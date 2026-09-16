गिरिडीह की मेढो नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूबे, गोताखोरों ने निकाले शव

झारखंड के गिरिडीह जिले के गांडेय थाना क्षेत्र में मंगलवार (15 सितंबर) को एक दर्दनाक हादसा हो गया. मेढो नदी में नहाने गए 5 दोस्तों में से 3 नाबालिग बच्चों की डूबने से मौत हो गई. वहीं, दो बच्चे किसी तरह अपनी जान बचाकर नदी से बाहर निकल आए. हादसे की खबर फैलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया. मृतक तीनों बच्चे एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर पांचों बच्चे मेढो नदी में नहाने के लिए गए थे. नहाते समय तीन बच्चे अचानक नदी के गहरे पानी में चले गए. पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण तीनों डूबने लगे. नदी किनारे मौजूद उनके दो दोस्तों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन गहरे पानी और तेज बहाव के कारण वे सफल नहीं हो सके.

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दो बच्चों ने गांव पहुंचकर दी जानकारी

अपने दोस्तों को डूबता देखकर दोनों बच्चे घबरा गए और शोर मचाते हुए गांव पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों को पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण नदी के पास पहुंचे और बच्चों की तलाश शुरू कर दी.

गोताखोरों की मदद से निकाले गए शव

घटना की सूचना मिलते ही गांडेय थाना पुलिस के साथ बीडीओ और सीओ भी मौके पर पहुंचे. प्रशासन ने बच्चों की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम और खंडोली से गोताखोरों को बुलाया. देर शाम तक गोताखोर नदी में बच्चों की तलाश करते रहे. कड़ी मशक्कत के बाद तीनों नाबालिग बच्चों के शव नदी से बाहर निकाले गए.

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शव मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. एक साथ तीन बच्चों की मौत की खबर से गांव में शोक की लहर दौड़ गई. मृतक बच्चों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीण भी इस हादसे से सदमे में हैं. फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है.