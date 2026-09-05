IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमोहम्मद शमी का 'शतक', CAB से मिला खास सम्मान; वैभव-ईशान भी रहे मौजूद

मोहम्मद शमी का 'शतक', CAB से मिला खास सम्मान; वैभव-ईशान भी रहे मौजूद

दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक खास मुकाम हासिल करेंगे, जिसके लिए CAB ने उन्हें शनिवार को खास गिफ्ट देकर सम्मानित किया. वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन भी मौजूद रहे.

Written By : शिवम |  Updated at : 05 Sep 2026 06:19 PM (IST)
Preferred Sources

मोहम्मद शमी रविवार को एक खास मुकाम हासिल करेंगे, जब उनकी टीम दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में खेलने उतरेगी. बता दे कि खिताबी मुकाबला 6 सितंबर से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है, जो ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच है. शमी ईस्ट जोन के लिए खेल रहे हैं, जिसकी कमान ईशान किशन के हाथों में हैं और इस टीम में वैभव सूर्यवंशी भी हैं.

36 वर्षीय मोहम्मद शमी ने 99 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मैच उनका 100वां फर्स्ट क्लास मैच होगा. शमी ने सेंट्रल जोन के खिलाफ हुए सेमीफाइनल मैच में कुल 5 विकेट लेकर ईस्ट जोन की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्होंने पहली पारी में 2 और दूसरी में 3 विकेट लिए थे.

CAB ने दिया स्पेशल 'गिफ्ट'

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने शनिवार को मोहम्मद शमी को 100 नंबर की जर्सी गिफ्ट में दी. इस दौरान ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन, उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी और टीम के खिलाड़ी मौजूद रहे. 

यह भी पढ़ें- बदल जाएगा RCB का नाम? चेयरमैन आर्यमान बिड़ला ने तोड़ी चुप्पी

शमी इस खेल के दिग्गज- ईशान

ईस्ट जोन बनाम साउथ जोन दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल से पूर्व हुई प्रेस कांफ्रेंस में ईशान किशन ने मोहम्मद शमी की तारीफ करते हुए कहा कि उनका अनुभव टीम के काम आ रहा है. उन्होंने कहा, "वह इस खेल के दिग्गज हैं." उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने पिछले मैच में खुद से ओवर करने की इच्छा जताई, मेहनत की उससे भरोसा बढ़ता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cricket Association Of Bengal (@cabcricket)

उन्होंने आगे कहा, "वर्ल्ड कप (2023) को बीते 3 साल हो गए, मैं उन्हें अभी भी वही भूख और मोटिवेशन देखता हूं. वह टीम इंडिया में वापसी करना चाहते हैं. मैं कप्तान होता हूं तो वो मुझे भी बताते हैं कि क्या किया जा सकता है."

यह भी पढ़ें- 'यौन उत्पीड़न, फेक तस्वीरें और...', सिल्वर मेडल विजेता केया बनर्जी ने सुनाई आपबीती

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
Duleep Trophy MOHAMMED SHAMI Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में वापसी पर बोले ईशान किशन, 'उनके अंदर भूख...'
मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में वापसी पर बोले ईशान किशन, 'उनके अंदर भूख...'
क्रिकेट
बदल जाएगा RCB का नाम? चेयरमैन आर्यमान बिड़ला ने तोड़ी चुप्पी
बदल जाएगा RCB का नाम? चेयरमैन आर्यमान बिड़ला ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
47 साल के कप्तान की टीम का कमाल, लगातार जीते 5 मैच; एकतरफा रचा इतिहास
47 साल के कप्तान की टीम का कमाल, लगातार जीते 5 मैच; एकतरफा रचा इतिहास
क्रिकेट
इंग्लैंड में युजवेंद्र चहल का कहर, 4 विकेट लेकर टीम को किया पस्त
इंग्लैंड में युजवेंद्र चहल का कहर, 4 विकेट लेकर टीम को किया पस्त
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सितारों के सिर चढ़ा जन्माष्टमी का खुमार! तस्वीरों में दिखा भक्ति का रंग तो एथनिक लुक से लगा ग्लैमर का तड़का (05.09.2026)
Bareilly Ke Bacchan: 🤗Bachchan's के झोल से जीती Sangam, Krishna संग नैन मटक्का और फूटी मटकी! #sbs
MYSTERY NEWS: रेगिस्तान में अचानक बर्फबारी, प्रलय या मौसम का अनोखा खेल? |ABPLIVE
Bollywood News: बॉलीवुड से नहीं मिला साथ, अब विदेशों में छाप छोड़ेगी ‘हनुमान अंश’ (04.09.26)
Shehnaaz Gill और Gippy Grewal का मजेदार Interview | Pyaar, Regret और Singh VS Kaur पर खुलकर बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गाजियाबाद जासूसी मामले में NIA का एक्शन, 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
गाजियाबाद जासूसी मामले में NIA का एक्शन, 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण पर RLD नेताओं का निशाना, क्यों बढ़ी तल्खी?
यूपी: मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण पर RLD नेताओं का निशाना, क्यों बढ़ी तल्खी?
स्पोर्ट्स
'यौन उत्पीड़न, फेक तस्वीरें और...', सिल्वर मेडल विजेता केया बनर्जी ने सुनाई आपबीती
'यौन उत्पीड़न, फेक तस्वीरें और...', सिल्वर मेडल विजेता केया बनर्जी ने सुनाई आपबीती
बॉलीवुड
सीएम पुष्कर सिंह धामी का तोहफा, उत्तराखंड में ‘हनुमान अंश’ होगी टैक्स फ्री
सीएम पुष्कर सिंह धामी का तोहफा, उत्तराखंड में ‘हनुमान अंश’ होगी टैक्स फ्री
इंडिया
Live: एक दिन की पुलिस कस्टडी में स्वतंत्र भारद्वाज, CJP कार्यकर्ता के वकील ने उठाए सवाल
Live: एक दिन की पुलिस कस्टडी में स्वतंत्र भारद्वाज, CJP कार्यकर्ता के वकील ने उठाए सवाल
विश्व
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
ट्रेंडिंग
ऐसा कौन करता है? सांप को साबुन लगाकर नहला रहा था बच्चा, वीडियो वायरल
ऐसा कौन करता है? सांप को साबुन लगाकर नहला रहा था बच्चा, वीडियो वायरल
नौकरी
UPSSSC में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती, 28 सितंबर तक करें आवेदन
UPSSSC में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती, 28 सितंबर तक करें आवेदन
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget