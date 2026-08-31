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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभूकंप के झटकों से कांप उठा ईरान, तेहरान में डोली धरती

भूकंप के झटकों से कांप उठा ईरान, तेहरान में डोली धरती

अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध छिड़ गया है. इस बीच तेहरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. हालांकि किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं मिली है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 31 Aug 2026 11:38 AM (IST)
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ईरान एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं. तेहरान में सोमवार (31 अगस्त) को 3.8 की तीव्रता का भूकंप आया. हालांकि अहम बात यह है कि इसकी वजह से फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है. ईरान इन दिनों फिर से युद्ध की चपेट में आ गया है. अमेरिका ने हाल ही में उसके कई ठिकानों पर अटैक किया है, जिसका तेहरान ने करारा जवाब भी दिया है.

ईरानी मीडिया के मुताबिक, तेहरान के कई हिस्सों में सोमवार सुबह करीब 7.19 बजे झटके महसूस हुए. इसकी वजह से लोग घरों से बाहर भी निकल आए. हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है. झटके परदीस, बुमेहेन और लवासान में महसूस किए गए. इससे पहले भी ईरान में कई बार भूकंप आ चुका है.

ईरान से पहले चीन में लगे भूकंप के झटके

ईरान से पहले चीन में भी भूकंप आया था. चीन के दक्षिण-पश्चिमी सिचुआन प्रांत में शुक्रवार को झटके महसूस क‍िए गए थे. लोंगचांग शहर में 5.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. भूकंप की गहराई लगभग 13 किमी थी. फिलहाल नुकसान या हताहत की कोई जानकारी नहीं है.

अमेरिका से फिर युद्ध कर रहा ईरान

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शांत हो चुका था, लेकिन अब एक बार फिर से आग भड़क चुकी है. ईरान की सेना ने दावा किया है कि उसने UAE के अल मिनहाद एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी सेना को ड्रोन से निशाना बनाया. ईरानी समाचार एजेंसियों के मुताबिक, सेना ने बताया कि सुबह-सुबह दर्जनों ड्रोन एयरबेस की ओर भेजे गए. हमले में उन जगहों को निशाना बनाया गया, जहां अमेरिकी सैनिक और हेलिकॉप्टर मौजूद थे. 

इससे पहले अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया था. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि यूएस ने खार्ग आइलैंड को बुरी तरह से तबाह कर दिया है. उन्होंने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर की थी.

यह भी पढ़ें : सभी का DNA एक... मोहन भागवत के बयान पर क्या बोले मुस्लिम नेता

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 31 Aug 2026 10:52 AM (IST)
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