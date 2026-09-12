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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहमारे मिलिट्री बेस पर हुए हमले में चीन का हाथ! BRICS के बीच अमेरिका का बड़ा आरोप

हमारे मिलिट्री बेस पर हुए हमले में चीन का हाथ! BRICS के बीच अमेरिका का बड़ा आरोप

अमेरिकी अधिकारियों ने जॉर्डन में जुलाई में यूएस मिलिट्री बेस पर हुए मिसाइल हमले को चीन से जोड़ा है. उनका कहना है कि ईरान को चीन से मिले समर्थन के कारण अमेरिकी सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी.

Written By : प्रवीण यादव |  Updated at : 12 Sep 2026 11:54 AM (IST)
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अमेरिकी अधिकारियों ने जॉर्डन में जुलाई में यूएस मिलिट्री बेस पर हुए मिसाइल हमले को चीन से जोड़ा है. अमेरिकी अधिकारियों का कहनाा है कि चीनी संस्थाओं द्वारा ईरान को उपलब्ध कराई गई हाई-रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी के चलते ईरान ये हमला कर पाया था. इस हमले में तीन अमेरिकी सैनिक मारे गए थे. वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शुक्रवार को अपनी एक खास रिपोर्ट में ये जानकारी दी है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना की जानकारी रखने वाले अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि तेहरान ने चीनी संस्थाओं से जॉर्डन में मौजूद बेस की हाई-रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें हासिल की थीं. अधिकारियों का कहना है कि यह अब तक का सबसे स्पष्ट सबूत है कि युद्ध के दौरान ईरान को चीन से मिले समर्थन के कारण अमेरिकी सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी. अधिकारियों ने बताया है कि अमेरिका ने इन तस्वीरों का संबंध उस हमले से जोड़ा है.

अमेरिकी अधिकारियों ने क्या कहा
घटना से परिचित अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि तेहरान ने मुवफ्फक सलती एयर बेस की उच्च-रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें हासिल की थीं. यही अड्डा घातक हमले का निशाना बना. हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने उन चीनी संस्थाओं का नाम नहीं बताया, जिन्होंने ईरान को ये तस्वीरें दीं. 

चीन ने साफ इनकार किया 
इसके अलावा अमेरिकी अधिकारियों ने बीजिंग के सीधे शामिल होने का भी आरोप नहीं लगाया है. वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, ईरान को हमले से पहले और बाद दोनों समय ये तस्वीरें मिलीं. अमेरिकी अधिकारियों ने जब ये आरोप चीन के सामने रखे तो चीन ने इससे साफ इनकार कर दिया और सबूत मांगे. इससे पहले मई में वॉशिंगटन ने 3 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे. आरोप था कि उन्होंने ईरान को ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें उपलब्ध कराई थीं.

बता दें कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने जॉर्डन में जुलाई में उस आवासीय क्षेत्र पर हमला किया था, जहां अमेरिकी सैनिक सो रहे थे, जिसमें तीन सैनिक मारे गए और चार अन्य घायल हुए थे. यह हमला 24 घंटों के भीतर उस अड्डे पर हुए 3 मिसाइल हमलों में से एक था और अप्रैल में हुए सीजफायर के बाद पहली बार अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई. 

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About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
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Published at : 12 Sep 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Jordan CHINA US Iran War
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