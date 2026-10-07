अजीत अगरकर की वजह से नहीं हो रही थी भुवनेश्वर कुमार की वापसी! आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

अजीत अगरकर का चीफ सिलेक्टर के पद से हटना और भुवनेश्वर कुमार का टीम में आना, इन दोनों बातों को जोड़ने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है. बता दें कि प्रज्ञान ओझा की नई सेलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड दौरे पर होने वाली 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए स्क्वॉड का एलान किया है, जिसमें सबसे बड़ा सरप्राइज भुवनेश्वर का शामिल किया जाना है. हालांकि फैंस द्वारा इसकी मांग पिछले काफी समय से उठ रही थी, लेकिन माना जा रहा था कि अब शायद ही भुवि नेशनल टीम में वापसी कर पाए. अब एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगरकर का रुख ही भुवि की वापसी में रुकावट बना हुआ था.

भुवनेश्वर कुमार की नेशनल टीम में वापसी करीब 4 साल के लंबे इंतजार के बाद हुई है. पिछले काफी समय से उनकी वापसी की मांग उठ रही थी, दरअसल वह इंडियन प्रीमियर लीग और घरेलू क्रिकेट में शानदार गेंदबाजी कर रहे थे. अब एक रिपोर्ट में सामने आया है कि अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमिटी चाहती थी कि सिर्फ युवा गेंदबाजों को खिलाया जाए. अगरकर का मानना था कि युवा गेंदबाजों को लगातार मौके मिलने चाहिए, जिससे भविष्य की टीम तैयार हो सके.

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सेलेक्शन कमेटी में शामिल पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह ने कई बार भुवनेश्वर की वापसी की वकालत की थी, लेकिन चीफ सिलेक्टर के समर्थन न मिलने के कारण तेज गेंदबाज की वापसी नहीं हो सकी थी. अगरकर के हटने के बाद बीसीसीआई ने अंतिरम सिलेक्शन कमिटी का प्रमुख प्रज्ञान ओझा को बनाया, जिन्होंने भुवनेश्वर पर भरोसा जताया. जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में भुवि न्यूजीलैंड दौरे पर सबसे अनुभवी गेंदबाज होंगे.

शानदार फॉर्म में हैं भुवनेश्वर कुमार

36 वर्षीय भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए 87 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 90 विकेट लिए हैं. इसके आलावा उन्होंने 121 वनडे में 141 और 21 टेस्ट में 63 विकेट लिए हैं. हालांकि भुवि की वापसी सिर्फ उनके पुराने रिकार्ड्स और नाम के कारण नहीं हुई है, बल्कि वह घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करके आ रहे हैं. आरसीबी ने लगातार 2 खिताब जीते हैं, दोनों सीजन में भुवि ने महत्वपूर्ण रोल निभाया. आरसीबी के लिए खेलते हुए उन्होंने 2025 में 14 मैचों में 17 और 2026 में 16 मैचों में 28 विकेट लिए.

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टी20 स्क्वॉड में शामिल प्लेयर्स

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, अक्षर पटेल, शिवम् दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव.

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