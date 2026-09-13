ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंड'यह कोई उपलब्धि नहीं', BRICS में पहलगाम हमले की निंदा पर बोले JMM नेता

'यह कोई उपलब्धि नहीं', BRICS में पहलगाम हमले की निंदा पर बोले JMM नेता

BRICS घोषणापत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा पर JMM नेता मनोज पांडे ने कहा कि निंदा सामान्य प्रक्रिया है, असली उपलब्धि आतंकियों पर कार्रवाई होगी.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 13 Sep 2026 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

JMM नेता मनोज पांडे ने BRICS शिखर सम्मेलन 2026 के नई दिल्ली घोषणापत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि किसी आतंकी हमले की निंदा करना कोई बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सामान्य प्रक्रिया है. उन्होंने सवाल उठाया कि हमले के जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई.

मनोज पांडे ने इस दौरान नंदीग्राम उपचुनाव, हॉकी जर्सी विवाद और अभिनेता प्रकाश राज के बयान से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता, SIR और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर गंभीर सवाल उठाए.

BRICS शिखर सम्मेलन 2026 के नई दिल्ली घोषणापत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा किए जाने पर मनोज पांडे ने कहा, "बड़ी अजीबोगरीब बात है. आतंकवादी हमले का समर्थन कौन करेगा? कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी आतंकवादी हमले का किसी देश ने समर्थन किया हो? जो देश इसमें शामिल रहते हैं, उनमें पाकिस्तान का नाम हमेशा आता है. पाकिस्तान भी दिखावे के लिए कंडेम करता है, आलोचना करता है."

झारखंड: नक्सलियों के सरेंडर के बाद कुचाई में बड़ा ऑपरेशन, हथियार बरामद

उन्होंने आगे कहा, "यह तो कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय नहीं है. जो दुराचारी, जो हत्यारे, जो आतंकवादी आए, लंबी दूरी तय करके आए और सुरक्षित मारकर वापस चले भी गए, उन पर क्या कार्रवाई हुई? उनको आपने चिन्हित किया कि नहीं? उनकी धरपकड़ सुनिश्चित की कि नहीं? अगर वे किसी विदेशी धरती पर हैं, तो वहां से खींचकर लाइए. वह आपकी उपलब्धि होगी."

मनोज पांडे ने कहा कि आतंकी हमले की निंदा करना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामान्य प्रक्रिया है. उन्होंने कहा, "इस घटना का कौन समर्थन करेगा? निंदा तो सब लोग करते हैं, करनी भी चाहिए. यह कोई उपलब्धि नहीं है. यह एक कॉमन प्रोटोकॉल है. कोई भी घटना कहीं होगी, पूरा विश्व समुदाय उसकी निंदा करता है और करना भी चाहिए. लोग उसकी आलोचना भी करते हैं."

नंदीग्राम उपचुनाव को लेकर BJP पर निशाना

नंदीग्राम उपचुनाव को लेकर मनोज पांडे ने दावा किया कि अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराया जाए तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाएगा. उन्होंने कहा, "एक बात तय है कि चुनाव अगर निष्पक्ष हो तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाएगा. जो 30 लाख वोटर वोट से वंचित कर दिए गए, अगर वे 30 लाख वोटर वोट देते, वे पार्टिसिपेट करते, तो जो रिजल्ट अभी बंगाल में दिख रहा है, जो सरकार बनी है, वह नहीं बन पाती."

उन्होंने चुनाव के दौरान कई तरह के हथकंडे अपनाए जाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "वहां बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए. क्या कुछ नहीं किया गया. आप लोगों ने भी देखा कि कैसे चरित्र हनन किया गया, कैसे नफरत के बीज बोए गए, कैसे दो संप्रदायों को लड़वाया गया. क्या-क्या एजेंडा सेट किया गया. बहुत सारे फैक्टर्स थे. लेकिन आज अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो मैं आज भी मानता हूं कि ममता बनर्जी एक जननेता हैं और प्रचंड जनाधार उनके साथ है."

हॉकी जर्सी विवाद पर भगवा रंग को लेकर सवाल

हॉकी जर्सी विवाद पर भी JMM नेता ने सत्ताधारी दल पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "अगर सत्ताधारी दल के इशारे पर आप इस तरह की कवायद करते हैं तो यह अनुचित है. खेल में कम से कम इस तरह की भावना का समावेश नहीं होना चाहिए. आप केंद्र सरकार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरह का बदलाव लाते हैं. आपको उससे पहले बहुत सारे मापदंड पूरे करने होते हैं, जहां तक मुझे जानकारी है. लेकिन आप भगवा का इस्तेमाल करते हैं. अरे, भगवा जिस जगह के लिए है, वहां मर्यादा के साथ रहे, पवित्रता के साथ रहे, यह होना चाहिए. लेकिन वहां भगवा नजर नहीं आता."

उन्होंने भगवा को लेकर आगे कहा, "आज भगवा पहने हुए हमारे शंकराचार्य सबसे बड़े प्रतीक हैं और उस शंकराचार्य का विरोध और उनके साथ मारपीट, इस तरह की बातें की जाती हैं. भगवा को कलंकित करने का काम भी सत्ताधारी दल के नेताओं के द्वारा हुआ है."

