Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणासोनीपत: स्कूल में बच्चों का सफाई का वीडियो, धरने के बाद मास्टर ने मांगी माफी

सोनीपत: स्कूल में बच्चों का सफाई का वीडियो, धरने के बाद मास्टर ने मांगी माफी

सोनीपत के मॉडल टाउन स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सफाई कर्मचारियों ने हेडमास्टर और अध्यापकों पर बच्चों से स्कूल के बाहर सफाई और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया है.

Written By : नितिन आंतिल, सोनीपत |  Updated at : 29 Aug 2026 02:12 PM (IST)
Preferred Sources

सोनीपत के मॉडल टाउन स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सफाई कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया. यह हंगामा तब हुआ जब बच्चों से स्कूल के बाहर सफाई करवाई जा रही थी. सफाई कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर वीडियो बनाई और बच्चों से सफाई करवाने पर नाराजगी जताई और स्कूल के हेड मास्टर पर गंभीर आरोप लगाए और धरना दिया. तस्वीरें सोनीपत के मॉडल टाउन में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय की है, जहां पर स्कूल के हेडमास्टर को बच्चों से स्कूल की सफाई करवाना महंगा पड़ गया और हंगामे का सामना करना पड़ा.

हेडमास्टर जाति सूचक शब्दों का प्रयागो कर करवाते हैं सफाई

सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि हेडमास्टर और अध्यापक अपने बच्चों से स्कूल से सफाई करवाते हैं. उन्होंने हेडमास्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनके बच्चों से स्कूल की सफाई करवाते हैं. सफाई कर्मचारियों ने स्कूल पहुंचकर हेडमास्टर से स्कूल की सफाई करवाई. इसके बाद वे स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए. उन्होंने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं. कुछ देर बाद स्कूल के हेडमास्टर ने सफाई कर्मचारियों से माफी मांगी, जिसके बाद समझौता हो गया और सफाई कर्मचारी धरने से उठ गए.

कुरुक्षेत्र में पढ़ाई कर रहे नेपाली छात्र चिंतित, बोले- तस्वीरें डरा रहीं

सफाई कर्मचारियों ने धरना देकर की माफी मांगने की मांग

राजकीय माध्यमिक विद्यालय के हेडमास्टर सुरेंद्र हुड्डा ने कहा किया कि सरकार की तरफ से श्रमदान का आदेश था और उसी के तहत स्कूल में सफाई का कार्यक्रम किया जा रहा था. अध्यापकों के अलावा बच्चों से भी सफाई का कार्य करवाया गया था और इस दौरान सफाई कर्मचारी पहुंच गए और उन्होंने विरोध किया था. जिसके बाद धरना दिया और माफी मांगने की बात कही गई थी, फिलहाल समझौता हो गया है. 

रोहतक कोर्ट का फैसला, पूर्व MLA बाली पहलवान समेत 7 को उम्रकैद

About the author नितिन आंतिल, सोनीपत

नितिन आंतिल हरियाणा के सोनीपत की राजनीतिक, क्राइम और आम सरोकार से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. वो 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Haryan News Sonipat News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
सोनीपत: स्कूल में बच्चों का सफाई का वीडियो, धरने के बाद मास्टर ने मांगी माफी
सोनीपत: स्कूल में बच्चों का सफाई का वीडियो, धरने के बाद मास्टर ने मांगी माफी
हरियाणा
कुरुक्षेत्र में पढ़ाई कर रहे नेपाली छात्र चिंतित, बोले- तस्वीरें डरा रहीं
कुरुक्षेत्र में पढ़ाई कर रहे नेपाली छात्र चिंतित, बोले- तस्वीरें डरा रहीं
हरियाणा
रोहतक कोर्ट का फैसला, पूर्व MLA बाली पहलवान समेत 7 को उम्रकैद
रोहतक कोर्ट का फैसला, पूर्व MLA बाली पहलवान समेत 7 को उम्रकैद
हरियाणा
गुरुग्राम: जलभराव वाले रास्तों पर नहीं जाएगी स्कूल बस, प्रशासन का फैसला
गुरुग्राम: जलभराव वाले रास्तों पर नहीं जाएगी स्कूल बस, प्रशासन का फैसला
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flood Disaster 2.0 | Breaking: नेपाल में जलप्रलय 2.0 का खतरा! | Balen Shah | Death Toll | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update | Death Toll: नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 600 | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update: जहां मची भयानक तबाही...वहां अभी कैसे हालात? | Death Toll
सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सैलाब तो थम गया, पर नहीं थम रहे आंसू! मलबे से उठ रही दुर्गंध और अपनों की तलाश
सैलाब तो थम गया, पर नहीं थम रहे आंसू! मलबे से उठ रही दुर्गंध और अपनों की तलाश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये कितने बड़े डकैत...', JPNIC को लेकर CM योगी ने अखिलेश को दिया जवाब
'ये कितने बड़े डकैत...', JPNIC को लेकर CM योगी ने अखिलेश को दिया जवाब
क्रिकेट
IPL में किस टीम से खेलते हैं पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन? जानें कितने करोड़ में बिके थे
IPL में किस टीम से खेलते हैं पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन? जानें कितने करोड़ में बिके थे
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, 8वें दिन बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
इंडिया
भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम का कौन और क्यों कर रहा विरोध, क्या है वजह
भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम का कौन और क्यों कर रहा विरोध, क्या है वजह
इंडिया
'ज्यादातर कैदी अपने हालात...', चेन्नई सेंट्रल जेल का निरीक्षण कर क्या बोले CM विजय
'ज्यादातर कैदी अपने हालात...', चेन्नई सेंट्रल जेल का निरीक्षण कर क्या बोले CM विजय
शिक्षा
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
Home Tips
Floor Cleaning Tips: झाड़ू लगाने के बाद भी फर्श पर आती है धूल? न करें ये 1 गलती
झाड़ू लगाने के बाद भी फर्श पर आती है धूल? न करें ये 1 गलती
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget