वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की फुल लिस्ट, जानें टोटल कितने भारतीय

वनडे क्रिकेट में शतक लगाना ही बड़ी बात होती है, लेकिन जब कोई बल्लेबाज 200 रन का आंकड़ा पार कर जाता है तो उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है. अब तक कई बल्लेबाज वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं. इस लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा है. हाल ही में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने भी श्रीलंका के खिलाफ 202 रन की पारी खेलकर इस खास क्लब में जगह बनाई. ऐसे में आइए जानते हैं कि वनडे क्रिकेट में अब तक किन बल्लेबाजों ने दोहरा शतक लगाया है और इनमें कितने भारतीय खिलाड़ी हैं.

वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले पुरुष बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर थे. उन्होंने साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बिना आउट हुए 200 रन बनाए थे. इसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 219 रन की पारी खेली. इन दोनों खिलाड़ियों के बाद कई और बल्लेबाजों ने भी इस उपलब्धि को हासिल किया.

रोहित शर्मा ने लगाए तीन दोहरे शतक

इस रिकॉर्ड की बात हो और रोहित शर्मा का नाम नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता. रोहित वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने तीन बार ये कारनामा किया है. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रन और श्रीलंका के खिलाफ 264 और बिना आउट हुए 208 रन बनाए. उनका 264 रन का स्कोर आज भी वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर है.

वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट

वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में सचिन तेंदुलकर (200), वीरेंद्र सहवाग (219), रोहित शर्मा (264), मार्टिन गप्टिल (237), क्रिस गेल (215), फखर जमान (210), ईशान किशन (210), शुभमन गिल (223), ग्लेन मैक्सवेल (201), पथुम निसांका (210) और हैरी ब्रूक (202) शामिल हैं.

कितने भारतीय बल्लेबाजों ने लगाया दोहरा शतक

वनडे क्रिकेट में भारत के 5 बल्लेबाज ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. इनमें सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन और शुभमन गिल शामिल हैं. इन खिलाड़ियों ने मिलकर कुल 8 दोहरे शतक लगाए हैं. रोहित शर्मा 3 दोहरे शतकों के साथ सबसे आगे हैं, जबकि शुभमन गिल ने 2 बार ये कारनामा किया है.

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