भुवनेश्वर की वापसी, NZ में टीम इंडिया की प्लेइंग XI से बाहर होगा ये धुरंधर!

40 दिन की कड़ी परीक्षा, भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड दौरे पर कुल 12 मैच खेलने वाली है. सबसे पहले पांच मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी, जिसका पहला मैच 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. टीम इंडिया वेस्टइंडीज के साथ सीरीज 2-2 से ड्रॉ खेलकर आ रही है. अब न्यूजीलैंड की कंडीशन अलग होंगी, चुनौती भी अलग होगी. खासतौर पर भुवनेश्वर कुमार की वापसी पर सबकी नजरें टिकी होंगी.

भुवनेश्वर कुमार को वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी टी20 में प्लेइंग इलेवन में मौका मिला था. हालांकि वह मैच रद्द हो गया था, इसलिए भुवनेश्वर एक गेंद भी नहीं फेंक पाए. अब सवाल है कि भुवनेश्वर प्लेइंग इलेवन में आते हैं, तो उनकी जगह किसको बाहर होना पड़ेगा. बताते चलें कि वेस्टइंडीज की तुलना में न्यूजीलैंड के लिए भारतीय टी20 स्क्वाड में सिर्फ एक बदलाव हुआ है. रवि बिश्नोई की जगह वरुण चक्रवर्ती को मौका मिला है.

जबरदस्त है बैटिंग

बल्लेबाजी की बात करें तो भारत की टी20 टीम के पास परफेक्ट बल्लेबाज और ऑलराउंडरों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. इसलिए टीम में पहले 8 क्रम लगभग पक्के हैं. जैसे ओपनिंग में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, उसके बाद नंबर-3 पर ईशान किशन और चौथे क्रम पर कप्तान श्रेयस अय्यर आएंगे. तिलक वर्मा नंबर-5 पर एक खूंखार बल्लेबाज सिद्ध हो रहे हैं. स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में नमन धीर ने गहरा प्रभाव छोड़ा है. अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी के होने से पहले 8 क्रम लगभग पक्के हो जाते हैं. ये सभी 8 खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं.

ऐसे में प्लेइंग इलेवन में बदलाव होने की संभावना सिर्फ गेंदबाजी डिपार्टमेंट में दिखाई पड़ती है. इनमें भी एक स्लॉट मुख्य स्पिनर कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती के लिए बुक रहेगा.

मयंक-नमन में से कोई एक होगा बाहर

न्यूजीलैंड की पिचों पर भारतीय टीम 4 तेज गेंदबाजी विकल्प के साथ उतर सकती है. संभव है कि अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार पेस अटैक को लीड कर रहे होंगे, जबकि नीतीश कुमार चौथे तेज गेंदबाजी ऑप्शन के रूप में खेलेंगे. वहीं तीसरे तेज गेंदबाजी विकल्प के लिए प्रिंस यादव और मयंक यादव के बीच टक्कर होगी.

अगर टीम इंडिया मयंक और प्रिंस दोनों को खिलाना चाहे तो शायद नमन धीर को बाहर बैठना पड़े. न्यूजीलैंड की पिचों पर शायद ही टीम मैनेजमेंट 3 स्पिन गेंदबाजी विकल्प के साथ उतरेगा. अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती 2 मेन स्पिनर हो सकते हैं, ऐसे में नमन धीर की जगह भी भुवनेश्वर को प्लेइंग इलेवन में लाया जा सकता है.

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