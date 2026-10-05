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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: ज्ञानेश कुमार से पहले कब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे CEC विवाद, किस-किसको हटाने की उठी मांग?

Explained: ज्ञानेश कुमार से पहले कब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे CEC विवाद, किस-किसको हटाने की उठी मांग?

याचिकाकर्ताओं की मांग है कि एक स्वतंत्र उच्चस्तरीय न्यायिक जांच आयोग या SIT गठित की जाए, जो चुनाव आयोग के डेटाबेस का ऑडिट करे. यह पता लगाए कि 13 करोड़ वोटर्स के नाम किस परिस्थिति में हटाए गए.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 05 Oct 2026 02:22 PM (IST)
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आज यानी 5 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी सुनवाई हुई, जिसने भारत के चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया. चुनाव आयोग, CEC और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है. क्या इससे पहले किसी CEC को हटाने की मांग उठी और क्या सुप्रीम कोर्ट यह कर सकता है...

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर होने चाहिए. यह पहला मौका है जब किसी CEC को सीधे तौर पर निलंबित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई है.

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क्या सुप्रीम कोर्ट CEC को हटा सकता है?

इसका सीधा जवाब है- नहीं. संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रक्रिया और उसी आधार पर हटाया जा सकता है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है. CEC को हटाने का रास्ता संसद से होकर जाता है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं. 

सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पास करना पड़ता है और यही प्रक्रिया CEC पर भी लागू होती है. इस वजह से सुप्रीम कोर्ट सीधेतौर पर किसी CEC को हटाने का आदेश नहीं दे सकता. वह सिर्प यह देख सकता है कि CEC के फैसले संविधान और कानून के दायरे में हैं या नहीं.

हालांकि, CEC को हटाने की मांग ज्ञानेश कुमार से शुरू नहीं हुई है...

टी.एन. शेषन: पहली बार उठी थी हटाने की मांग

भारत के चुनावी इतिहास में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग सबसे पहले 1992 में उठी थी, जब टी.एन. शेषन CEC थे. शेषन अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते थे और उन्होंने चुनाव सुधारों को लेकर कई बड़े फैसले लिए थे.

शेषन के इन्हीं फैसलों से नाराज होकर वामपंथी दलों ने उन्हें हटाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी. हालांकि, यह कोशिशें कामयाब नहीं हो सकीं, क्योंकि संसद में जरूरी समर्थन कम पड़ गया. यह भारत में किसी CEC को हटाने की मांग का पहला चर्चित उदाहरण था.

टी.एन. शेषन: शक्तियों की कमी पर सुप्रीम कोर्ट जाना

1993 में टी.एन. शेषन खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन मामला उन्हें हटाने का नहीं था. दरअसल, सरकार ने चुनाव आयोग में दो और चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए थे, जिससे शेषन की शक्तियां कम हो गई थीं. शेषन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यह सवाल उठाया कि क्या CEC अन्य चुनाव आयुक्तों के फैसलों को ओवरराइड कर सकता है.

14 जुलाई 1995 को सुप्रीम कोर्ट ने शेषन की याचिका खारिज कर दी और कहा कि चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की शक्तियां बराबर हैं, सिवाय प्रशासनिक मामलों के. यह मामला CEC को हटाने का नहीं, बल्कि उनकी शक्तियों और चुनाव आयोग की संरचना से जुड़ा था.

नवीन चावला: जब CEC ने खुद सिफारिश की

2006 में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA ने तत्कालीन चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की मांग की थी. यह मामला CEC को हटाने का नहीं, बल्कि एक चुनाव आयुक्त को हटाने का था. संविधान के अनुच्छेद 324(5) के दूसरे प्रावधान के तहत अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने की सिफारिश सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त कर सकते हैं.

2009 में तत्कालीन CEC एन. गोपालस्वामी ने राष्ट्रपति को नवीन चावला को हटाने की सिफारिश भेजी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया. यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा.

2018 की याचिका: संरक्षण को लेकर बहस

2018 में बीजेपी नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की कि चुनाव आयुक्तों को भी CEC जैसी मजबूत सुरक्षा दी जाए. हालांकि, केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया.

सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के टी.एन. शेषन मामले में CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों की हटाने की प्रक्रिया में जो अंतर स्वीकार किया था, उसे बरकरार रखा. यानी यह याचिका भी किसी CEC को हटाने की मांग वाली नहीं थी.

2026 का मामला क्यों है अलग?

अब 2026 में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है, वह इस मायने में पहला है कि इसमें सीधे तौर पर CEC को निलंबित करने की मांग की गई है. याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि ज्ञानेश कुमार ने दो अन्य चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की सहमति के बिना विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े फैसले लिए.

याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि एक स्वतंत्र उच्चस्तरीय न्यायिक जांच आयोग या SIT गठित की जाए. यह चुनाव आयोग के डेटाबेस का ऑडिट करे और यह पता लगाए कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13 करोड़ नाम क्यों हटाए गए.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह साफ कर दिया है कि वह केवल अखबार की रिपोर्ट के आधार पर कोई आदेश नहीं देगा. अगर चुनाव आयोग का कोई फैसला कानून के मुताबिक नहीं पाया गया, तो रद्द किया जा सकता है. फिलहाल CEC को निलंबित करने जैसा कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जाएगा. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के फैसले सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर होने चाहिए, जो एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 05 Oct 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
ECI CEC Explainer Gyanesh Kumar SUPREME COURT
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