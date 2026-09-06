Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाISRO निजीकरण की चर्चा को लेकर कर्मचारियों की बढ़ी चिंता, चीफ से मांगी सफाई

ISRO निजीकरण की चर्चा को लेकर कर्मचारियों की बढ़ी चिंता, चीफ से मांगी सफाई

स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोले जाने को लेकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन के कर्मचारियों को अब चिंता सताने लगी है. कर्मचारी संगठनों ने ISRO के चेयरमैन वी. नारायणन को पत्र लिखा है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 06 Sep 2026 10:46 AM (IST)
Preferred Sources

स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोले जाने को लेकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) के कर्मचारियों को अब चिंता सताने लगी है. ISRO के हजारों कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 संगठनों ने स्पेस एजेंसी के मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल कामों को प्राइवेट करने के प्रस्ताव पर आधिकारिक स्पष्टीकरण मांगा है. कर्मचारी संगठनों ने ISRO के चेयरमैन वी. नारायणन को पत्र लिखकर एजेंसी के निजीकरण की दिशा, मौजूदा कर्मचारियों और एजेंसी की भविष्य की भूमिका पर इसके असर को लेकर सवाल उठाए हैं.

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह चिट्ठी ISRO के GSLV रॉकेट से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट (पृथ्वी पर नजर रखने वाला उपग्रह) को कई महीनों के अंतराल के बाद सफलतापूर्वक लॉन्च करने के कुछ ही घंटों बाद भेजी गई थी. ISRO के कई सेंटर्स की कर्मचारी यूनियनों ने इस लेटर पर साइन किए हैं.

लेटर पर जिन यूनियन के साइन हैं, उनमें ISRO स्टाफ़ एसोसिएशन, SHAR एम्प्लॉईज़ एसोसिएशन, ISAC एम्प्लॉईज़ एसोसिएशन, ISRO स्टाफ़ एसोसिएशन-LPSC, ISRO स्टाफ़ एसोसिएशन-BBU, NRSA एम्प्लॉईज़ यूनियन, स्पेस एम्प्लॉईज़ एसोसिएशन-BBU, ISRO स्टाफ़ एसोसिएशन-IPRC और SAC एम्प्लॉईज़ वेलफ़ेयर एसोसिएशन शामिल हैं.

पवन कुमार गोयनका का बयान
इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर (IN-SPACe) के चेयरमैन पवन कुमार गोयनका ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था कि अब ISRO कोई भी लॉन्च व्हीकल नहीं बनाएगा और न ही उनका निर्माण करेगा. यह सारा काम प्राइवेट सेक्टर या PSU करेंगे. उन्होंने कहा कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SSLV) के साथ यह बदलाव पहले ही शुरू हो चुका है और यह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) और LVM3 तक भी बढ़ सकता है.

उन्होंने इन लॉन्च व्हीकल के प्रोडक्शन को दूसरी जगह शिफ्ट करने, ISRO से रेगुलर सैटेलाइट बनाने का काम हटाने और प्राइवेट कंपनियों के लिए नए लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर खोलने की खबरों पर चिंता जाहिर की. चिट्ठी में उन लगभग 120 टेक्नोलॉजी का जिक्र किया गया है, जिन्हें ISRO से प्राइवेट सेक्टर को पहले ही ट्रांसफर किया जा चुका है.

लेटर में किन चीजों पर चिंता
चिट्ठी में कहा गया, "इन बयानों को राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा मिली है. हालांकि, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से अपने कर्मचारियों को मंजूर की गई पॉलिसी, उसके कानूनी और प्रशासनिक आधार, उसे लागू करने के मौजूदा वर्कफोर्स और भविष्य में सरकारी भर्ती पर इसके असर के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है."

लेटर में कहा गया है कि लॉन्च-व्हीकल का डिजाइन, उसे तैयार करना, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और लॉन्च ऑपरेशन सिर्फ ‘मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट’ नहीं हैं बल्कि ये संगठन की मुख्य क्षमता, संस्थागत जानकारी और रणनीतिक क्षमता हैं.

