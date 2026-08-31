भूकंप के झटकों से कांप उठा ईरान, तेहरान में डोली धरती

ईरान एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं. तेहरान में सोमवार (31 अगस्त) को 3.8 की तीव्रता का भूकंप आया. हालांकि अहम बात यह है कि इसकी वजह से फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है. ईरान इन दिनों फिर से युद्ध की चपेट में आ गया है. अमेरिका ने हाल ही में उसके कई ठिकानों पर अटैक किया है, जिसका तेहरान ने करारा जवाब भी दिया है.

ईरानी मीडिया के मुताबिक, तेहरान के कई हिस्सों में सोमवार सुबह करीब 7.19 बजे झटके महसूस हुए. इसकी वजह से लोग घरों से बाहर भी निकल आए. हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है. झटके परदीस, बुमेहेन और लवासान में महसूस किए गए. इससे पहले भी ईरान में कई बार भूकंप आ चुका है.

ईरान से पहले चीन में लगे भूकंप के झटके

ईरान से पहले चीन में भी भूकंप आया था. चीन के दक्षिण-पश्चिमी सिचुआन प्रांत में शुक्रवार को झटके महसूस क‍िए गए थे. लोंगचांग शहर में 5.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. भूकंप की गहराई लगभग 13 किमी थी. फिलहाल नुकसान या हताहत की कोई जानकारी नहीं है.

अमेरिका से फिर युद्ध कर रहा ईरान

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शांत हो चुका था, लेकिन अब एक बार फिर से आग भड़क चुकी है. ईरान की सेना ने दावा किया है कि उसने UAE के अल मिनहाद एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी सेना को ड्रोन से निशाना बनाया. ईरानी समाचार एजेंसियों के मुताबिक, सेना ने बताया कि सुबह-सुबह दर्जनों ड्रोन एयरबेस की ओर भेजे गए. हमले में उन जगहों को निशाना बनाया गया, जहां अमेरिकी सैनिक और हेलिकॉप्टर मौजूद थे.

इससे पहले अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया था. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि यूएस ने खार्ग आइलैंड को बुरी तरह से तबाह कर दिया है. उन्होंने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर की थी.

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