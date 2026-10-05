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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकौन हैं वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी? CEC के खिलाफ SC में डाली है याचिका

कौन हैं वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी? CEC के खिलाफ SC में डाली है याचिका

एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी कौन हैं? जानिए SIR, मतदाता सूची और CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े मामले में उनकी सुप्रीम कोर्ट याचिका और उनकी कानूनी सक्रियता के बारे में.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 05 Oct 2026 03:35 PM (IST)
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चुनाव आयोग विवाद के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर इस्तीफे का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. चुनाव आयोग की वर्किंग सिस्टम पर राजनीतिक और कानूनी बहस छिड़ गई है. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दाखिल एक याचिका भी इस वक्त काफी चर्चा में है.

कोर्ट में डाली गई इस याचिका में SIR की प्रक्रिया, मतदाता सूची में बदलाव और बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने से जुड़े दावों की जांच की मांग की गई है. हालांकि, याचिका में लगाए गए आरोप अभी न्यायिक रूप से साबित नहीं हुए हैं.

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कौन हैं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी?

शैलेंद्र मणि त्रिपाठी सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता हैं. वह सार्वजनिक हित से जुड़े कई मुद्दों पर अदालत का रुख कर चुके हैं. उनकी कानूनी सक्रियता सिर्फ चुनाव से जुड़े मामलों तक सीमित नहीं रही है. महिलाओं और छात्राओं के लिए पीरियड लीव का मुद्दा उनकी चर्चित कानूनी पहलों में शामिल रहा है. उन्होंने 2023 में इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसके बाद भी इस मुद्दे पर कानूनी पहल जारी रही. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नीतिगत विषय मानते हुए केंद्र सरकार से इस पर विचार करने को कहा था.

SIR को लेकर याचिका में क्या कहा गया?

त्रिपाठी की मौजूदा याचिका में SIR की प्रक्रिया और मतदाता सूची में किए गए बदलावों को लेकर सवाल उठाए गए हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार याचिका में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने से जुड़े दावों की जांच की मांग की गई है. याचिका में करीब 13 करोड़ नाम हटाए जाने के दावे का भी उल्लेख बताया गया है. इसके अलावा Form 6 में कथित अवैध बदलावों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की गई है.

चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की रिपोर्ट का क्या मामला है?

यह मामला उस रिपोर्ट के बाद और चर्चा में आया जिसमें चुनाव आयोग के भीतर SIR और मतदाता सूची से जुड़े कुछ फैसलों को लेकर आयुक्तों के बीच कथित मतभेद का दावा किया गया था. रिपोर्ट में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से कुछ फैसलों पर आपत्ति जताए जाने की बात कही गई थी. इनमें मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने और नाम बहाल करने जैसे मुद्दों का भी उल्लेख था. हालांकि, चुनाव आयोग ने संस्थान के भीतर किसी तरह की टूट या गंभीर मतभेद की धारणा को खारिज किया है. आयोग का कहना रहा है कि किसी संस्थान में अलग-अलग राय होना सामान्य निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है.

त्रिपाठी पहले भी कई मुद्दों पर अदालत पहुंचे

शैलेंद्र मणि त्रिपाठी इससे पहले भी सार्वजनिक हित से जुड़े मुद्दों पर याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं. 2022 में उन्होंने वकीलों को गर्मियों के दौरान काला कोट पहनने की अनिवार्यता से राहत देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. हालांकि उस याचिका पर अदालत ने आगे सुनवाई नहीं की. महिलाओं और छात्राओं के लिए पीरियड लीव का मुद्दा भी उनकी कानूनी गतिविधियों का अहम हिस्सा रहा है. इन याचिकाओं के जरिए उन्होंने कामकाजी महिलाओं और छात्राओं से जुड़े इस विषय को अदालत और सार्वजनिक बहस में उठाया.

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक और कानूनी पहल

ज्ञानेश कुमार को लेकर एक अलग कानूनी पहल भी सामने आई है. 24 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बृजेश सिंह ने अटॉर्नी जनरल से वैधानिक सहमति मांगते हुए CEC के खिलाफ कथित आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की. इस पहल में चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों को लेकर सामने आई रिपोर्ट का हवाला दिया गया. इसमें सुप्रीम कोर्ट के टीएन शेषन बनाम भारत संघ और अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ जैसे फैसलों का भी उल्लेख किया गया. हालांकि, यह कार्रवाई शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की SIR से जुड़ी याचिका से अलग है. दोनों कानूनी पहल को एक ही मामला मानना सही नहीं होगा.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 05 Oct 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
Election Commission Gyanesh Kumar SIR
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