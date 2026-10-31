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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirCM उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान संग रचाई शादी, बोले- 'नया सफर शुरू'

CM उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान संग रचाई शादी, बोले- 'नया सफर शुरू'

जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की इसी साल उनकी पत्नी पायल नाथ के साथ तलाक हुआ था. वहीं अब सीएम अब्दुल्ला जिंदगी की नई शुरूआत निधि राजदान के साथ करने जा रहे हैं.

Written By : ज़हीन तकवी |  Updated at : 31 Oct 2026 04:29 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पत्रकार निधि राजदान संग शादी की खबर है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर खुद की और निधि राजदानी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि नई जिंदगी का नया सफर शुरू हो गया है. दोनों की शादी का ऐलान पहले उमर अब्दुल्ला ने किया, वहीं कुछ देर बाद निधि राजदान ने भी ये खबर आम कर दी.

बता दें कि इस साल 31 जुलाई को उनकी पहली पत्नी पायल सिंह के साथ उनका तलाक पूरा हो गया था. इसके बाद उन्होंने निधि राजदान से दिल्ली की एक विशेष विवाह अदालत (स्पेशल मैरिज कोर्ट) के जरिए शादी कर ली है. इसकी प्रक्रिया अगस्त 2026 में शुरू हुई थी और एक निश्चित प्रतीक्षा अवधि के बाद, सितंबर 2026 में अदालत ने इसे अंतिम मंजूरी दे दी.

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(अपडेट जारी है.)

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
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Published at : 31 Oct 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
Omar Abdullah JAMMU KASHMIR NEWS
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