भौतिक शास्त्र 2026 का नोबेल पुरस्कार फ्रांसिस हैल्ज़न को दिया गया
भौतिक शास्त्र में इस बार का नोबल पुरस्कार rancis Halzen को दिया है. इस ऐलान मंगलवार को किया गया.
भौतिक शास्त्र में इस बार का नोबेल पुरस्कार Francis Halzen को दिया गया है. इसका ऐलान मंगलवार को किया गया. 2026 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने फ्रांसिस हैल्ज़न (यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन-मैडिसन, अमेरिका) को देने का फैसला किया है. हेल्जन को ये पुरस्कार "आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में अहम योगदान और खगोलीय मूल के उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए दिया जा रहा है.
फ्रांसिस हैल्ज़न ने महसूस किया कि दक्षिणी ध्रुव पर जमी बर्फ का उपयोग 'न्यूट्रिनो' नामक कणों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है. हेलिजन की दूरदर्शिता और वैज्ञानिक नेतृत्व ही 'आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी' की नींव बना. बर्फ के भीतर 1 घन किमी के क्षेत्र में बनी ये विशाल वेधशाला लाइट सेंसरों से लैस है, जिसकी मदद से शोधकर्ता सुदूर ब्रह्मांड की अत्यधिक ऊर्जावान प्रक्रियाओं से निकलने वाले न्यूट्रिनो को कैप्चर कर सकते हैं.
(ब्रेकिंग न्यूज़ है, खबर अभी डेवलप की जा रही है)
ये भी पढ़ें: इंडिया गठबंधन के मार्च में नवीन पटनायक ने किया सरप्राइज, 2 दलों ने बनाई दूरी