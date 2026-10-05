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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ

'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ

अलकायदा ने फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की जमकर तारीफ की. ओमानी पायलट हमामी ने भारतीय पायलट स्मित माछर पर हमला कर दिया था.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 05 Oct 2026 11:43 AM (IST)
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अलकायदा ने फ्लाई दुबई के हमला करने वाले ओमानी पायलट हिमामी अल हमामी की जमकर तारीफ की है. वह हमामी के विमान को क्रैश करने के प्रयास से काफी खुश है. अलकायदा ने भारतीय पायलट स्मित माछर पर हुए हमले पर भी खुशी जाहिर की है. उसकी यमन की ब्रांच ने एक आर्टिकल छपवाया है, जिसमें ओमानी पायलट की सराहना की है और यह भी कहा कि आने वाले वक्त में ऐसे और भी हमले होंगे.

'एनडीटीवी' की रिपोर्ट के मुताबिक, अलकायदा की यमन ब्रांच ने साप्ताहिक पत्रिका 'अल-बयान' में एक आर्टिकल छपवाया है. इसके जरिए अलकायदा ने कहा, 'युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है. जायोनिस्ट, अमेरिकी और इस्लाम के खिलाफ लड़ने वाले अलग-अलग गुटों की सेनाओं को ले जाने वाले विमान अभी भी आसमान में घूम रहे हैं. उन पर हमले का खतरा बना हुआ है. जैसा कि 11 सितंबर और 30 सितंबर को देखा गया था. फिर से वही होगा.'

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हमामी के सोशल मीडिया का अलकायदा कनेक्शन

हमामी का अलकायदा से पुराना कनेक्शन है, इसके कई सबूत मिले हैं. अल-हमामी से जुड़े डिलीट किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कट्टरपंथी सामग्री सामने आई थी. अकाउंट्स में कॉकपिट से एल अल और अर्किया के विमानों पर ज़ूम करते हुए फुटेज, पूर्व अल-कायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी और 2009 में सात CIA कर्मचारियों की हत्या करने वाले आत्मघाती हमलावर की तस्वीरें शामिल थीं.

जब ओमानी एयरलाइन हमामी को नौकरी से निकाला

गौरतलब है कि अल-हमामी को ओमान एयर में फ्लाइट ट्रेनिंग से पहले हटा दिया गया था. उस पर कट्टरपंथ का आरोप भी लगा था. उसकी विचारधारा को देखते हुए एक्शन लिया गया था, लेकिन महज 8 महीने बाद फिर से उसे एयरलाइन में नौकरी मिल गई. उसने फ्लाई दुबई के विमान को क्रैश करवाने की कोशिश की. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वह तेल अवीव में बिल्डिंगों से विमान को क्रैश करवाने वाला था. 

यह भी पढ़ें : '10 अक्टूबर को कॉकरोच...', सुप्रीम कोर्ट के जज के बयान पर क्या बोले सौरव दास

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 05 Oct 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
Al Qaeda INDIA DUBAI Smit Machchhar
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