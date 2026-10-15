Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: नजमे अमीनी कौन हैं? ईरान में ईशनिंदा के आरोप में 23 वर्षीय छात्रा को मौत की सजा

Explained: नजमे अमीनी कौन हैं? ईरान में ईशनिंदा के आरोप में 23 वर्षीय छात्रा को मौत की सजा

अमिनी पर ईरानी कानून के तहत 'सबोल-नबी' (पैगंबर मुहम्मद या पवित्र हस्तियों का अपमान करने से जुड़ा अपराध) के तहत मुकदमा चलाया गया.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 15 Oct 2026 09:41 AM (IST)
Preferred Sources

ओस्लो स्थित मानवाधिकार संगठन 'ईरान ह्यूमन राइट्स' के आंकड़ों के अनुसार, इस साल अब तक ईरान में कम से कम 600 लोगों को फांसी दी जा चुकी है. इन भयावह आंकड़ों के बीच, एक 23 वर्षीय ईरानी महिला को ईशनिंदा के आरोप में मौत की सजा सुनाए जाने का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है.

उत्तर-पूर्वी ईरान के मशहद स्थित वकीलाबाद केंद्रीय जेल में बंद नजमेह अमिनी अकाउंटिंग की 23 वर्षीय छात्रा हैं. उन्हें इस वर्ष जनवरी में, देश भर में बिगड़ती आर्थिक स्थिति के खिलाफ चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था. ईरानी सरकार ने इन प्रदर्शनों पर सख्त रुख अपनाते हुए 50,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें अमिनी भी शामिल थीं.

सोशल मीडिया पोस्ट और 'सबोल-नबी' का आरोप

गिरफ्तारी से पहले ही ईरान की साइबर पुलिस, जिसे 'FATA' कहा जाता है, अमिनी की ऑनलाइन गतिविधियों पर लगातार नज़र रख रही थी. अधिकारियों का आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए शिया इस्लाम में अत्यंत पूजनीय 'बारह अचूक इमामों' के बारे में आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियां की थीं.

अमिनी पर ईरानी कानून के तहत 'सबोल-नबी' (पैगंबर मुहम्मद या पवित्र हस्तियों का अपमान करने से जुड़ा अपराध) के तहत मुकदमा चलाया गया. 7 अक्टूबर को 'खुरासान' अखबार ने पुष्टि की कि खुरासान रज़ावी क्रिमिनल कोर्ट-1 की शाखा 6 ने अमिनी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है.

अदालत में बचाव और अतिरिक्त सजाएं

अदालत की सुनवाई के दौरान अमिनी ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उसने दोस्तों के साथ मतिभ्रम पैदा करने वाले मशरूम का सेवन किया था और उसी मतिभ्रम की स्थिति में बहककर उससे यह पोस्ट हुई. उसके वकील ने इसे 'जुबान फिसलने' का मामला बताया.

हालांकि, पीठ के जज ने इस तर्क को खारिज कर दिया. ईशनिंदा के तहत मिली मौत की सजा के अलावा, एक अलग मामले में अमिनी को राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों और सरकार विरोधी दुष्प्रचार के आरोपों में 12 साल, 6 महीने और 1 दिन की अतिरिक्त जेल की सजा भी सुनाई गई है.

ईरान का ईशनिंदा कानून और मानवाधिकार संगठनों की चिंता

1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान की कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से शिया इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित है.

धारा 262 (इस्लामिक दंड संहिता): पैगंबर मुहम्मद, किसी ईश्वरीय पैगंबर, बारह इमामों या फातिमा ज़हरा का अपमान करने पर मृत्युदंड का प्रावधान है.

बचाव के कानूनी प्रावधान: कानून में यह भी उल्लेख है कि यदि कोई अपराध अनजाने में, नशे, गुस्से, दबाव या शब्दों का अर्थ समझे बिना हुआ हो, तो मौत की सजा से छूट मिल सकती है और अधिकतम 74 कोड़ों की सजा दी जा सकती है. इसके बावजूद अदालत ने अमिनी को यह राहत देने से इनकार कर दिया.

'ईरान ह्यूमन राइट्स' के निदेशक हमूद अमीरी-मोघद्दम ने इस फैसले पर गहरा दुख और चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण ऑनलाइन अभिव्यक्ति के लिए एक 23 वर्षीय महिला को मौत की सजा देना बेहद खतरनाक रुझान है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप करने और अमिनी की सजा को रद्द करवाने की अपील की है.

इस साल अबतक 600 लोगों को फांसी

ओस्लो स्थित मानवाधिकार संगठन 'ईरान ह्यूमन राइट्स' की हालिया रिपोर्ट ने वैश्विक समुदाय को झकझोर कर रख दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, इस साल अब तक ईरान में कम से कम 600 लोगों को फांसी की सजा दी जा चुकी है. यह आंकड़ा न केवल भयावह है, बल्कि ईरान में न्याय प्रणाली के नाम पर हो रहे मानवाधिकारों के खुले उल्लंघन को भी उजागर करता है.

