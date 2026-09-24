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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'लड़ने से दोनों का होगा नुकसान', US दौरे पर गए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ट्रंप को कड़ा संदेश

'लड़ने से दोनों का होगा नुकसान', US दौरे पर गए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ट्रंप को कड़ा संदेश

अमेरिका दौरे पर पहुंची चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के बीच बनी खाई को मिटाने की अपने भाषण में कोशिश की. इस दौरान उन्होंने चीन और अमेरिका के लोगों को महान बताया.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 24 Sep 2026 09:08 PM (IST)
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अमेरिका दौरे पर गए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को मंच से डोनाल्ड ट्रंप को कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी में कहा कि चीन और अमेरिका दोनों महान देश हैं. लड़ने से दोनों ही देशों का नुकसान है. 

शी जिनपिंग ने संबोधित करते हुए कहा, चीन और अमेरिका के लोग भी महान हैं. मैं राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका आया हूं, ताकि हमारी दोस्ती बनी रहे. सहयोग बढ़े और दोनों देशों के लोगों का भला हो. 

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उन्होंने कहा कि आज की दुनिया और हमारे समय में हो रहे बदलावों और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए, चीन और अमेरिका जैसे बड़े देशों पर ह्यूमन डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने की अहम जिम्मेदारी है.

इसके अलावा चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन और अमेरिका की यह जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि एआई हमेशा इंसानों के कंट्रोल में रहे. 

दोनों देशों के बीच हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए: शी जिनपिंग

इसके अलावा शी जिनपिंग ने कहा है कि हमें शांति के साथ-साथ रहना चाहिए. जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि चीन और अमेरिका, दो बड़े देश होने के नाते, सहयोग से फायदा उठा सके हैं. टकराव की स्थिति में दोनों को नुकसान होगा. 

इसके अलावा चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि हमें प्रतिस्पर्धा का जिक्र करने से बचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा कॉम्पिटिशन हेल्दी होना चाहिए. एक सीमा के दायरे में होना चाहिए. यह एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ होना चाहिे, न कि ऐसी कुश्ती जिसमें या तो कोई जीतता है या हारता है. 

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 24 Sep 2026 08:51 PM (IST)
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