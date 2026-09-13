'यह कोई उपलब्धि नहीं', BRICS में पहलगाम हमले की निंदा पर बोले JMM नेता

JMM नेता मनोज पांडे ने BRICS शिखर सम्मेलन 2026 के नई दिल्ली घोषणापत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि किसी आतंकी हमले की निंदा करना कोई बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सामान्य प्रक्रिया है. उन्होंने सवाल उठाया कि हमले के जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई.

मनोज पांडे ने इस दौरान नंदीग्राम उपचुनाव, हॉकी जर्सी विवाद और अभिनेता प्रकाश राज के बयान से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता, SIR और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर गंभीर सवाल उठाए.

BRICS शिखर सम्मेलन 2026 के नई दिल्ली घोषणापत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा किए जाने पर मनोज पांडे ने कहा, "बड़ी अजीबोगरीब बात है. आतंकवादी हमले का समर्थन कौन करेगा? कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी आतंकवादी हमले का किसी देश ने समर्थन किया हो? जो देश इसमें शामिल रहते हैं, उनमें पाकिस्तान का नाम हमेशा आता है. पाकिस्तान भी दिखावे के लिए कंडेम करता है, आलोचना करता है."

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उन्होंने आगे कहा, "यह तो कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय नहीं है. जो दुराचारी, जो हत्यारे, जो आतंकवादी आए, लंबी दूरी तय करके आए और सुरक्षित मारकर वापस चले भी गए, उन पर क्या कार्रवाई हुई? उनको आपने चिन्हित किया कि नहीं? उनकी धरपकड़ सुनिश्चित की कि नहीं? अगर वे किसी विदेशी धरती पर हैं, तो वहां से खींचकर लाइए. वह आपकी उपलब्धि होगी."

मनोज पांडे ने कहा कि आतंकी हमले की निंदा करना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामान्य प्रक्रिया है. उन्होंने कहा, "इस घटना का कौन समर्थन करेगा? निंदा तो सब लोग करते हैं, करनी भी चाहिए. यह कोई उपलब्धि नहीं है. यह एक कॉमन प्रोटोकॉल है. कोई भी घटना कहीं होगी, पूरा विश्व समुदाय उसकी निंदा करता है और करना भी चाहिए. लोग उसकी आलोचना भी करते हैं."

नंदीग्राम उपचुनाव को लेकर BJP पर निशाना

नंदीग्राम उपचुनाव को लेकर मनोज पांडे ने दावा किया कि अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराया जाए तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाएगा. उन्होंने कहा, "एक बात तय है कि चुनाव अगर निष्पक्ष हो तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाएगा. जो 30 लाख वोटर वोट से वंचित कर दिए गए, अगर वे 30 लाख वोटर वोट देते, वे पार्टिसिपेट करते, तो जो रिजल्ट अभी बंगाल में दिख रहा है, जो सरकार बनी है, वह नहीं बन पाती."

उन्होंने चुनाव के दौरान कई तरह के हथकंडे अपनाए जाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "वहां बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए. क्या कुछ नहीं किया गया. आप लोगों ने भी देखा कि कैसे चरित्र हनन किया गया, कैसे नफरत के बीज बोए गए, कैसे दो संप्रदायों को लड़वाया गया. क्या-क्या एजेंडा सेट किया गया. बहुत सारे फैक्टर्स थे. लेकिन आज अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो मैं आज भी मानता हूं कि ममता बनर्जी एक जननेता हैं और प्रचंड जनाधार उनके साथ है."

हॉकी जर्सी विवाद पर भगवा रंग को लेकर सवाल

हॉकी जर्सी विवाद पर भी JMM नेता ने सत्ताधारी दल पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "अगर सत्ताधारी दल के इशारे पर आप इस तरह की कवायद करते हैं तो यह अनुचित है. खेल में कम से कम इस तरह की भावना का समावेश नहीं होना चाहिए. आप केंद्र सरकार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरह का बदलाव लाते हैं. आपको उससे पहले बहुत सारे मापदंड पूरे करने होते हैं, जहां तक मुझे जानकारी है. लेकिन आप भगवा का इस्तेमाल करते हैं. अरे, भगवा जिस जगह के लिए है, वहां मर्यादा के साथ रहे, पवित्रता के साथ रहे, यह होना चाहिए. लेकिन वहां भगवा नजर नहीं आता."

उन्होंने भगवा को लेकर आगे कहा, "आज भगवा पहने हुए हमारे शंकराचार्य सबसे बड़े प्रतीक हैं और उस शंकराचार्य का विरोध और उनके साथ मारपीट, इस तरह की बातें की जाती हैं. भगवा को कलंकित करने का काम भी सत्ताधारी दल के नेताओं के द्वारा हुआ है."

मनोज पांडे ने कहा, "स्वामी चिन्मयानंद जैसे लोग, बाबा राम रहीम और क्या-क्या. तो भगवा को जबरदस्ती आप लादते हैं, निर्णय थोपते हैं, यह अनुचित है. और वही सामने देखने को मिला, जो आज नोटिस हुआ और जिस पर कार्रवाई हुई."

प्रकाश राज के बयान पर SIR को लेकर उठाए सवाल

अभिनेता प्रकाश राज के बयान के संदर्भ में मनोज पांडे ने SIR को लेकर सोशल ऑडिट की मांग की. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि सोशल ऑडिट हर राज्य में होना चाहिए और एक निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा होना चाहिए. कैसे, किस तरह से और किन हथकंडों तथा नियम-परिनियम का इस्तेमाल करके एसआईआर कराए जा रहे हैं और जिनका नाम काटा जा रहा है, बड़ी संख्या में वे लोग कौन हैं? क्यों काटे जा रहे हैं उनके नाम? उनके पीछे क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है? जो आरोप लग रहे हैं, उसमें सच्चाई कितनी है? ये सब चीजें देखने की आवश्यकता है."

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उन्होंने आगे आरोप लगाया, "वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है. आज झारखंड में क्या है? आदिवासियों के नाम सबसे ज्यादा कट रहे हैं, माइनॉरिटी उसके बाद. तो इसलिए कि आदिवासी और माइनॉरिटी आज बीजेपी के साथ नहीं हैं, तो इन्हें इलेक्टोरल रोल से ही हटा देना है. ये एक बहुत ही खतरनाक सोच है, जिसको अंजाम दिया जा रहा है. इसलिए सोशल ऑडिट की आवश्यकता है."