनी जुलुमटांड़ पूजा पंडाल के समीप एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है.

Written By : चंद्रमणि |  Updated at : 10 Nov 2026 07:24 AM (IST)
Preferred Sources

सरायकेला- खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सतबोहनी जुलुमटांड़ पूजा पंडाल के समीप सोमवार देर शाम गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान सोनू कुमार के रूप में हुई है. गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल सोनू को आनन-फानन में टाटा मुख्य अस्पताल (TMH) ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस को मौके से ताश की गड्डी, शराब की बोतल और खाली ग्लास मिली हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटनास्थल के समीप जुआ खेला जा रहा था. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद होने की बात सामने आ रही है. विवाद बढ़ने के बाद गोली चली, जो सोनू को लगी. घटनास्थल पर ताश की गड्डियां बिखरी मिली हैं, जिससे पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि वारदात का संबंध जुआ खेलने के दौरान हुए विवाद से था या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है.

रिलेटेड स्टोरी >>

झारखंड
बाबूलाल मरांडी ने लौटाई 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी, CM को लिखी चिट्ठी
बाबूलाल मरांडी ने लौटाई 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी, CM को लिखी चिट्ठी
झारखंड
हजारीबाग: अंतिम संस्कार के लिए वाराणसी ले जा रहे थे शव, टक्कर में 5 की मौत
हजारीबाग: अंतिम संस्कार के लिए वाराणसी ले जा रहे थे शव, टक्कर में 5 की मौत
झारखंड
दीपावली के बाद रांची की हवा हुई खराब, इतना पहुंचा AQI
दीपावली के बाद रांची की हवा हुई खराब, इतना पहुंचा AQI
झारखंड
रांची: आदिवासी लीडर निशा भगत ने की खुदकुशी, FB लाइव पर बोलीं- 'मेरी मौत के जिम्मेदार...'
रांची: आदिवासी लीडर निशा भगत ने की खुदकुशी, FB लाइव आकर कई लोगों पर लगाए आरोप

हजारीबाग: अंतिम संस्कार के लिए वाराणसी ले जा रहे थे शव, टक्कर में 5 की मौत

विशाल सिंह पर गोली मारने का आरोप

प्रारंभिक तौर पर सरायकेला के एसडीपीओ अनुभव भारद्वाज ने बताया कि विशाल सिंह नामक युवक पर सोनू को गोली मारी गई. हालांकि, वारदात की वास्तविक वजह और घटनाक्रम को लेकर पुलिस जांच जारी है. घटना के बाद आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है. मृतक के भाई को घटना के संबंध में जानकारी है और उससे भी घटनाक्रम की जानकारी ली जा रही है. उन्होंने कहा कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पुलिस सभी पहलुओं की कर रही जांच

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ और गोली चलाने की नौबत क्यों आई. पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ के साथ घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. युवक की हत्या के बाद सतबोहनी और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.

बाबूलाल मरांडी ने लौटाई 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी, CM को लिखी चिट्ठी

About the author चंद्रमणि

चंद्रमणि नक्सल और क्राइम के मामलों में एक्सपर्ट हैं. 10 सालों से झारखंड के सरायकेला खरसावां और चाईबासा जिले से पत्रकारिता कर रहे हैं. वो साल 2019 से एबीपी न्यूज नेटवर्क से जुड़े हैं.
Read More
Published at : 10 Nov 2026 07:24 AM (IST)
Tags :
Seraikela Kharsawan News JHARKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
बाबूलाल मरांडी ने लौटाई 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी, CM को लिखी चिट्ठी
बाबूलाल मरांडी ने लौटाई 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी, CM को लिखी चिट्ठी
झारखंड
हजारीबाग: अंतिम संस्कार के लिए वाराणसी ले जा रहे थे शव, टक्कर में 5 की मौत
हजारीबाग: अंतिम संस्कार के लिए वाराणसी ले जा रहे थे शव, टक्कर में 5 की मौत
झारखंड
दीपावली के बाद रांची की हवा हुई खराब, इतना पहुंचा AQI
दीपावली के बाद रांची की हवा हुई खराब, इतना पहुंचा AQI
झारखंड
रांची: आदिवासी लीडर निशा भगत ने की खुदकुशी, FB लाइव पर बोलीं- 'मेरी मौत के जिम्मेदार...'
रांची: आदिवासी लीडर निशा भगत ने की खुदकुशी, FB लाइव आकर कई लोगों पर लगाए आरोप
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
100 दिनों तक कछुए-पक्षी खाकर समंदर में बचे 5 लोग, बच्चा समेत 4 ने भूख से तोड़ा दम
100 दिनों तक कछुए-पक्षी खाकर समंदर में बचे 5 लोग, बच्चा समेत 4 ने भूख से तोड़ा दम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ड्राइवर ने खुदकुशी से पहले बनाए 6 वीडियो, पुलिस बोली- प्रताड़ित कर रही थी दो लड़कियां
ड्राइवर ने खुदकुशी से पहले बनाए 6 वीडियो, पुलिस बोली- प्रताड़ित कर रही थी दो लड़कियां
बॉलीवुड
'रामायण' ने मंडे टेस्ट में तोड़े सारे रिकॉर्ड, 'बाहुबली 2' को पछाड़ बनी नंबर 1, हुई 300 करोड़ के पार
'रामायण' ने मंडे टेस्ट में तोड़े सारे रिकॉर्ड, 'बाहुबली 2' को पछाड़ बनी नंबर 1, हुई 300 करोड़ के पार
क्रिकेट
बारिश में धुल जाएगा भारत न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे? जानें मौसम का ताजा अपडेट
बारिश में धुल जाएगा भारत न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे? जानें मौसम का ताजा अपडेट
विश्व
व्हाइट हाउस के पास टकराई कार, पूरे परिसर में लगा लॉकडाउन, ट्रंप अंदर थे मौजूद
व्हाइट हाउस के पास टकराई कार, पूरे परिसर में लगा लॉकडाउन, ट्रंप अंदर थे मौजूद
ट्रेंडिंग
Viral Video: सिर पर रखकर फोड़े पटाखे, महिला का खौफनाक वीडियो वायरल
सिर पर रखकर फोड़े पटाखे, महिला का खौफनाक वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
Phone Mic: कम हो गई है फोन के माइक की आवाज? न करें ये गलती वरना फट जाएगा माइक
कम हो गई है फोन के माइक की आवाज? न करें ये गलती वरना फट जाएगा माइक
शिक्षा
J&K private Universities: जम्मू-कश्मीर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नियम बदले, 25% सीटें होंगी आरक्षित 
जम्मू-कश्मीर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नियम बदले, 25% सीटें होंगी आरक्षित 
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget