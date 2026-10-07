ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू कश्मीरः कैबिनेट विस्तार पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'कांग्रेस की शर्त...'

जम्मू कश्मीरः कैबिनेट विस्तार पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'कांग्रेस की शर्त...'

जम्मू कश्मीर में मंत्री मंडल विस्तार पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस पर फैसला दिल्ली से लौटने और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक़ अब्दुल्ला से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 07 Oct 2026 04:36 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू कश्मीर में कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है. सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर फैसला दिल्ली से लौटने और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक़ अब्दुल्ला से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा. कांग्रेस की इस शर्त के कारण कि "जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता" तब तक वे उमर अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, J&K मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग दो साल से रुका हुआ है.

श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फैसले में देरी हुई है क्योंकि वह GST काउंसिल की बैठक के लिए दिल्ली जा रहे हैं; संभावना है कि बैठक और पार्टी अध्यक्ष से बातचीत के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा. सीएम ने बताया कि 8 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में GST काउंसिल की बैठक में शामिल होने के बाद आधिकारिक तौर पर बदलाव की प्रक्रिया शुरू होगी; वह इस बैठक में क्षेत्र के वित्त मंत्री के तौर पर शामिल हो रहे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 42 IAS समेत 49 अफसरों के तबादले
जम्मू-कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 42 IAS समेत 49 अफसरों के तबादले
जम्मू और कश्मीर
PM मोदी पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'कुछ तो उन्होंने ऐसा किया होगा जो...'
PM मोदी पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'कुछ तो उन्होंने ऐसा किया होगा जो...'
जम्मू और कश्मीर
ट्रांजिट आवासों पर J&K सरकार का बड़ा फैसला, कुणाल शर्मा बने एस्टेट ऑफिसर
ट्रांजिट आवासों पर J&K सरकार का बड़ा फैसला, कुणाल शर्मा बने एस्टेट ऑफिसर
जम्मू और कश्मीर
PM मोदी के 25 साल पूरे, श्रीनगर के लाल चौक पर BJP ने मनाया जश्न
PM मोदी के 25 साल पूरे, श्रीनगर के लाल चौक पर BJP ने मनाया जश्न

PM मोदी पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'कुछ तो उन्होंने ऐसा किया होगा जो...'

'फारूक अब्दुल्ला से चर्चा के बाद अंतिम फैसला'

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, "मंत्रिमंडल विस्तार पर फ़ैसला पहले ही हो गया होता, लेकिन इस हफ़्ते दिल्ली में GST काउंसिल की बैठक तय है, इसलिए मैं लौटने और पार्टी अध्यक्ष डॉ. फ़ारूक़ अब्दुल्ला से इस मामले पर चर्चा करने के बाद ही अंतिम फ़ैसला लूंगा."

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत, मंत्रिपरिषद की संख्या 90-सदस्यीय विधानसभा की कुल संख्या के 10% तक सीमित है. इसका मतलब है कि मंत्रिमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा नौ मंत्री हो सकते हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री सहित केवल 6 मंत्री हैं.

तीन खाली सीटों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि इससे व्यापक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व मिलेगा और गठबंधन सहयोगियों के साथ तालमेल बेहतर होगा. नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व श्रीनगर ज़िले से कम से कम एक मंत्री बनाने पर विचार कर रहा है ताकि राजधानी शहर का मंत्रिमंडल में सीधा प्रतिनिधित्व हो सके.

सूत्रों का यह भी कहना है कि तीन खाली सीटों में से एक कांग्रेस पार्टी को दी जा सकती है, और वरिष्ठ नेताओं तारिक़ हमीद कर्रा या ग़ुलाम अहमद मीर को मंत्री पद दिए जाने पर विचार किया जा रहा है. उम्मीद है कि विस्तार के दौरान मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर फेरबदल होगा; यानी नए सदस्यों को जगह देने के लिए मौजूदा मंत्रियों के कुछ विभाग बदले जा सकते हैं या उनसे वापस लिए जा सकते हैं.

दोहरी सत्ता प्रणाली पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कसा तंज

हाल ही में हुए बड़े प्रशासनिक बदलावों और तबादलों पर उमर ने केंद्र शासित प्रदेश में दोहरी सत्ता प्रणाली पर सवाल उठाए बिना तंज कसते हुए कहा कि अब उनकी सरकार नए अधिकारियों के साथ काम करने की कोशिश करेगी. उमर ने कहा, "यहाँ ऐसा ही होता है; चुनी हुई सरकार कुछ तबादलों के आदेश देती है, जबकि कुछ तबादले उप-राज्यपाल करते हैं. हम इस सिस्टम को बदल नहीं सकते." उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अलग-अलग विभागों में तैनात अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगी.