ये भी पढ़ें

'OG धुरंधर', 13 साल बाद PM मोदी ने श्री राम कॉलेज में दिया भाषण, Gen Z को किया इंप्रेस

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 06 Sep 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
ISRO Space Sector V Narayanan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी ने मेट्रो में किया सफर, बच्चों से की बात, काशी को क्यों किया याद
PM मोदी ने मेट्रो में किया सफर, बच्चों से की बात, काशी को क्यों किया याद
इंडिया
गोवा दौरे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, BJP क्या कर रही प्लानिंग?
गोवा दौरे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, BJP क्या कर रही प्लानिंग?
इंडिया
Xप्लेन: ब्रिक्स सम्मेलन में क्या पश्चिम के साथ रिश्ते बिगाड़े बिना रूस-चीन का संतुलन साध पाएगा भारत?
Xप्लेन: ब्रिक्स सम्मेलन में क्या पश्चिम के साथ रिश्ते बिगाड़े बिना रूस-चीन का संतुलन साध पाएगा भारत?
इंडिया
'OG धुरंधर', 13 साल बाद PM मोदी ने श्री राम कॉलेज में दिया भाषण, Gen Z को किया इंप्रेस
'OG धुरंधर', 13 साल बाद PM मोदी ने श्री राम कॉलेज में दिया भाषण, Gen Z को किया इंप्रेस
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जबलपुर की अंधेरी रात का खूनी शैतान! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: अवैध बुलडोजर ध्वस्त..यूपी में नया विवाद !। Saharanpur Masjid Demolished
UP News: यूपी के मुरादाबाद में बड़ा हादसा 3 मंजिला बिल्डिंग एक झटके में गिरी। Viral News। Breaking
Janhit With Chitra Tripathi: 'हनुमान अंश' फिल्म या चमत्कार साक्षात्? ।Hanuman Ansh। ABP News
PM Modi Speech: Teacher's Day पर दिल्ली के SRCC से, देश के युवाओं के नाम PM मोदी का संदेश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पूरी तरह मिटा देंगे..., अमेरिकी रक्षा मंत्री की ईरान को चेतावनी
पूरी तरह मिटा देंगे..., अमेरिकी रक्षा मंत्री की ईरान को चेतावनी
पंजाब
पंजाब का प्रभारी बनते ही सचिन पायलट का दावा, कहा- 'कांग्रेस की बनाएंगे सरकार'
पंजाब का प्रभारी बनते ही सचिन पायलट का दावा, कहा- 'कांग्रेस की बनाएंगे सरकार'
क्रिकेट
आज से शुरू दलीप ट्रॉफी का फाइनल, देखें LIVE प्रसारण और स्ट्रीमिंग डिटेल्स
आज से शुरू दलीप ट्रॉफी का फाइनल, देखें LIVE प्रसारण और स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बॉलीवुड
Miss World 2026: जोहेरी मोल ने जीता ताज, टॉप 20 से बाहर हुईं निकिता पोरवाल
जोहेरी मोल बनीं मिस वर्ल्ड 2026, भारत की निकिता पोरवाल टॉप 20 से बाहर
विश्व
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
विश्व
फरवरी 2022 के बाद पहली बार खुला यूक्रेन का एयरस्पेस, कीव क्यों जा रहे US राजदूत
फरवरी 2022 के बाद पहली बार खुला यूक्रेन का एयरस्पेस, कीव क्यों जा रहे US राजदूत
ट्रेंडिंग
पीली साड़ी और मलाईदार ठुमके, भाभी का डांस देख दीवाने हुए यूजर्स
पीली साड़ी और मलाईदार ठुमके, भाभी का डांस देख दीवाने हुए यूजर्स
शिक्षा
यूके में पढ़ाई होगी महंगी? स्टूडेंट वीजा के लिए बढ़ी फंड की डिमांड
यूके में पढ़ाई होगी महंगी? स्टूडेंट वीजा के लिए बढ़ी फंड की डिमांड
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget