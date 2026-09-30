2026 एशियन गेम्स में आज 12वां दिन है. भारत ने अब तक 6 गोल्ड सहित 52 मेडल जीत लिए हैं और एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा सफलता मिली है. 30 सितंबर को भारत के खिलाड़ी तीरंदाजी के अलावा शूटिंग और बॉक्सिंग सहित अन्य खेलों में पदक ला सकते हैं. आज ही से कुश्ती के मुकाबले भी शुरू हो रहे हैं.

बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन फाइनल में जगह पक्की करके कम से कम सिल्वर मेडल पक्का करना चाहेंगी. उनके अलावा गोल्फ में अदिति अशोक के अलावा अन्य महिला और पुरुष एथलीट एक्शन में दिखेंगे. यहां देख लीजिए आज भारत का पूरा शेड्यूल

तीरंदाजी

सुबह 5:55 बजे - कंपाउंड महिला टीम सेमीफाइनल

सुबह 6:25 बजे से - कंपाउंड महिला टीम मेडल मैच - भारत

सुबह 7:55 बजे - कंपाउंड मिक्स्ड टीम सेमीफाइनल

सुबह 8:50 बजे - कंपाउंड मिक्स्ड टीम मेडल मैच

सुबह 10:55 बजे - कंपाउंड पुरुष टीम सेमीफाइनल

सुबह 11:25 बजे - कंपाउंड पुरुष टीम मेडल मैच

गोल्फ

सुबह 3 बजे - पुरुष व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले और पुरुष टीम राउंड 1 - वीर अहलावत, सप्तक तलवार, युवराज संधू

सुबह 7:50 बजे - महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले और पुरुष टीम राउंड 1 - अदिति अशोक, प्रणवी उर्स, दीक्षा डागर

बॉक्सिंग

सुबह 10:15 बजे - महिला 60 किग्रा सेमीफाइनल - प्रिया घनघस बनाम यांग चेंगयु (चीन)

सुबह 10:45 बजे - महिला 75 किग्रा सेमीफाइनल - लवलीना बोर्गोहेन बनाम नताल्या बोगदानोवा (कजाकिस्तान)

दोपहर 12 बजे - पुरुषों का 90 किग्रा सेमीफाइनल - कपिल पोखरिया बनाम तुरबेक ख़बीबुल्लाव (उज़्बेकिस्तान)

हॉकी

दोपहर 3:30 बजे - महिलाओं का सेमीफाइनल - भारत बनाम द कोरिया

जूडो

सुबह 7:30 बजे से - महिलाओं का -48 किग्रा वर्ग- अस्मिता डे

सेपकटकरॉ

सुबह 5:30 बजे - महिलाओं का क्वाड्रेंट ग्रुप A - भारत बनाम वियतनाम

सुबह 6:30 बजे - पुरुषों का क्वाड्रेंट ग्रुप A - भारत बनाम लाओस

सुबह 10:30 बजे - महिलाओं का क्वाड्रेंट ग्रुप A - भारत बनाम फिलीपींस

शूटिंग

सुबह 6:10 बजे - 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल पुरुष व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन स्टेज 1 - अनीश भनवाला

सुबह 6:30 बजे - ट्रैप मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन - भारत (नीरू ढांडा और कायनन चेनाई)

स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग

सुबह 9 बजे - पुरुषों की स्पीड 4 योग्यता - दीपू मल्लेश

4:36 अपराह्न - महिला स्पीड 4 क्वार्टरफ़ाइनल 1 - जोगा पूर्ति

स्क्वाश

सुबह 6:30 बजे - महिला टीम, क्वार्टर फाइनल - भारत बनाम सिंगापुर

सुबह 11 बजे - पुरुष टीम, क्वार्टर फाइनल - भारत बनाम कुवैत

कुश्ती

सुबह 7 बजे - महिलाओं का 68 किग्रा वर्ग, राउंड ऑफ़ 16 - निशा दहिया बनाम पाक सोल-गम (उत्तर कोरिया)

सुबह 7:45 बजे - पुरुषों का ग्रीको-रोमन 87 किग्रा क्वार्टर फ़ाइनल - सुनील कुमार