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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहरमनप्रीत कौर या स्मृति मंधाना, कौन ज्यादा अमीर? जानें दोनों की नेटवर्थ कितनी

हरमनप्रीत कौर या स्मृति मंधाना, कौन ज्यादा अमीर? जानें दोनों की नेटवर्थ कितनी

हरमनप्रीत कौर ने भारतीय क्रिकट टीम के सभी फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का एलान कर दिया है. नए कप्तान बनने की दौड़ में स्मृति मंधाना का नाम सबसे आगे है. जानिए दोनों की नेटवर्थ कितनी है.

Written By : शिवम |  Updated at : 06 Oct 2026 05:50 PM (IST)
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हरमनप्रीत कौर ने मंगलवार को एक भावुक पोस्ट करते हुए भारतीय क्रिकट टीम के सभी फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का एलान कर दिया है. हालांकि उन्होंने संन्यास नहीं लिया है, वह खेलना जारी रखेंगी. इससे पहले वह सोमवार को बीसीसीआई की समीक्षा बैठक में शामिल हुई थीं, जहां कोच अमोल मजूमदार के साथ उपकप्तान स्मृति मंधाना भी थीं. लगभग तय माना जा रहा है कि मंधाना ही अगली कप्तान होंगी. ऐसे में चलिए आपको दोनों की नेटवर्थ के बारे में बताते हैं.

37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर ने साल 2009 में भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने की साल मिताली राज की कप्तानी में खेला, फिर उनके बाद कप्तान बनीं. कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप खिताब जिताने वाली भी पहली कप्तान हैं, इसी साल उनकी कप्तानी में भारत ने एशिया कप खिताब और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता. इन खिताब और मेडल जीतने में स्मृति मंधाना ने भी अहम योगदान दिया, जो अब कप्तान बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं.

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स्मृति मंधाना भी सीनियर प्लेयर हैं, जिन्होंने साल 2013 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था. मंधाना ने अभी तक 9 टेस्ट, 120 वनडे और 179 T20I मैच खेले हैं, जिनमें क्रमश 788, 5411 और 4867 रन बनाए हैं. 

कितनी है हरमनप्रीत कौर की नेटवर्थ?

पिछले साल नवंबर में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में हरमनप्रीत कौर की नेटवर्थ लगभग 24 से 26 करोड़ रुपये बताई गई थी. उनकी इनकम का मुख्य स्रोत बीसीसीआई से सालाना कॉन्ट्रक्ट, मैच फीस और विज्ञापनों से होने वाली कमाई है. बीसीसीआई के ग्रेड-ए में शामिल कौर को साल के 50 लाख रुपये मिलते हैं. 

हरमनप्रीत कौर को मुंबई इंडियंस ने WPL के पिछले संस्करण के लिए 2.50 करोड़ रुपये में रिटेन किया था, 2023 से 2025 तक उनका प्राइस 1.80 करोड़ रुपये था.

स्मृति मंधाना की नेटवर्थ कितनी?

रिपोर्ट में स्मृति माधाना की नेटवर्थ लगभग 32 से 34 करोड़ रुपये बताई गई थी, यानी हरमनप्रीत कौर की नेटवर्थ से ज्यादा. मंधाना की कमाई भी बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट, मैच फीस और विज्ञापनों से होती है. महिला प्रीमियर लीग के पिछले संस्करण में उनकी सैलरी 3.50 करोड़ रुपये थी. 2023 से 2025 तक उनकी WPL सैलरी 3.40 करोड़ रुपये थी.

यह भी पढ़ें - IPL 2027 के लिए सभी 10 टीमों के हेड कोच कन्फर्म! देखें लिस्ट

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 06 Oct 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
स्मृति मंधाना Indian Women Cricket Team HARMANPREET KAUR
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