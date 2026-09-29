PM मोदी की डिग्री से जुड़ा मामला, अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आया बड़ा फैसला

गुजरात हाई कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की अपील खारिज की. मंगलवार (29 सिंतबर) को कोर्ट ने ये फैसला दिया. केजरीवाल पर लगे 25 हजार रुपये के जुर्माने को भी हाई कोर्ट ने बरकरार रखा. कोर्ट ने 24 सितंबर 2026 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीए रे की बेंच ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के 2016 के निर्देश को रद्द करने और केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने वाले फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है.

आप नेता ने सिंगल जज के फैसले के खिलाफ अपील दी थी जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का निर्देश रद्द कर दिया था. मार्च 2023 में सिंगल जज के फैसले में सीआईसी के उस निर्देश को रद्द किया जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम की डिग्री से संबंधित जानकारी देने की जरूरत थी. सीआईसी का ये फैसला साल 2016 का था.

31 मार्च 2023 में केजरीवाल पर लगा था जुर्माना

हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने 31 मार्च 2023 को अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था और आरटीआई के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल को लेकर फटकार लगाते हुए कहा था कि उनका रवैया कैजुअल (Casual) था.

केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी थी दलील

इस अपील पर सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी थी. उन्होंने केजरीवाल पर लगे जुर्माने का विरोध किया था. यूनविर्सिटी की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने जिरह की. उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने लगातार ये केस लड़ा और संस्था को बदनाम करने के लिए कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की.

2016 में केजरीवाल ने सीआईसी को लिखी थी चिट्ठी

साल 2016 में केजरीवाल ने सीआईसी को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक की जानी चाहिए. अप्रैल 2016 में सीआईसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया था कि पीएम मोदी की डिग्री से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं. इसके तीन महीने बाद हाई कोर्ट ने सीआईसी के आदेश को तब रद्द कर दिया था जब इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी ने कोर्ट पहुंच गई थी.

मई 2016 में गुजरात यूनिवर्सिटी के तब के वाइस चांसलर एमएन पटेल ने घोषणा की थी कि पीएम मोदी ने पॉलिटिकल साइंस में 1983 में MA किया और उन्हें एक्सटर्नल स्टूडेंट के तौर पर 62.3 फीसदी अंक मिल थे. अपनी वेबसाइट पर डिग्री डालने के साथ-साथ गुजरात यूनिवर्सिटी ने सीआईसी के आदेश को भी चुनौती दी. सिंगल बेंच ने सीआईसी के निर्देश को रद्द कर दिया.

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