ईरान में मृत्युदंड का इस्तेमाल केवल गंभीर अपराधों के लिए ही नहीं, बल्कि सरकार विरोधी आवाज़ों को दबाने और नागरिकों में खौफ पैदा करने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है. हाल के दिनों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में शामिल युवाओं, सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करने वालों और ईशनिंदा के मनगढ़ंत आरोपों का सामना कर रहे लोगों को फांसी पर लटकाया गया है.

अदालती कार्यवाही में पारदर्शिता की भारी कमी है. अक्सर आरोपियों को उचित कानूनी परामर्श और बचाव का अवसर दिए बिना ही जल्दबाज़ी में सजा सुना दी जाती है. मानवाधिकार संगठनों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने तेहरान प्रशासन से मृत्युदंड पर तुरंत रोक लगाने और निष्पक्ष न्यायिक समीक्षा की मांग की है. हालांकि, कड़े अंतरराष्ट्रीय रुख के अभाव में ईरान में फांसी का यह सिलसिला लगातार गहराते मानवीय संकट का रूप ले चुका है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 15 Oct 2026 09:41 AM (IST)
Tags :
Explainer IRAN Najmeh Amini
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान का सर्विलांस जहाज देखते ही चढ़ा अमेरिका का पारा, मिसाइल से उड़ाया, देखें VIDEO
ईरान का सर्विलांस जहाज देखते ही चढ़ा अमेरिका का पारा, मिसाइल से उड़ाया, देखें VIDEO
विश्व
जर्मनी की इमारत में भीषण आग, 3 भारतीयों की मौत, 5 घायल
जर्मनी की इमारत में भीषण आग, 3 भारतीयों की मौत, 5 घायल
विश्व
फ्लाइटों में पाकिस्तानी पायलट-क्रू की एंट्री बैन, किस देश ने लिया बड़ा फैसला
फ्लाइटों में पाकिस्तानी पायलट-क्रू की एंट्री बैन, किस देश ने लिया बड़ा फैसला
विश्व
ट्रंप को हराने के लिए प्लान बना रहा ईरान, अभी होर्मुज पर किसका कंट्रोल?
ट्रंप को हराने के लिए प्लान बना रहा ईरान, अभी होर्मुज पर किसका कंट्रोल?
Advertisement

वीडियोज

सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?
थम नहीं रहा घमासान... कैसे निकलेगा समाधान? सटीक विश्लेषण
घुसपैठिया और SIR, 2029 की 'जंग' तैयार!
Vasudha: Vasudha के प्यार में रस्में भूला Dev, दादी ने कान पकड़कर सिखाया सबक!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान का सर्विलांस जहाज देखते ही चढ़ा अमेरिका का पारा, मिसाइल से उड़ाया, देखें VIDEO
ईरान का सर्विलांस जहाज देखते ही चढ़ा अमेरिका का पारा, मिसाइल से उड़ाया, देखें VIDEO
बिहार
गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा बिहार, सुबह-सुबह रिटायर्ड कस्टम अफसर की हत्या
गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा बिहार, सुबह-सुबह रिटायर्ड कस्टम अफसर की हत्या
इंडिया
CJP नेता अभिजीत दीपके-सौरव दास और आशुतोष रांका फंसे, दर्ज हुआ SC-ST एक्ट में केस
CJP नेता अभिजीत दीपके-सौरव दास और आशुतोष रांका फंसे, दर्ज हुआ SC-ST एक्ट में केस
बॉलीवुड
Box Office: बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'द वन' का हुआ बंटाधार
बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या की छुट्टी तय, कौन होगा MI का अगला कप्तान? MI मैनेजमेंट में दो राय!
हार्दिक पांड्या की छुट्टी तय, कौन होगा MI का अगला कप्तान? MI मैनेजमेंट में दो राय!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा शर्मा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा दुबे ने शेयर किया Video, बोली- 'मैं गायब नहीं हूं'
शिवा शर्मा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा दुबे ने शेयर किया Video, बोली- 'मैं गायब नहीं हूं'
इंडिया
नीला ड्रम केस: मुस्कान और उसके लवर को सजा-ए-मौत देने वाले जज कौन? फेंका पेन
नीला ड्रम केस: मुस्कान और उसके लवर को सजा-ए-मौत देने वाले जज कौन? फेंका पेन
Home Tips
Fluffy Rice: रेस्टोरेंट जैसे खिले-खिले चावल कैसे बनाएं? नोट करें 1 आसान हैक
रेस्टोरेंट जैसे खिले-खिले चावल कैसे बनाएं? नोट करें 1 आसान हैक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget