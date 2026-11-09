ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडहजारीबाग: अंतिम संस्कार के लिए वाराणसी ले जा रहे थे शव, टक्कर में 5 की मौत

हजारीबाग: अंतिम संस्कार के लिए वाराणसी ले जा रहे थे शव, टक्कर में 5 की मौत

पुलिस ने बताया कि वैन में एक शव को अंतिम संस्कार के लिए गिरिडीह से वाराणसी ले जाया जा रहा था और मृतक के परिजन भी उसमें सवार थे. दनुआ घाटी के पास ट्रक ने वैन को जोरदार टक्कर मार दी.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 09 Nov 2026 06:42 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड के हजारीबाग जिले में सोमवार (09 नवंबर) को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. यहां एक ट्रक ने पिकअप वैन को टक्कर मार दी, जिससे कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि वैन में एक शव को अंतिम संस्कार के लिए वाराणसी ले जाया जा रहा था और मृतक के परिजन भी उसमें सवार थे. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं मृतकों की पहचान हो गई है.

एक अधिकारी ने बताया कि वैन में गिरिडीह के कुल 19 लोग सवार थे. पुलिस के अनुसार, वाहन सुबह करीब 10:30 बजे दनुआ घाटी के पास महानैतांड में कुछ देर के लिए रुका था, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी. हादसा इतना भयानक था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई और गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

रिलेटेड स्टोरी >>

झारखंड
दीपावली के बाद रांची की हवा हुई खराब, इतना पहुंचा AQI
दीपावली के बाद रांची की हवा हुई खराब, इतना पहुंचा AQI
झारखंड
रांची: आदिवासी लीडर निशा भगत ने की खुदकुशी, FB लाइव पर बोलीं- 'मेरी मौत के जिम्मेदार...'
रांची: आदिवासी लीडर निशा भगत ने की खुदकुशी, FB लाइव आकर कई लोगों पर लगाए आरोप
झारखंड
JSSC CGL परीक्षा रद्द करने का सरकार का फैसला निरस्त, छात्र नेता भड़के
JSSC CGL परीक्षा रद्द करने का सरकार का फैसला निरस्त, छात्र नेता भड़के
झारखंड
BJP सांसद ने कांग्रेस को घेरते हुए छेड़ी नई बहस, इन इलाकों को भारत में मिलाने की मांग
BJP सांसद ने कांग्रेस को घेरते हुए छेड़ी नई बहस, इन इलाकों को भारत में मिलाने की मांग

ट्रक से टक्कर लगने के बाद पलट गई वैन

चौपारण थाने के प्रभारी पंकज कुमार के अनुसार, टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन पलट गयी और उसमें सवार कई लोग सड़क पर जा गिरे.  पुलिस अफसर ने बताया कि सभी 14 घायलों को हजारीबाग और बरही के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. इनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है.

मृतकों की हुई पहचान, ट्रक ड्राइवर फरार

पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए आगे बताया कि मृतकों की पहचान ढोकला कुमार (45), बुधनी देवी (50), रामकिसुन महतो (50), रामेश्वर कुमार (70) और राजू पंडित (40) के रूप में हुई है. थाना प्रभारी पंकज कुमार ने ये भी बताया कि घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है और उसे पकड़ने के लिए तलाश जारी है.

हजारीबाग में इस भीषण हादसे की सूचना मिलने के बाद गांव में परिजनों के बीच शोक की लहर दौड़ गई. परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है.

दीपावली के बाद रांची की हवा हुई खराब, इतना पहुंचा AQI

Published at : 09 Nov 2026 06:41 PM (IST)
Tags :
Hazaribagh News JHARKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
दीपावली के बाद रांची की हवा हुई खराब, इतना पहुंचा AQI
दीपावली के बाद रांची की हवा हुई खराब, इतना पहुंचा AQI
झारखंड
रांची: आदिवासी लीडर निशा भगत ने की खुदकुशी, FB लाइव पर बोलीं- 'मेरी मौत के जिम्मेदार...'
रांची: आदिवासी लीडर निशा भगत ने की खुदकुशी, FB लाइव आकर कई लोगों पर लगाए आरोप
झारखंड
JSSC CGL परीक्षा रद्द करने का सरकार का फैसला निरस्त, छात्र नेता भड़के
JSSC CGL परीक्षा रद्द करने का सरकार का फैसला निरस्त, छात्र नेता भड़के
झारखंड
BJP सांसद ने कांग्रेस को घेरते हुए छेड़ी नई बहस, इन इलाकों को भारत में मिलाने की मांग
BJP सांसद ने कांग्रेस को घेरते हुए छेड़ी नई बहस, इन इलाकों को भारत में मिलाने की मांग
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिवाली को 'खुशियों की ईद' कहने पर खरगे पर भड़की VHP, कहा- जिहादी तुष्टीकरण...
दिवाली को 'खुशियों की ईद' कहने पर खरगे पर भड़की VHP, कहा- जिहादी तुष्टीकरण...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामलला के दरबार जाएंगे अखिलेश! PDA के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देने की तैयारी
रामलला के दरबार जाएंगे अखिलेश! PDA के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देने की तैयारी
इंडिया
बस्तर में PM मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर राहुल का पलटवार, 'चुनौती कायम है वो मुझसे...'
बस्तर में PM मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर राहुल का पलटवार, 'चुनौती कायम है वो मुझसे...'
क्रिकेट
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा की उम्र पर उठे सवाल, 3 साल में खेले 5 अंडर-19 टूर्नामेंट
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा की उम्र पर उठे सवाल, 3 साल में खेले 5 अंडर-19 टूर्नामेंट
बॉलीवुड
'रामायण' ने तोड़ा सलमान खान-अजय देवगन का दिवाली रिकॉर्ड, बनी नंबर 1 ओपनिंग वीकेंड फिल्म
'रामायण' ने तोड़ा सलमान खान-अजय देवगन का दिवाली रिकॉर्ड, बनी नंबर 1 ओपनिंग वीकेंड फिल्म
इंडिया
गोकुल डेयरी चुनाव विवाद पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन, 'सोचिए ज्ञानेश कुमार की मदद से...'
गोकुल डेयरी चुनाव विवाद पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन, 'सोचिए ज्ञानेश कुमार की मदद से...'
ऑटो
BYD Yangwang U9 Xtreme: रफ्तार के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त, BYD की कार ने रचा इतिहास
रफ्तार के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त, BYD की कार ने रचा इतिहास
हेल्थ
क्या आपकी किडनी दे रही है जवाब? इन 5 शुरुआती संकेतों से पहचानें खतरा
क्या आपकी किडनी दे रही है जवाब? इन 5 शुरुआती संकेतों से पहचानें खतरा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget