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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागोवा दौरे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, BJP क्या कर रही प्लानिंग?

गोवा दौरे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, BJP क्या कर रही प्लानिंग?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिन के गोवा दौरे पर हैं. जानें उनके कार्यक्रम, ड्रग्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अटल भवन उद्घाटन और वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 06 Sep 2026 10:47 AM (IST)
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार (5 सितंबर 2026) से गोवा के तीन दिवसीय दौरे पर हैं. उनका यह दौरा 7 सितंबर तक चलेगा. इस दौरान गृह मंत्री कई अहम बैठकों और सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होंगे. उनके कार्यक्रम में आंतरिक सुरक्षा, नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक, केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल तथा पश्चिमी राज्यों से जुड़े प्रशासनिक मुद्दे प्रमुख रहेंगे. इसके अलावा अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे.

6 सितंबर की सुबह अमित शाह गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. इस दौरान गोवा से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा की जाएगी. बैठक में राज्य से संबंधित प्रशासनिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के साथ गृह मंत्रालय के दायरे में आने वाले अन्य विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है. बैठक का मकसद राज्य और केंद्र के बीच समन्वय को और मजबूत करना तथा लंबित मामलों पर आगे की रणनीति तय करना बताया जा रहा है.

ड्रग्स के खिलाफ अभियान पर होगी खास चर्चा

अमित शाह दोपहर में नशीले पदार्थों से जुड़े मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. इसमें देश में ड्रग तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियानों और अवैध नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन पर कार्रवाई से जुड़े विषयों पर जानकारी दी जा सकती है. ड्रग्स की अवैध आवाजाही पर लगाम लगाने के साथ-साथ नशीले पदार्थों के खिलाफ केंद्र की रणनीति और राज्यों के साथ मिलकर की जा रही कार्रवाई भी इस बातचीत का अहम हिस्सा रह सकती है.

‘अटल भवन’ का करेंगे उद्घाटन

गोवा प्रवास के दौरान गृह मंत्री भाजपा के नए राज्य कार्यालय भवन ‘अटल भवन’ का उद्घाटन भी करेंगे. इसके बाद वह पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे और इसकी अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक में संगठन से जुड़े कामकाज के अलावा राज्य की राजनीतिक स्थिति और पार्टी से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में होंगे शामिल

अमित शाह 7 सितंबर को वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेंगे. यह मंच पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने के लिए बनाया गया है. बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि शामिल होंगे. यहां क्षेत्रीय विकास, प्रशासनिक तालमेल और राज्यों के बीच सहयोग से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होगी. बैठक में आपसी हित के विषयों पर चर्चा के साथ अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार किया जाएगा.

गोवा पुलिस को मिलेगा ‘प्रेसिडेंट कलर्स’ सम्मान

वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक के बाद अमित शाह तलेइगाओ स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. यहां गोवा पुलिस को ‘प्रेसिडेंट कलर्स’ सम्मान प्रदान किया जाएगा. ‘प्रेसिडेंट कलर्स’ वर्दीधारी सेवाओं को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित सम्मानों में शामिल है. यह सम्मान किसी बल की उत्कृष्ट सेवा, पेशेवर क्षमता और देश की सुरक्षा तथा आम लोगों की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाता है. अमित शाह का गोवा दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें एक ही समय पर सुरक्षा, ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई, केंद्र-राज्य संबंध, क्षेत्रीय सहयोग और भाजपा संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 06 Sep 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
GOA Breaking News Abp News AMIT SHAH
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