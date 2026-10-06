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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभौतिक शास्त्र 2026 का नोबेल पुरस्कार फ्रांसिस हैल्ज़न को दिया गया

भौतिक शास्त्र 2026 का नोबेल पुरस्कार फ्रांसिस हैल्ज़न को दिया गया

भौतिक शास्त्र में इस बार का नोबल पुरस्कार rancis Halzen को दिया है. इस ऐलान मंगलवार को किया गया.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 06 Oct 2026 03:46 PM (IST)
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भौतिक शास्त्र में इस बार का नोबेल पुरस्कार Francis Halzen को दिया गया है. इसका ऐलान मंगलवार को किया गया. 2026 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने फ्रांसिस हैल्ज़न (यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन-मैडिसन, अमेरिका) को देने का फैसला किया है. हेल्जन को ये पुरस्कार "आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में अहम योगदान और खगोलीय मूल के उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए दिया जा रहा है.

फ्रांसिस हैल्ज़न ने महसूस किया कि दक्षिणी ध्रुव पर जमी बर्फ का उपयोग 'न्यूट्रिनो' नामक कणों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है. हेलिजन की दूरदर्शिता और वैज्ञानिक नेतृत्व ही 'आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी' की नींव बना. बर्फ के भीतर 1 घन किमी के क्षेत्र में बनी ये विशाल वेधशाला लाइट सेंसरों से लैस है, जिसकी मदद से शोधकर्ता सुदूर ब्रह्मांड की अत्यधिक ऊर्जावान प्रक्रियाओं से निकलने वाले न्यूट्रिनो को कैप्चर कर सकते हैं.

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(ब्रेकिंग न्यूज़ है, खबर अभी डेवलप की जा रही है)

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About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
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