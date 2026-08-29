सोनीपत: स्कूल में बच्चों का सफाई का वीडियो, धरने के बाद मास्टर ने मांगी माफी

सोनीपत के मॉडल टाउन स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सफाई कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया. यह हंगामा तब हुआ जब बच्चों से स्कूल के बाहर सफाई करवाई जा रही थी. सफाई कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर वीडियो बनाई और बच्चों से सफाई करवाने पर नाराजगी जताई और स्कूल के हेड मास्टर पर गंभीर आरोप लगाए और धरना दिया. तस्वीरें सोनीपत के मॉडल टाउन में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय की है, जहां पर स्कूल के हेडमास्टर को बच्चों से स्कूल की सफाई करवाना महंगा पड़ गया और हंगामे का सामना करना पड़ा.

हेडमास्टर जाति सूचक शब्दों का प्रयागो कर करवाते हैं सफाई

सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि हेडमास्टर और अध्यापक अपने बच्चों से स्कूल से सफाई करवाते हैं. उन्होंने हेडमास्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनके बच्चों से स्कूल की सफाई करवाते हैं. सफाई कर्मचारियों ने स्कूल पहुंचकर हेडमास्टर से स्कूल की सफाई करवाई. इसके बाद वे स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए. उन्होंने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं. कुछ देर बाद स्कूल के हेडमास्टर ने सफाई कर्मचारियों से माफी मांगी, जिसके बाद समझौता हो गया और सफाई कर्मचारी धरने से उठ गए.

कुरुक्षेत्र में पढ़ाई कर रहे नेपाली छात्र चिंतित, बोले- तस्वीरें डरा रहीं

सफाई कर्मचारियों ने धरना देकर की माफी मांगने की मांग

राजकीय माध्यमिक विद्यालय के हेडमास्टर सुरेंद्र हुड्डा ने कहा किया कि सरकार की तरफ से श्रमदान का आदेश था और उसी के तहत स्कूल में सफाई का कार्यक्रम किया जा रहा था. अध्यापकों के अलावा बच्चों से भी सफाई का कार्य करवाया गया था और इस दौरान सफाई कर्मचारी पहुंच गए और उन्होंने विरोध किया था. जिसके बाद धरना दिया और माफी मांगने की बात कही गई थी, फिलहाल समझौता हो गया है.

रोहतक कोर्ट का फैसला, पूर्व MLA बाली पहलवान समेत 7 को उम्रकैद