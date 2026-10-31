CM उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान संग रचाई शादी, बोले- 'नया सफर शुरू'

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पत्रकार निधि राजदान संग शादी की खबर है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर खुद की और निधि राजदानी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि नई जिंदगी का नया सफर शुरू हो गया है. दोनों की शादी का ऐलान पहले उमर अब्दुल्ला ने किया, वहीं कुछ देर बाद निधि राजदान ने भी ये खबर आम कर दी.

बता दें कि इस साल 31 जुलाई को उनकी पहली पत्नी पायल सिंह के साथ उनका तलाक पूरा हो गया था. इसके बाद उन्होंने निधि राजदान से दिल्ली की एक विशेष विवाह अदालत (स्पेशल मैरिज कोर्ट) के जरिए शादी कर ली है. इसकी प्रक्रिया अगस्त 2026 में शुरू हुई थी और एक निश्चित प्रतीक्षा अवधि के बाद, सितंबर 2026 में अदालत ने इसे अंतिम मंजूरी दे दी.

(अपडेट जारी है.)