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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातअहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 5 की मौत

अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 5 की मौत

बस सूरत से राजस्थान के लिए निकली थी. सुबह करीब 4.00 बजे वडोदरा से अहमदाबाद की ओर आते समय एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है जबकि कई घायल हैं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 30 Sep 2026 12:14 PM (IST)
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गुजरात के अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें पांच लोगों की मौत की कबर है. यहां बुधवार (30 सितंबर) सुबह-सुबह एक लग्जरी बस और ट्रक के बीच भयानक टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस के परखच्चे उड़ गए. बस की खिड़कियों से शव लटकते हुए दिखाई दे रहे थे. पुलिस के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने बस से लोगों को बचाने की कोशिश की. हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है. एक्सीडेंट के बाद एक्सप्रेसवे पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया. 

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनका इलाज अभी भी जारी है. बताया जा रहा है कि यह बस सूरत से राजस्थान के लिए निकली थी. साईं दर्शन ट्रैवल्स की यह बस सुबह करीब 4.00 बजे वडोदरा से अहमदाबाद की ओर आते समय एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गई.

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गहरी नींद में थे बस में मौजूद यात्री

हादसे के समय बस में मौजूद यात्री गहरी नींद में थे. हादसे के बाद काफी चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया जैसे ही पुलिस को घटना के बारे में पता चला, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए.

ड्राइवर को झपकी लगने की आशंका 

पुलिस के प्रथम दृष्टया मामला ड्राइवर को झपकी आने का लग रहा है. ओवरटेकिंग के कारण वाहन पर नियंत्रण खोने की आशंका भी हो सकती है. फिलहाल, पुलिस ने हाईवे पर ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया है और मृतकों के परिजनों को जानकारी दी जा रही है. मृतकों के परिवार में मातम छा गया है.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 30 Sep 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
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