मनोज पांडे ने कहा, "स्वामी चिन्मयानंद जैसे लोग, बाबा राम रहीम और क्या-क्या. तो भगवा को जबरदस्ती आप लादते हैं, निर्णय थोपते हैं, यह अनुचित है. और वही सामने देखने को मिला, जो आज नोटिस हुआ और जिस पर कार्रवाई हुई."

प्रकाश राज के बयान पर SIR को लेकर उठाए सवाल

अभिनेता प्रकाश राज के बयान के संदर्भ में मनोज पांडे ने SIR को लेकर सोशल ऑडिट की मांग की. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि सोशल ऑडिट हर राज्य में होना चाहिए और एक निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा होना चाहिए. कैसे, किस तरह से और किन हथकंडों तथा नियम-परिनियम का इस्तेमाल करके एसआईआर कराए जा रहे हैं और जिनका नाम काटा जा रहा है, बड़ी संख्या में वे लोग कौन हैं? क्यों काटे जा रहे हैं उनके नाम? उनके पीछे क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है? जो आरोप लग रहे हैं, उसमें सच्चाई कितनी है? ये सब चीजें देखने की आवश्यकता है."

झारखंड: BJP का प्रदर्शन, छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग

उन्होंने आगे आरोप लगाया, "वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है. आज झारखंड में क्या है? आदिवासियों के नाम सबसे ज्यादा कट रहे हैं, माइनॉरिटी उसके बाद. तो इसलिए कि आदिवासी और माइनॉरिटी आज बीजेपी के साथ नहीं हैं, तो इन्हें इलेक्टोरल रोल से ही हटा देना है. ये एक बहुत ही खतरनाक सोच है, जिसको अंजाम दिया जा रहा है. इसलिए सोशल ऑडिट की आवश्यकता है."

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
BRICS Summit 2026 JHARKHAND NEWS BRICS Summit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
झारखंड: नक्सलियों के सरेंडर के बाद कुचाई में बड़ा ऑपरेशन, हथियार बरामद
झारखंड: नक्सलियों के सरेंडर के बाद कुचाई में बड़ा ऑपरेशन, हथियार बरामद
झारखंड
झारखंड: BJP का प्रदर्शन, छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग
झारखंड: BJP का प्रदर्शन, छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग
झारखंड
झारखंड में अफगानिस्तान के नागिरक वोटर? पासपोर्ट बरामद होने का भी दावा
झारखंड में अफगानिस्तान के नागिरक वोटर? पासपोर्ट बरामद होने का भी दावा
झारखंड
आधी रात घर में घुसना और महिला के कपड़े उठाना 'रेप की कोशिश' नहीं! HC ने रद्द की सजा
आधी रात घर में घुसना और महिला के कपड़े उठाना 'रेप की कोशिश' नहीं! HC ने रद्द की सजा
Advertisement

वीडियोज

SANSANI: प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की 'बैड वार्डन' !। Crime News।UP। Gorakhpur
BRICS Summit 2026: PM Modi के 10 प्रस्तावों को मंजूरी.. पाक- अमेरिका के होश उड़ने वाले है !
Janhit : मोदी-जिनपिंग की मुलाकात का 'जनहित संदेश'| Brics Summit 2026 | PM Modi | Jinping | Delhi
Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
BRICS Summit 2026 : BRICS की 'त्रिशक्ति'..मोदी-पुतिन-शी | XI Jinping | Putin | PM Modi | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जिंदा हैं, तो जवाब देना होगा', होर्मुज को लेकर US पर भड़का ईरान
'जिंदा हैं, तो जवाब देना होगा', होर्मुज को लेकर US पर भड़का ईरान
दिल्ली NCR
BRICS समिट: दिल्ली में आज 35 से ज्यादा सड़कें प्रभावित, 22 जगह ट्रैफिक डायवर्जन
BRICS समिट: दिल्ली में आज 35 से ज्यादा सड़कें प्रभावित, 22 जगह ट्रैफिक डायवर्जन
टेलीविजन
'इतने पैसे होते तो देश छोड़ देती...', गौरव खन्ना से 10 करोड़ रुपये की एलिमनी पर आकांक्षा का करारा जवाब
गौरव खन्ना से 10 करोड़ रुपये की एलिमनी लेंगी आकांक्षा चमोला?
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हैं जो रूट
सचिन तेंदुलकर के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हैं जो रूट
इंडिया
BRICS Summit 2026 LIVE: ब्रिक्स समिट का आखिरी दिन, भारत मंडपम पहुंचे PM मोदी
LIVE: ब्रिक्स समिट का आखिरी दिन, भारत मंडपम पहुंचे PM मोदी
विश्व
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
बिना सोए कितने दिन जिंदा रह सकता है इंसान, कब खत्म हो जाती है लिमिट?
बिना सोए कितने दिन जिंदा रह सकता है इंसान, कब खत्म हो जाती है लिमिट?
ट्रेंडिंग
कनाडा वाली दीदी ने भेजी थी मदद, बच्चों ने पार्टी में उड़ा दिए पैसे
कनाडा वाली दीदी ने भेजी थी मदद, बच्चों ने पार्टी में उड़ा दिए पैसे
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
ENT LIVE
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
ENT LIVE
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
ENT LIVE
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Embed widget