SENA देशों में शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट उड़ा देगी होश

विदेशी मैदान पर शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि होती है. जब बात ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की हो, तो चुनौती और भी ज्यादा हो जाती है. इन देशों में अलग-अलग हालातों के बीच अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाना आसान नहीं होता. भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और शिखर धवन ऐसे 3 बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इन चारों देशों में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाए हैं. इस खास उपलब्धि के साथ इन तीनों ने विदेशी मैदानों पर अपनी काबिलियत साबित की है.

क्रिकेट में SENA शब्द चार देशों के अंग्रेजी नामों के पहले अक्षरों से बना है. इसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, शामिल हैं. इन देशों में पिच और मौसम के हालात बल्लेबाजों के सामने अलग तरह की चुनौतियां पेश करते हैं. ऐसे में यहां शतक बनाना किसी भी खिलाड़ी के लिए खास माना जाता है.

विराट कोहली का शानदार रिकॉर्ड

विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कई यादगार पारियां खेली हैं. उनकी बल्लेबाजी की खासियत अलग-अलग हालातों में रन बनाने की क्षमता है. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में शतक लगाना उनके शानदार वनडे करियर की उपलब्धियों में शामिल है.

सचिन तेंदुलकर भी हैं

सचिन तेंदुलकर ने अपने लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर में दुनिया के कई मैदानों पर शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने भारतीय क्रिकेट को कई यादगार पल दिए. SENA देशों के चारों मैदानों पर एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में उनका नाम शामिल होना उनकी उपलब्धियों को दिखाता है.

शिखर धवन ने भी किया कमाल

शिखर धवन ने भारतीय टीम के लिए एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कई अहम पारियां खेलीं. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और शुरुआत से रन बनाने की क्षमता टीम के लिए उपयोगी रही. चारों SENA देशों में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में उनका नाम भी शामिल है.

तीनों बल्लेबाजों की खास उपलब्धि

विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और शिखर धवन अलग-अलग दौर में भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं. इन तीनों का नाम इस सूची में होना दिखाता है कि भारतीय बल्लेबाजों ने विदेशी परिस्थितियों में भी अपनी छाप छोड़ी है.

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