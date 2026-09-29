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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAsian Games 2026 Day 11 Live: शूटिंग के फाइनल में पहुंचीं नीरू ढांढा, टॉप पर किया फिनिश

Asian Games 2026 Day 11 Live: शूटिंग के फाइनल में पहुंचीं नीरू ढांढा, टॉप पर किया फिनिश

Asian Games 2026 India Live Update: भारत ने अब तक 4 गोल्ड सहित 45 मेडल जीत लिए हैं. 11वें दिन भी एथलेटिक्स में पदकों की बरसात हो सकती है. बॉक्सिंग में 3 सेमीफाइनल खेले जाएंगे.

Written By : नीरज शर्मा  | Updated at : 29 Sep 2026 08:15 AM (IST)

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एशियन गेम्स 2026 डे 11 लाइव ब्लॉग
Source : PTI

Background

भारत को एशियन गेम्स 2026 में अपने पांचवें गोल्ड मेडल की तलाश है. ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल की बरसात हो रही है, लेकिन स्वर्ण पदक आने का नाम नहीं ले रहा है. आज 29 सितंबर को एशियन गेम्स में 11वां दिन है और भारतीय खिलाड़ी 13 अलग-अलग खेलों में चुनौती पेश करेंगे. दसवें दिन एथलेटिक्स में खूब सारे मेडल आए और यह सिलसिला वें दिन भी चल सकता है.

2026 एशियन गेम्स में भारत ने अब तक कुल 45 मेडल जीत लिए हैं, इनमें 4 गोल्ड 20 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज शामिल हैं. अब तक महिलाओं ने भारत को 21 मेडल जिताए हैं, पुरुषों ने 19 और बाकी पांच मेडल मिक्स्ड इवेंट्स में आए हैं.

एथलेटिक्स में आएंगे मेडल

आज एथलेटिक्स में भारत के खिलाड़ी सात अलग-अलग इवेंट्स का फाइनल खेलेंगे, जिनमें गोल्ड मेडल आने की उम्मीद होगी. पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में अविनाश साबले और गुलवीर सिंह एक्शन में होंगे, वहीं पुरुषों की 800 मीटर फाइनल दौड़ में मोहम्मद अफसल और महिलाओं की 800 मीटर फाइनल दौड़ में पूजा दावेदारी पेश करेंगी.

बॉक्सिंग में 3 मेडल पक्के

आज भारत के 3 बॉक्सर अपना-अपना सेमीफाइनल मैच खेलेंगे. परवीन हुड्डा, अंकुश पंघाल और नरेंदर बेरवाल ने अपना-अपना मेडल पक्का कर लिया है. आज तीनों खिलाड़ी फाइनल में पहुंच कर कम से कम सिल्वर पक्का करना चाहेंगे. शूटिंग में ट्रैप इवेंट, इसके अलावा कुराश में विपिन कुमार ऐतिहासिक प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे.

 

08:15 AM (IST)  •  29 Sep 2026

Asian Games 2026 Day 11 Live: बारिश की भेंट चढ़ा क्रिकेट

एशियन गेम्स में क्रिकेट टूर्नामेंट बारिश की भेंट चढ़ गया है. 4 में से तीन क्वार्टरफाइनल बारिश के कारण रद्द हो गए हैं. ऊंची रैंकिंग के आधार पर भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया है.

07:44 AM (IST)  •  29 Sep 2026

Asian Games 2026 Day 11 Live: फाइनल में नीरू ढांढा

नीरू ढांढा ने महिला ट्रैप के फाइनल में जगह बना ली है. क्वालीफिकेशन राउंड में 118 का स्कोर करके नीरू टॉप पर रहीं. 

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