सरकारी मेडिकल कॉलेजों (GMCs) के लिए रुकी हुई भर्ती नियमावली के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि नियम लगभग तैयार हैं और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है. उन्होंने कहा, "बनाए गए नियमों और प्रस्तावित नियमों के बीच कुछ विरोधाभास थे. इन विरोधाभासों को दूर किया जा रहा है." उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं करना चाहती और न ही इसे लागू करते समय किसी मुश्किल का सामना करना चाहती है. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि भर्ती नियमों की अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी.

खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा?

खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर के युवा खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग के मौके देने के लिए एक ही समय में सुविधाएं बढ़ा रही है और कोच नियुक्त कर रही है. उन्होंने बताया कि कश्मीर में ओलंपिक-साइज़ का स्विमिंग पूल बनाया गया है और साल भर ट्रेनिंग की सुविधा के लिए सोलर-पावर्ड हीटिंग का इंतज़ाम किया जा रहा है.

उन्होंने यह भी बताया कि एक इनडोर जिम्नास्टिक्स हॉल का उद्घाटन किया गया है; उन्होंने कहा कि कश्मीर के बच्चों ने जिम्नास्टिक्स में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन उनके पास इसके लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी. उन्होंने कहा, "हम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल जैसे पारंपरिक खेलों से आगे बढ़कर अपने बच्चों को और ज़्यादा विकल्प और रास्ते देने की कोशिश कर रहे हैं."

J&K में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 49 अफसरों के तबादले, LG मनोज सिन्हा का आदेश

Published at : 07 Oct 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH Jammu Kashmir Cabinet Expansion
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 42 IAS समेत 49 अफसरों के तबादले
जम्मू-कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 42 IAS समेत 49 अफसरों के तबादले
जम्मू और कश्मीर
PM मोदी पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'कुछ तो उन्होंने ऐसा किया होगा जो...'
PM मोदी पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'कुछ तो उन्होंने ऐसा किया होगा जो...'
जम्मू और कश्मीर
ट्रांजिट आवासों पर J&K सरकार का बड़ा फैसला, कुणाल शर्मा बने एस्टेट ऑफिसर
ट्रांजिट आवासों पर J&K सरकार का बड़ा फैसला, कुणाल शर्मा बने एस्टेट ऑफिसर
जम्मू और कश्मीर
PM मोदी के 25 साल पूरे, श्रीनगर के लाल चौक पर BJP ने मनाया जश्न
PM मोदी के 25 साल पूरे, श्रीनगर के लाल चौक पर BJP ने मनाया जश्न
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan ने ‘I Love You Bhai’ पर दी प्यारी Smile, Paparazzi के साथ Moment हुआ Viral
Rhiti Tiwari ने Qazi Touqeer से रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, Salman Khan की सलाह का किया खुलासा
Kapil Sharma के ‘Jail’ Joke से मचा Buzz, क्या Samay Raina पर था इशारा?
Avinash Mishra ने जीती Khatron Ke Khiladi 15 की Trophy, 10 साल बाद पूरा हुआ सपना
Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
2026 के केमिस्ट्री नोबेल का ऐलान, किसे मिला?
2026 के केमिस्ट्री नोबेल का ऐलान, किसे मिला?
दिल्ली NCR
सौरव दास की दो टूक, 'ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा भी हो जाए फिर भी...'
सौरव दास की दो टूक, 'ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा भी हो जाए फिर भी...'
इंडिया
'आप भगवान विष्णु के अवतार...' PM मोदी को दुनियाभर से मिलीं बधाई, जानें किसने क्या कहा?
'आप भगवान विष्णु के अवतार...' PM मोदी को दुनियाभर से मिलीं बधाई, जानें किसने क्या कहा?
बॉलीवुड
चेक बाउंस केस : राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए 1.15 करोड़, बाकी रकम के भुगतान का दिया भरोसा
चेक बाउंस केस : राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए 1.15 करोड़, बाकी रकम के भुगतान का दिया भरोसा
क्रिकेट
वनडे के टॉप-10 बल्लेबाजों में केएल राहुल की एंट्री, जानें कौन है नंबर-1
वनडे के टॉप-10 बल्लेबाजों में केएल राहुल की एंट्री, जानें कौन है नंबर-1
बिहार
जन सुराज का दामन थामेंगे JDU के अनंत सिंह? प्रशांत किशोर बोले- 'अभी…'
जन सुराज का दामन थामेंगे JDU के अनंत सिंह? प्रशांत किशोर बोले- 'अभी…'
इंडिया
CEC नियुक्ति कानून पर फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट? CJI बोले- 'विचार करेंगे'
CEC नियुक्ति कानून पर फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट? CJI बोले- 'विचार करेंगे'
फूड
Good Day Style Biscuits: घर में कैसे बनाएं गुड डे जैसे टेस्टी बिस्कुट? जान लें मजेदार रेसिपी
घर में कैसे बनाएं गुड डे जैसे टेस्टी बिस्कुट? जान लें मजेदार रेसिपी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget