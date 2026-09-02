Xप्लेन: पाकिस्तान में मंदिर ढहाने पर विवाद, बारिश की आड़ में क्या जमीन कब्जाने की कोशिश?

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 100 साल से भी ज़्यादा पुराने एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर को लेकर ज़मीन के मालिकाना हक, धार्मिक विरासत और कथित अवैध कब्ज़े का एक गंभीर विवाद खड़ा हो गया है. लाहौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर नारोवाल ज़िले के सिराज गांव में स्थित यह ऐतिहासिक मंदिर 21 अगस्त को अचानक गिरा दिया गया. इसके बाद इस घटना को लेकर दो बिल्कुल विपरीत और विरोधाभासी दावे सामने आए हैं, जिसने स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय में गहरा रोष पैदा कर दिया है.

अल्पसंख्यक समूहों और स्थानीय हिंदू प्रतिनिधियों का आरोप है कि इस ऐतिहासिक इमारत को जान-बूझकर और सुनियोजित तरीके से गिराया गया है ताकि इसकी कीमती ज़मीन को पास में स्थित एक मदरसे में मिलाया जा सके. दूसरी ओर, सरकारी अधिकारियों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया है कि जर्जर हो चुका पुराना मंदिर हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण खुद-ब-खुद ढह गया. यह मामला अब पंजाब सरकार के दरवाज़े तक पहुंच गया है, जहां से मंदिर के पुनरुद्धार, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग तेज़ हो गई है.

विवाद के केंद्र में मंदिर की कीमती ज़मीन

समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) की रिपोर्ट के अनुसार, यह मंदिर लगभग 100 से 125 साल पुराना था और करीब 1,000 वर्ग मीटर की विस्तृत ज़मीन पर बना हुआ था.

पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी (PMMP) के चेयरमैन असलम परवेज़ सहौत्रा ​​ने बताया कि इस संपत्ति को लेकर विवाद मंदिर ढहाए जाने से काफी समय पहले से चला आ रहा था. सहोत्रा ​​के अनुसार, मंदिर परिसर से सटी ज़मीन को 'इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड' (ETPB) ने एक मदरसे को लीज़ (पट्टे) पर दिया था. हालांकि, बाद में ETPB ने इस लीज़ को रद्द कर दिया था, क्योंकि मदरसे की ओर से सालों तक तय किराया जमा नहीं किया गया और न ही संपत्ति का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जा रहा था जिसके लिए उसे आवंटित किया गया था.

सहौत्रा ​​ने राजस्व विभाग की एक आधिकारिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए खुलासा किया कि मदरसे का आवंटन रद्द होने के बाद भी भूमि के कुछ हिस्सों पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया गया था. रिपोर्ट में उन लोगों को चिह्नित किया गया था जिन्होंने मंदिर के रिहायशी क्वार्टरों और अन्य हिस्सों पर अनधिकृत कब्ज़ा जमा रखा था.

सियालकोट में ETPB के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने 29 जनवरी, 2026 को सख्त रुख अपनाते हुए मदरसे के लीज़ अधिकारों को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया था. साथ ही, आदेश जारी किया था कि मंदिर की ज़मीन से सभी अवैध कब्ज़ेदारों को तुरंत बेदखल किया जाए और पूरी संपत्ति को सील कर दिया जाए. लेकिन सहोत्रा ​​का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण इस प्रशासनिक आदेश पर धरातल पर कभी अमल ही नहीं किया गया.

21 अगस्त का घटनाक्रम: क्या हुआ था उस दिन?

21 अगस्त को मंदिर गिराए जाने की घटना का ब्योरा देते हुए असलम परवेज़ सहौत्रा ने आरोप लगाया कि इस वारदात में 'तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान' (TLP) से जुड़े कट्टरपंथी तत्व शामिल थे. TLP पाकिस्तान में एक प्रतिबंधित और कट्टरपंथी इस्लामी राजनीतिक संगठन के रूप में जानी जाती है.

उन्होंने दावा किया कि मंदिर को जमींदोज करने के बाद आरोपियों ने उसके मलबे और ऐतिहासिक अवशेषों को भी गायब कर दिया. मंदिर के शिखर की बहुमूल्य धातु की फिटिंग, नक्काशीदार ढांचे और ईंटों को मौक़े से हटा लिया गया.

अपनी बात को पुख्ता करने के लिए सहौत्रा ने नारोवाल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (DSP) की 11 अप्रैल की एक आंतरिक रिपोर्ट प्रस्तुत की. उन्होंने कहा कि इस पुलिस रिपोर्ट से साफ ज़ाहिर होता है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन को मंदिर की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशीलताओं और उस पर मंडरा रहे खतरे के बारे में पहले से पूरी जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं किए गए.

पाकिस्तानी अधिकारियों का रुख और सफाई

विवाद गहराने पर पाकिस्तान के 'इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड' (ETPB) के वरिष्ठ अधिकारी राणा इफ़्तिखार ने सरकारी पक्ष रखा. PTI से बात करते हुए उन्होंने इस बात को पूरी तरह खारिज कर दिया कि मंदिर को जान-बूझकर तोड़ा गया है.

इफ़्तिखार का कहना था, "इमारत बहुत पुरानी और जर्जर अवस्था में थी, जो हालिया मूसलाधार बारिश का दबाव नहीं झेल सकी और ढह गई." उन्होंने माना कि यह ढांचा 100 से 125 साल पुराना है, लेकिन उन्होंने एक अजीब दांव खेलते हुए यह भी कहा कि ETPB के आधिकारिक रिकॉर्ड में इस मंदिर का कोई नाम पंजीकृत नहीं है.

ETPB अधिकारी ने यह स्वीकार अवश्य किया कि मंदिर से सटी ज़मीन पहले मदरसे को पट्टे पर दी गई थी, लेकिन उन्होंने मंदिर की मुख्य भूमि और मदरसे की भूमि के बीच अंतर स्पष्ट करने की कोशिश की. उन्होंने कहा, "मंदिर की 1,000 वर्ग मीटर की मुख्य ज़मीन कभी किसी को लीज़ पर नहीं दी गई है और वह बोर्ड के पास ही है."

मंदिर के भविष्य के बारे में इफ़्तिखार ने कहा कि ETPB के शीर्ष अधिकारी जल्द ही यह निर्णय लेंगे कि इस स्थल पर मंदिर का पुननिर्माण कराया जाए या नहीं.

अल्पसंख्यकों की मांगे और उठता सवाल

इस घटना ने पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदू और ईसाई समुदाय की ऐतिहासिक संपत्तियों और उपासना स्थलों की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय हिंदू प्रतिनिधियों और मानवाधिकार संगठनों ने पंजाब सरकार से मांग की है कि:

1-निष्पक्ष जांच: इस मामले की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए और पुलिस रिपोर्ट को नज़रअंदाज़ करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो.

2-कब्ज़ा मुक्ति और पुनर्निर्माण: मंदिर की 1,000 वर्ग मीटर ज़मीन को पूरी तरह कब्ज़ा-मुक्त कराकर सरकारी खर्च पर मंदिर का पुनरुद्धार किया जाए.

3-दोषियों की गिरफ्तारी: ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर को नुकसान पहुंचाने और सामग्री चोरी करने वाले असामाजिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए.

फिलहाल, सिराज गांव में मंदिर के ढहे हुए अवशेष और खाली पड़ी ज़मीन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे प्रशासनिक उपेक्षा और कट्टरपंथी दबाव के बीच एक सदी पुरानी सांस्कृतिक विरासत बलि चढ़ गई. ETPB के आगामी फैसले पर अब पूरे प्रांत के अल्पसंख्यक समुदाय की नज़रें टिकी हुई हैं.

पिछले पांच सालों में पाकिस्तान में कितने मंदिर तोड़े गए

'स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स' नाम से प्रकाशित होने वाली HRCP की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संपत्तियों और उपासना स्थलों पर हमलों का डेटा होता है उसने बताया है कि पाकिस्तान में पिछले 5 सालों में दर्जनों (लगभग 10 से 15 से अधिक प्रमुख) हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने, क्षति पहुंचाने या बुलडोजर चलाए जाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं. इनमें से कई घटनाओं को कट्टरपंथी भीड़ या स्थानीय भू-माफिया द्वारा अंजाम दिया गया, जबकि कुछ मामलों में प्रशासनिक लापरवाही और आधिकारिक बुलडोजर की कार्रवाई शामिल रही.

पाकिस्तानी समाचार पत्र 'Dawn' (16 जुलाई 2023) के मुताबिक कराची का मारी माता मंदिर के बाहरी ढांचे और अंदरूनी हिस्से को पुलिस बल की मौजूदगी में रातों-रात बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया था. द हिंदू में छपे 16 जुलाई 2023 के लेख के अनुसार सिंध के कशमोर/कासमुड़ इलाके में डाकुओं के एक गिरोह ने एक स्थानीय हिंदू मंदिर और आसपास के हिंदू परिवारों के घरों पर रॉकेट लॉन्चर और स्वचालित हथियारों से हमला किया

The Express Tribune (पाकिस्तान) ने साल 2021 में एक खबर छापी थी जिसके मुताबिक पंजाब के भोंग (रहीम यार खान) में एक 8 साल के अल्पसंख्यक बच्चे पर कथित ईशनिंदा के आरोप के बाद उग्र भीड़ ने गणेश मंदिर में तोड़फोड़ की और मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया. 31 दिसंबर 2020 को अल जजीरा ने एक खबर छापी थी कि जमियत उलेमा-ए-इस्लाम (JUI-F) के स्थानीय नेताओं की अगुवाई में लगभग 1,500 की भीड़ ने 'श्री परमहंस जी महाराज' के ऐतिहासिक मंदिर और समाधि को तोड़कर आग लगा दी थी.