हजारीबाग: अंतिम संस्कार के लिए वाराणसी ले जा रहे थे शव, टक्कर में 5 की मौत

झारखंड के हजारीबाग जिले में सोमवार (09 नवंबर) को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. यहां एक ट्रक ने पिकअप वैन को टक्कर मार दी, जिससे कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि वैन में एक शव को अंतिम संस्कार के लिए वाराणसी ले जाया जा रहा था और मृतक के परिजन भी उसमें सवार थे. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं मृतकों की पहचान हो गई है.

एक अधिकारी ने बताया कि वैन में गिरिडीह के कुल 19 लोग सवार थे. पुलिस के अनुसार, वाहन सुबह करीब 10:30 बजे दनुआ घाटी के पास महानैतांड में कुछ देर के लिए रुका था, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी. हादसा इतना भयानक था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई और गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

ट्रक से टक्कर लगने के बाद पलट गई वैन

चौपारण थाने के प्रभारी पंकज कुमार के अनुसार, टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन पलट गयी और उसमें सवार कई लोग सड़क पर जा गिरे. पुलिस अफसर ने बताया कि सभी 14 घायलों को हजारीबाग और बरही के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. इनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है.

मृतकों की हुई पहचान, ट्रक ड्राइवर फरार

पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए आगे बताया कि मृतकों की पहचान ढोकला कुमार (45), बुधनी देवी (50), रामकिसुन महतो (50), रामेश्वर कुमार (70) और राजू पंडित (40) के रूप में हुई है. थाना प्रभारी पंकज कुमार ने ये भी बताया कि घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है और उसे पकड़ने के लिए तलाश जारी है.

हजारीबाग में इस भीषण हादसे की सूचना मिलने के बाद गांव में परिजनों के बीच शोक की लहर दौड़ गई. परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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